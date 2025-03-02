Gastronomia

7 receitas fáceis de sorvete vegano

Aprenda a preparar opções caseiras sem ingredientes de origem animal
Portal Edicase

Publicado em 02 de Março de 2025 às 12:30

Sorvete vegano de baunilha (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
É possível preparar em casa sorvetes veganos para se refrescar no calor e deixar os dias mais gostosos, sem precisar de ingredientes de origem animal. Utilizando bases como frutas congeladas, é fácil criar receitas cremosas e saborosas de forma natural e saudável. Além de serem uma alternativa refrescante, podem ser personalizados com diferentes sabores.
A seguir, confira 7 receitas de sorvetes veganos gostosos e simples para espantar o calor!

Sorvete vegano de baunilha

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de essência de baunilha
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1/2 colher de chá de lecitina de soja
  • 3 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a essência de baunilha, o leite de coco e o açúcar e misture bem. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, reduza o fogo, adicione o amido de milho e a água e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, transfira para um recipiente, espere esfriar, tampe e leve ao congelador por 4 horas. Depois, retire do congelador, deixe descongelar por 10 minutos, disponha em uma batedeira, junte a lecitina e bata até obter um creme. Retorne o sorvete para o recipiente, tampe e leve ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete vegano de morango com banana

Ingredientes

  • 10 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas
  • 7 morangos congelados cortados em rodelas
  • 200 ml de leite de coco
  • 50 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água e as bananas e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione os morangos e bata novamente até obter uma consistência lisa. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, retire do congelador, descongele por 10 minutos e disponha no liquidificador. Acrescente o leite de coco e bata até obter um creme. Retorne para o recipiente, tampe e leve ao congelador por 4 horas. Sirva em seguida.
Sorvete vegano de manga (Imagem: Gorenkova Evgenija | Shutterstock)
Sorvete vegano de manga

Ingredientes

  • 2 mangas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 banana congelada
  • 100 ml de leite de coco
  • 1 colher de sopa xarope de agave
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Coloque os cubos de manga e a banana congelada no processador. Adicione o leite de coco e o xarope de agave. Bata até formar um creme homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente e leve ao congelador por cerca de 3 horas ou até firmar bem. Retire do congelador alguns minutos antes de servir.

Sorvete vegano de goiaba

Ingredientes

  • 8 goiabas descascadas e picadas
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 600 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e a água e mexa bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um liquidificador, adicione as goiabas e bata até obter uma consistência homogênea. Depois, coe e coloque em um recipiente com tampa. Leve ao congelador por 2 horas. Retire do congelador, descongele por 10 minutos, coloque o sorvete no liquidificador e bata até obter um creme. Retorne ao recipiente e leve ao congelador por 2 horas. Repita o processo mais uma vez. Sirva em seguida.
Sorvete vegano de coco (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)
Sorvete vegano de coco

Ingredientes

  • 1 l de leite de coco
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • 3 xícaras de chá de coco ralado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar e o óleo de coco e misture bem. Leve ao fogo médio e cozinhe até o açúcar e o óleo dissolverem completamente. Desligue o fogo, espere esfriar, adicione o coco ralado e mexa para incorporar. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 1 hora. Após, retire do congelador, descongele por 10 minutos, coloque em uma batedeira e bata até obter um creme. Retorne ao recipiente e leve ao congelador por 3 horas. Sirva em seguida.

Sorvete vegano de frutas vermelhas com banana

Ingredientes

  • 4 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas
  • 100 g de frutas vermelhas congeladas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas e as frutas vermelhas e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, retire do congelador, descongele por 10 minutos, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até obter um creme. Retorne ao recipiente e leve ao congelador por mais 1 hora. Sirva em seguida.

Sorvete vegano de limão com castanha-de-caju

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de castanha-de-caju crua 
  • 200 ml de leite de coco
  • Suco de 2 limões
  • Raspas de 1 limão
  • 3 colheres de sopa de xarope de agave
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • Água

Modo de preparo

Em uma tigela, deixe as castanhas-de-caju de molho em água por 4 horas. Escorra e bata no liquidificador com o leite de coco, o suco de limão, as raspas de limão, o xarope de agave e a baunilha. Bata até obter um creme bem liso e homogêneo. Despeje a mistura em um recipiente e leve ao congelador por cerca de 3 a 4 horas. Para um sorvete mais cremoso, mexa a cada 30 minutos nas primeiras 2 horas para evitar cristais de gelo. Retire do congelador 5 a 10 minutos antes de servir.

