Jovem leva hambúrgueres e doces ao furtar restaurante de Colatina pela 2ª vez

Um jovem de 19 anos foi preso após ser flagrado furtando doces e alimentos de um restaurante pela segunda vez em menos de duas semanas, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (26).
Segundo a Polícia Militar, Mailon Ignácio da Silva estava com uma bicicleta, também furtada, quando foi localizado e preso.
A entrada no restaurante foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens (vídeo acima), o jovem aparece com um refrigerante aberto na mão, pegando doces e abrindo armários. Ele coloca os itens em uma sacola e deixa o local. Na semana anterior, ele também já havia sido flagrado.
"Muita cara de pau. Levou bolsa, sacola, o que podia carregar. Pegou caixa de bife de hambúrguer, linguiça e cerca de 1,5 quilo de peixe", contou uma funcionária, que preferiu não ser identificada.
Segundo a PM, Mailon é conhecido da polícia por crimes cometidos na cidade desde os 12 anos, e já teria sido detido mais de 25 vezes em diferentes ocorrências, que além de furto, incluem ameaça e receptação.
O jovem também é suspeito de agredir uma mulher grávida durante um assalto no Centro da cidade.
"Ele é suspeito de praticar um furto em que dá um soco na barriga de uma mulher grávida. Hoje (terça), foi detido com uma bicicleta e conduzido à delegacia", informou o sargento Gama.
O dono da bicicleta furtada encontrada com Marlon ainda não foi localizado.
Outros casos filmados por câmeras
Outras imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito em diferentes ocorrências registradas na cidade. Em um dos vídeos, ele aparece escalando a parede de um prédio antes de fugir.
Em outro caso, é flagrado invadindo uma casa e furtando uma televisão, carregada por ele no meio da rua. A moradora da residência afirmou que outros objetos também foram levados.
"Ele roubou televisão, objetos pessoais, roupas e calçados. Pegou até um facão que estava no jardim para cortar o cabo da televisão. Depois saiu pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Espero que a Justiça seja feita e mantenha ele preso", disse sem se identificar.
A Polícia Civil informou que ele assinou um termo circunstanciado (TC) por receptação culposa, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
A reportagem tenta localizar a defesa de Mailon Ignácio e mantém este espaço aberto para manifestação.
* Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, e do g1 ES