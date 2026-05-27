Usuários do Pix relatam problemas para realização de transferências

Os usuários do Pix reportaram falhas no sistema, nesta quarta-feira (27). Segundo os relatos registrados no site Downdetector, há problemas na hora de realizar transferências, pagamentos e acessar os aplicativos móveis onde há a opção do sistema de pagamento instantâneo.





O maior número de reclamações começou por volta de meio-dia, com o pico de 283 reclamações às 13h39, mas os problemas também geraram reclamações nesta manhã. Os usuários informaram que os aplicativos dos bancos Caixa, Banco do Brasil, Nubank, Santander e Bradesco apresentavam instabilidade no serviço.





Procurado, o Banco Central informou que os sistemas da instituição estão funcionando normalmente.