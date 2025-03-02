7 receitas fáceis de sorvete vegano

É possível preparar em casa sorvetes veganos para se refrescar no calor e deixar os dias mais gostosos, sem precisar de ingredientes de origem animal. Utilizando bases como frutas congeladas, é fácil criar receitas cremosas e saborosas de forma natural e saudável. Além de serem uma alternativa refrescante, podem ser personalizados com diferentes sabores.
A seguir, confira 7 receitas de sorvetes veganos gostosos e simples para espantar o calor!
Sorvete vegano de baunilha
Ingredientes
- 1 colher de sopa de essência de baunilha
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1/2 colher de chá de lecitina de soja
- 3 colheres de sopa de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a essência de baunilha, o leite de coco e o açúcar e misture bem. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, reduza o fogo, adicione o amido de milho e a água e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, transfira para um recipiente, espere esfriar, tampe e leve ao congelador por 4 horas. Depois, retire do congelador, deixe descongelar por 10 minutos, disponha em uma batedeira, junte a lecitina e bata até obter um creme. Retorne o sorvete para o recipiente, tampe e leve ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida.
Sorvete vegano de morango com banana
Ingredientes
- 10 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas
- 7 morangos congelados cortados em rodelas
- 200 ml de leite de coco
- 50 ml de água
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a água e as bananas e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione os morangos e bata novamente até obter uma consistência lisa. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, retire do congelador, descongele por 10 minutos e disponha no liquidificador. Acrescente o leite de coco e bata até obter um creme. Retorne para o recipiente, tampe e leve ao congelador por 4 horas. Sirva em seguida.
Sorvete vegano de manga
Ingredientes
- 2 mangas descascadas e cortadas em cubos
- 1 banana congelada
- 100 ml de leite de coco
- 1 colher de sopa xarope de agave
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Coloque os cubos de manga e a banana congelada no processador. Adicione o leite de coco e o xarope de agave. Bata até formar um creme homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente e leve ao congelador por cerca de 3 horas ou até firmar bem. Retire do congelador alguns minutos antes de servir.
Sorvete vegano de goiaba
Ingredientes
- 8 goiabas descascadas e picadas
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 600 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o açúcar e a água e mexa bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um liquidificador, adicione as goiabas e bata até obter uma consistência homogênea. Depois, coe e coloque em um recipiente com tampa. Leve ao congelador por 2 horas. Retire do congelador, descongele por 10 minutos, coloque o sorvete no liquidificador e bata até obter um creme. Retorne ao recipiente e leve ao congelador por 2 horas. Repita o processo mais uma vez. Sirva em seguida.
Sorvete vegano de coco
Ingredientes
- 1 l de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 2 colheres de sopa de óleo de coco
- 3 xícaras de chá de coco ralado
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar e o óleo de coco e misture bem. Leve ao fogo médio e cozinhe até o açúcar e o óleo dissolverem completamente. Desligue o fogo, espere esfriar, adicione o coco ralado e mexa para incorporar. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 1 hora. Após, retire do congelador, descongele por 10 minutos, coloque em uma batedeira e bata até obter um creme. Retorne ao recipiente e leve ao congelador por 3 horas. Sirva em seguida.
Sorvete vegano de frutas vermelhas com banana
Ingredientes
- 4 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas
- 100 g de frutas vermelhas congeladas
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as bananas e as frutas vermelhas e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, retire do congelador, descongele por 10 minutos, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até obter um creme. Retorne ao recipiente e leve ao congelador por mais 1 hora. Sirva em seguida.
Sorvete vegano de limão com castanha-de-caju
Ingredientes
- 1 xícara de chá de castanha-de-caju crua
- 200 ml de leite de coco
- Suco de 2 limões
- Raspas de 1 limão
- 3 colheres de sopa de xarope de agave
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- Água
Modo de preparo
Em uma tigela, deixe as castanhas-de-caju de molho em água por 4 horas. Escorra e bata no liquidificador com o leite de coco, o suco de limão, as raspas de limão, o xarope de agave e a baunilha. Bata até obter um creme bem liso e homogêneo. Despeje a mistura em um recipiente e leve ao congelador por cerca de 3 a 4 horas. Para um sorvete mais cremoso, mexa a cada 30 minutos nas primeiras 2 horas para evitar cristais de gelo. Retire do congelador 5 a 10 minutos antes de servir.