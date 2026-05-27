Jovem leva hambúrgueres e doces ao furtar restaurante de Colatina pela 2ª vez

A Polícia Civil informou que ele assinou um termo circunstanciado (TC) por receptação culposa, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.





A reportagem tenta localizar a defesa de Mailon Ignácio e mantém este espaço aberto para manifestação.





* Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, e do g1 ES