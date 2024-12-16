5 receitas de tortas geladas para o verão

Torta de limão Crédito: Eldred Lim | Shutterstock

O verão pede sobremesas refrescantes e deliciosas, e as tortas doces e geladas são perfeitas para essa estação. Isso porque elas podem ser servidas em diversas ocasiões e, quando feitas com frutas frescas típicas da estação, ficam ainda mais coloridas e gostosas, trazendo a leveza e o sabor característico da época.

Além disso, são sobremesas simples e rápidas de fazer, ideais para quem quer agradar sem complicação. Abaixo, veja como preparar algumas opções!

Torta de limão

Ingredientes:

360 g de biscoito de maisena

2 colheres de sopa demanteiga

340 g de leite condensado

250 g de creme de leite

Suco de 2 limões

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os biscoitos e triture até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, passando por uma peneira. Adicione a manteiga e misture até obter uma farofa úmida. Após, distribua a massa em uma forma com fundo removível, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e reserve.

Em um liquidificador, coloque o leite condensado e o suco de limão e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o creme de leite e bata novamente para incorporar. Distribua a mistura sobre a massa e leve à geladeira até firmar. Retire da geladeira e desenforme. Sirva em seguida.

Torta de abacaxi

Ingredientes:

Calda

3 xícaras de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

1/2 abacaxi descascado e cortado em fatias

Manteiga para untar

Massa

100 g de manteiga

4 gemas de ovo

4 claras de ovo

1 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de açúcar

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Modo de preparo:

Calda

Unte uma assadeira com manteiga e reserve. Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a água e mexa até dissolver completamente. Desligue o fogo, despeje a calda sobre a assadeira e disponha as fatias de abacaxi sobre ela. Reserve.

Massa

Em uma batedeira, bata as claras em neve, transfira para um recipiente e reserve. Na mesma batedeira, coloque as gemas, o açúcar, a manteiga e bata até ficar homogêneo. Adicione o leite e bata novamente até obter um creme. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Junte as claras em neve e o fermento químico e misture para incorporar.

Depois, despeje a massa sobre a assadeira com a calda e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Desligue o forno, desenforme a torta e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Torta de pêssego

Ingredientes:

360 g de biscoito de maisena

2 colheres de sopa de manteiga

395 g de leite condensado

1 litro de leite

3 colheres de sopa de amido de milho

360 g de pêssego em calda

250 g de creme de leite

100 g de coco ralado

10 g de gelatina sabor abacaxi

Água para dissolver a gelatina

Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os biscoitos e bata até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, passando por uma peneira. Adicione a manteiga e misture até obter uma farofa úmida. Após, distribua a massa em uma forma com fundo removível, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e reserve.

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o amido de milho, o creme de leite e o coco ralado e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter um creme liso. Desligue o fogo, aguarde esfriar e despeje sobre a massa. Cubra com o pêssego e reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e mexa até dissolver completamente. Aos poucos, disponha a gelatina sobre o pêssego. Leve a torta à geladeira para gelar. Retire da geladeira e desenforme. Sirva em seguida.

Torta de banana Crédito: EasterBunny | Shutterstock

Torta de banana

Ingredientes:

Caramelo

5 bananas descascadas e cortadas em rodelas

3/4 de xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de água quente

Manteiga para untar

Massa

3 ovos

2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Modo de preparo:

Calda

Unte uma assadeira com manteiga e reserve. Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a água e mexa até obter um caramelo dourado. Desligue o fogo, despeje a calda sobre a assadeira e disponha as bananas. Reserve.

Massa

Em um liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e o fermento químico e bata novamente para incorporar. Despeje a massa sobre a assadeira com a calda e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme a torta. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Torta de goiaba

Ingredientes:

Massa

1 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

4 colheres de sopa de manteiga sem sal

2 ovos

Suco de 1 limão

Goiaba para decorar

Recheio

1 kg de goiaba descascada e picada

250 g de creme de leite

1 colher de sopa de suco de limão

10 g de gelatina em pó sem sabor

3 colheres de sopa de água

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, coloque o açúcar, a farinha de trigo, a manteiga, os ovos e o suco de limão e misture até obter uma consistência homogênea. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Transfira a massa para uma assadeira com fundo removível, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e reserve.

Recheio