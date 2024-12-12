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5 receitas práticas de panquecas veganas

Veja como preparar opções saborosas e saudáveis para o dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 19:44

Panqueca de espinafre recheada (Imagem: 9dream studio | Shutterstock)
Panqueca de espinafre recheada Crédito: 9dream studio | Shutterstock
Seja no café da manhã ou lanche da tarde, as panquecas são sempre uma ótima opção. E se você segue uma dieta vegana ou simplesmente quer experimentar novas opções deste prato, o que não falta são alternativas sem ingredientes de origem animal, desde a clássica com banana e aveia até as inovadoras com vegetais.
Abaixo, confira como preparar cinco receitas de panquecas veganas irresistíveis!

Panqueca de espinafre recheada

Ingredientes:

Recheio
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • Polpa de 1 abacate fatiada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Massa
  • 1 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 3 xícaras de chá de leite de soja
  • 3 colheres de sopa de linhaça hidratada em 9 colheres de sopa de água
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 pitada de sal
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

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Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, o leite de soja, a mistura de linhaça com água, a farinha de trigo integral, o sal e uma colher de sopa de azeite e bata até obter uma massa homogênea. Após, unte uma frigideira com o restante do azeite e leve ao fogo baixo para aquecer.
Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo, recheie a panqueca com o espinafre e o abacate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Dobre ao meio e repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.

Panqueca de banana com aveia e uva-passa

Ingredientes:

  • 1 banana descascada e amassada
  • 1 colher de sopa de uva-passa
  • 2 colheres de sopa de flocos de aveia
  • 1 colher de chá de sementes de chia
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Óleo vegetal para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a banana e a aveia e misture até obter uma consistência homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 5 minutos. Após, acrescente as sementes de chia e o fermento químico e misture. Por último, coloque a uva-passa e mexa para incorporar. Reserve.
Unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque a massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Panqueca de lentilha vermelha

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de lentilha vermelha
  • 1 xícara de chá de água
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/4 de colher de chá de alho-poró picado
  • 1/2 colher de chá de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo vegetal para untar
  • Água

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a lentilha e a água. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, escorra, lave os grãos em água corrente e disponha em um liquidificador. Adicione uma xícara de chá de água, o sal, o alho-poró, a páprica defumada e a pimenta-do-reino e bata até obter uma massa uniforme.
Unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.
Panqueca doce de cenoura (Imagem: Arina P Habich | Shutterstock)
Panqueca doce de cenoura Crédito: Arina P Habich | Shutterstock

Panqueca doce de cenoura

Ingredientes:

  • 1 1/2 xícara de chá de leite de soja
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 2 colheres de chá de fermento químico em pó
  • 3 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • Óleo vegetal para untar

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5 receitas de massas veganas para inovar o cardápio

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o leite de soja, o óleo e a cenoura e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o fermento químico e misture. Adicione a mistura do liquidificador e o vinagre e mexa até obter uma massa uniforme. Reserve.
Unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.

Panqueca com vegetais

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 xícara de chá de leite de soja
  • 1 colher de sopa de linhaça hidratada em 3 colheres de sopa de água
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de repolho fatiado
  • 1 alho-poró fatiado
  • 2 cenouras descascadas e raladas
  • 2 colheres de sopa de água
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o repolho, o alho-poró e a cenoura e refogue por 3 minutos. Acrescente a água e refogue até secar. Tempere os vegetais com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em um liquidificador, coloque a farinha de aveia, o leite de soja, a mistura de linhaça com água, o fermento químico e uma pitada de sal e bata até obter uma massa uniforme. Reserve.
Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Recheie com os vegetais e enrole. Sirva em seguida.

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