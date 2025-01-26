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Doçuras fresquinhas

7 receitas de sobremesas geladas para o domingo

Veja como preparar opções fáceis, saborosas e ideias para o almoço em família
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Janeiro de 2025 às 12:30

Gelatina colorida (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Gelatina colorida Crédito: New Africa | Shutterstock
Após o almoço de domingo, as sobremesas geladas são um dos principais atrativos. E, se você gosta de curtir o momento, mas também não abre mão de apreciar um delicioso doce, as opções práticas são uma excelente indicação para você. Isso porque elas são simples de fazer, combinam com qualquer ocasião e são preparadas com ingredientes versáteis.
Por isso, confira sete receitas de sobremesas geladas fáceis de fazer e ideias para espantar o calor!

Gelatina colorida

Ingredientes:
  • 25 g de gelatina em pó sabor morango
  • 25 g de gelatina em pó sabor limão
  • 25 g de gelatina em pó sabor laranja
  • 25 g de gelatina em pó sabor maracujá
  • 400 g de creme de leite
  • 790 g de leite condensado
  • 25 g de gelatina em pó sem sabor
  • Água
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a gelatina de morango e 150 ml de água quente e misture até dissolver completamente. Adicione 100 ml de água fria e mexa bem. Transfira a mistura para um recipiente e leve à geladeira por 2 horas. Repita o processo com todas as gelatinas, exceto a sem sabor.
Após, hidrate a gelatina sem sabor de acordo com as informações da embalagem, coloque sobre um liquidificador, junte o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Retire as gelatinas coloridas da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Disponha em uma travessa de vidro redonda e despeje o creme reservado sobre elas. Leve à geladeira por 3 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

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Pudim de coco

Ingredientes:
  • 50 g de coco ralado
  • 250 ml de leite de coco
  • 395 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Coco ralado para decorar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite condensado e o amido de milho e misture. Adicione o creme de leite, o leite de coco, o coco ralado e a manteiga e mexa para incorporar. Leve ao fogo baixo até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere amornar, transfira para uma travessa, decore com o coco ralado e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Creme de pêssego

Ingredientes:
  • 395 g de leite condensado
  • 3 xícaras de chá de leite
  • 3 gemas de ovo
  • 3 colheres de sopa de amido de milho
  • 250 g de creme de leite
  • 3 xícaras de chá de pêssego em calda
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, as gemas e o amido de milho e leve ao fogo médio até obter um creme, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje metade do creme em uma travessa. Cubra com o pêssego e faça mais uma camada com o creme. Repita o processo até preencher toda a travessa, finalizando com o pêssego. Reserve.
Em uma batedeira, bata as claras em neve com o açúcar. Junte o creme de leite e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura sobre o creme e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

Salada de frutas com creme de maracujá

Ingredientes:
  • 395 g de leite condensado
  • Polpa de 2 maracujás
  • 200 g de creme de leite
  • Suco de 1/2 limão
  • 200 g de uva vermelha sem sementes
  • 1 maçã sem sementes e picada
  • 200 g de morango picado
  • 2 mangas descascadas e picadas
  • 2 bananas descascadas e picadas
  • Suco de 1/2 laranja
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, a polpa de maracujá, o creme de leite e o suco de limão e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque as frutas e regue com o suco de laranja. Cubra com o creme de maracujá e mexa delicadamente. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
Flan de chocolate (Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock)
Flan de chocolate Crédito: Lesya Dolyuk | Shutterstock

Flan de chocolate

Ingredientes:
  • 395 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • 200 ml de leite
  • 10 colheres de sopa de cacau em pó
  • 25 g de gelatina em pó sem sabor
  • Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio para aquecer, sem levantar fervura. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Adicione o cacau e bata para incorporar. Junte o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Em outro recipiente, dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem. Despeje a mistura no liquidificador e bata para misturar. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 12 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

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Pavê de amendoim

Ingredientes:
  • 790 g de leite condensado
  • 400 ml de leite
  • 2 gemas de ovo
  • 250 g de creme de leite
  • 400 g de amendoim triturado sem sal
  • 200 g de biscoito de maisena
  • Amendoim triturado e sem sal para polvilhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e as gemas e misture. Leve ao fogo médio até obter um creme, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e o amendoim e mexa para incorporar. Após, em uma travessa, faça uma camada com o creme e cubra com o biscoito. Repita o processo até preencher toda a travessa, finalizando com o creme. Polvilhe com o amendoim e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Musse de limão

Ingredientes:
  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • Suco de 3 limões
  • Raspas de limão a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o leite condensado e o creme de leite e bata por 1 minuto. Aos poucos, acrescente o suco de limão e bata até engrossar. Após, transfira a mistura para um refratário e decore com as raspas de limão. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

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