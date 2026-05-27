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Detido mais de 25 vezes

Jovem leva hambúrgueres e doces ao furtar restaurante de Colatina pela 2ª vez

Mailon Ignácio da Silva, 19 anos, foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento; este foi o segundo furto cometido por ele no local em menos de duas semanas

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 10:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2026 às 10:52

Um jovem de 19 anos foi preso após ser flagrado furtando doces e alimentos de um restaurante pela segunda vez em menos de duas semanas, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (26).


Segundo a Polícia Militar, Mailon Ignácio da Silva estava com uma bicicleta, também furtada, quando foi localizado e preso.


A entrada no restaurante foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens (vídeo acima), o jovem aparece com um refrigerante aberto na mão, pegando doces e abrindo armários. Ele coloca os itens em uma sacola e deixa o local. Na semana anterior, ele também já havia sido flagrado.


"Muita cara de pau. Levou bolsa, sacola, o que podia carregar. Pegou caixa de bife de hambúrguer, linguiça e cerca de 1,5 quilo de peixe", contou uma funcionária, que preferiu não ser identificada.


Segundo a PM, Mailon é conhecido da polícia por crimes cometidos na cidade desde os 12 anos, e já teria sido detido mais de 25 vezes em diferentes ocorrências, que além de furto, incluem ameaça e receptação.

Jovem com mais de 25 passagens pela polícia é preso após furtar doces de restaurante em Colatina
Jovem com mais de 25 passagens pela polícia é preso Crédito: Câmera de Segurança

O jovem também é suspeito de agredir uma mulher grávida durante um assalto no Centro da cidade.


"Ele é suspeito de praticar um furto em que dá um soco na barriga de uma mulher grávida. Hoje (terça), foi detido com uma bicicleta e conduzido à delegacia", informou o sargento Gama.


O dono da bicicleta furtada encontrada com Marlon ainda não foi localizado.

Outros casos filmados por câmeras

Outras imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito em diferentes ocorrências registradas na cidade. Em um dos vídeos, ele aparece escalando a parede de um prédio antes de fugir.


Em outro caso, é flagrado invadindo uma casa e furtando uma televisão, carregada por ele no meio da rua. A moradora da residência afirmou que outros objetos também foram levados.


"Ele roubou televisão, objetos pessoais, roupas e calçados. Pegou até um facão que estava no jardim para cortar o cabo da televisão. Depois saiu pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Espero que a Justiça seja feita e mantenha ele preso", disse sem se identificar.


A Polícia Civil informou que ele assinou um termo circunstanciado (TC) por receptação culposa, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. 


A reportagem tenta localizar a defesa de Mailon Ignácio e mantém este espaço aberto para manifestação.


* Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, e do g1 ES

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