5 receitas de tortas geladas para o verão

O verão pede sobremesas refrescantes e deliciosas, e as tortas doces e geladas são perfeitas para essa estação. Isso porque elas podem ser servidas em diversas ocasiões e, quando feitas com frutas frescas típicas da estação, ficam ainda mais coloridas e gostosas, trazendo a leveza e o sabor característico da época.
Além disso, são sobremesas simples e rápidas de fazer, ideais para quem quer agradar sem complicação. Abaixo, veja como preparar algumas opções!
Torta de limão
Ingredientes:
- 360 g de biscoito de maisena
- 2 colheres de sopa demanteiga
- 340 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
- Suco de 2 limões
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os biscoitos e triture até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, passando por uma peneira. Adicione a manteiga e misture até obter uma farofa úmida. Após, distribua a massa em uma forma com fundo removível, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e reserve.
Em um liquidificador, coloque o leite condensado e o suco de limão e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o creme de leite e bata novamente para incorporar. Distribua a mistura sobre a massa e leve à geladeira até firmar. Retire da geladeira e desenforme. Sirva em seguida.
Torta de abacaxi
Ingredientes:
Calda
- 3 xícaras de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água
- 1/2 abacaxi descascado e cortado em fatias
- Manteiga para untar
Massa
- 100 g de manteiga
- 4 gemas de ovo
- 4 claras de ovo
- 1 xícara de chá de leite
- 1/4 de xícara de chá de açúcar
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
Modo de preparo:
Calda
Unte uma assadeira com manteiga e reserve. Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a água e mexa até dissolver completamente. Desligue o fogo, despeje a calda sobre a assadeira e disponha as fatias de abacaxi sobre ela. Reserve.
Massa
Em uma batedeira, bata as claras em neve, transfira para um recipiente e reserve. Na mesma batedeira, coloque as gemas, o açúcar, a manteiga e bata até ficar homogêneo. Adicione o leite e bata novamente até obter um creme. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Junte as claras em neve e o fermento químico e misture para incorporar.
Depois, despeje a massa sobre a assadeira com a calda e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Desligue o forno, desenforme a torta e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Torta de pêssego
Ingredientes:
- 360 g de biscoito de maisena
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 395 g de leite condensado
- 1 litro de leite
- 3 colheres de sopa de amido de milho
- 360 g de pêssego em calda
- 250 g de creme de leite
- 100 g de coco ralado
- 10 g de gelatina sabor abacaxi
- Água para dissolver a gelatina
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os biscoitos e bata até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, passando por uma peneira. Adicione a manteiga e misture até obter uma farofa úmida. Após, distribua a massa em uma forma com fundo removível, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e reserve.
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o amido de milho, o creme de leite e o coco ralado e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter um creme liso. Desligue o fogo, aguarde esfriar e despeje sobre a massa. Cubra com o pêssego e reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e mexa até dissolver completamente. Aos poucos, disponha a gelatina sobre o pêssego. Leve a torta à geladeira para gelar. Retire da geladeira e desenforme. Sirva em seguida.
Torta de banana
Ingredientes:
Caramelo
- 5 bananas descascadas e cortadas em rodelas
- 3/4 de xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de água quente
- Manteiga para untar
Massa
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
Modo de preparo:
Calda
Unte uma assadeira com manteiga e reserve. Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a água e mexa até obter um caramelo dourado. Desligue o fogo, despeje a calda sobre a assadeira e disponha as bananas. Reserve.
Massa
Em um liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e o fermento químico e bata novamente para incorporar. Despeje a massa sobre a assadeira com a calda e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme a torta. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.
Torta de goiaba
Ingredientes:
Massa
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 4 colheres de sopa de manteiga sem sal
- 2 ovos
- Suco de 1 limão
- Goiaba para decorar
Recheio
- 1 kg de goiaba descascada e picada
- 250 g de creme de leite
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 10 g de gelatina em pó sem sabor
- 3 colheres de sopa de água
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, coloque o açúcar, a farinha de trigo, a manteiga, os ovos e o suco de limão e misture até obter uma consistência homogênea. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Transfira a massa para uma assadeira com fundo removível, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e reserve.
Recheio
Em um liquidificador, coloque as goiabas e bata até triturar completamente. Passe a mistura em uma peneira e disponha novamente no liquidificador. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver completamente. Transfira a mistura para o liquidificador, junte o creme de leite e o suco de limão e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura sobre a massa reservada e leve à geladeira por 1 hora. Desenforme e sirva em seguida.