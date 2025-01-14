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Fresquinhos

5 receitas de chás gelados para o verão

Veja como preparar bebidas refrescantes e deliciosas para os dias quentes
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 15:09

Chá gelado de hortelã com limão-siciliano (Imagem: Buntovskikh Olga | Shutterstock)
Chá gelado de hortelã com limão-siciliano Crédito: Buntovskikh Olga | Shutterstock
O chá gelado é uma excelente escolha para o verão, pois combina frescor e saúde em uma única bebida. Rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, ele não apenas ajuda a manter o corpo hidratado nos dias quentes, mas também pode contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico, melhorar a digestão e auxiliar no combate aos radicais livres.
A seguir, confira cinco receitas de chás gelados para o verão!

Chá gelado de hortelã com limão-siciliano

Ingredientes:
  • 1 l de água
  • 15 folhas de hortelã
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • Mel e gelo a gosto
  • Rodelas de limão-siciliano e folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo:
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando estiver fervendo, desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos, dependendo da intensidade desejada. Após, coe o chá e adicione o suco de limão-siciliano. Adoce com mel e misture bem. Deixe esfriar em temperatura ambiente e depois leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Em copos altos, coloque bastante gelo, despeje o chá e decore com rodelas de limão-siciliano e folhas de hortelã.

Chá mate gelado com maracujá

Ingredientes:
  • 1 l de água
  • 2 colheres de sopa de chá mate
  • Polpa de 2 maracujás
  • Mel e gelo a gosto
Modo de preparo:
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando estiver fervendo, desligue o fogo e adicione o chá mate. Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 minutos. Depois, coe para retirar as folhas. Em um liquidificador, bata a polpa do maracujá rapidamente, apenas para soltar as sementes sem as triturar completamente. Coe para retirar as sementes e reserve o suco. Após o chá esfriar um pouco, adicione o suco de maracujá e misture bem. Adoce com mel e leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Em copos com bastante gelo, despeje o chá e sirva em seguida.

Chá gelado de camomila com maçã e canela

Ingredientes:
  • 1 l de água
  • 2 colheres de sopa de flores de camomila secas
  • 1 maçã cortada em fatias finas
  • 2 canelas em pau
  • Mel e gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, leve a água ao fogo médio até começar a ferver. Coloque a canela e as fatias de maçã na água fervente. Deixe cozinhar por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e adicione as flores de camomila. Tampe e deixe em infusão por mais 5 minutos. Retire as fatias de maçã, a canela e as flores de camomila com a ajuda de uma peneira. Adoce com mel. Deixe esfriar em temperatura ambiente, depois leve à geladeira por 1 hora e sirva com bastante gelo.
Chá gelado de hibisco com framboesa (Imagem: Jane Vershinin | Shutterstock)
Chá gelado de hibisco com framboesa Crédito: Jane Vershinin | Shutterstock

Chá gelado de hibisco com framboesa

Ingredientes:
  • 1 l de água
  • 2 colheres de sopa de flores de hibisco secas
  • 1 xícara de framboesas congeladas
  • Mel e gelo a gosto
  • Framboesas inteiras e folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo:
Em uma panela, leve a água ao fogo médio até ferver. Desligue o fogo, adicione as flores de hibisco e tampe a panela. Deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Enquanto o chá esfria, amasse as framboesas com um garfo, deixando alguns pedaços inteiros. Coe o chá e misture com as framboesas. Adoce com mel. Deixe o chá esfriar em temperatura ambiente e depois leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Em copos com bastante gelo, despeje o chá e decore com algumas framboesas inteiras e folhas de hortelã.

Chá gelado de erva-cidreira com abacaxi

Ingredientes:
  • 1 litro de água
  • 2 colheres de sopa de folhas de erva-cidreira frescas
  • 1 xícara de chá de abacaxi em cubos
  • Mel e gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo, coloque as folhas de erva-cidreira e tampe. Deixe em infusão por cerca de 5 minutos. Enquanto o chá esfria, bata os cubos de abacaxi no liquidificador com um pouco do chá já preparado (cerca de 1/4 de xícara de chá) até formar um suco homogêneo. Coe o chá para remover as folhas, misture com o suco de abacaxi e adoce com mel. Deixe esfriar completamente em temperatura ambiente e depois leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Em copos com bastante gelo, despeje o chá e sirva em seguida.

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