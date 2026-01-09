Sorvete sem lactose: 7 receitas práticas e deliciosas para fazer em casa

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16:50
Os sorvetes sem lactose surgem como uma alternativa deliciosa e acessível para quem tem intolerância ou busca opções veganas. Feitos com leites vegetais ou apenas com a polpa das frutas, eles oferecem uma grande variedade de sabores, agradam diferentes paladares e proporcionam uma experiência refrescante sem comprometer a saúde digestiva. Além disso, são fáceis de preparar, tornando-se perfeitos para os dias de calor.
Por isso, a seguir, confira como preparar 7 receitas incríveis de sorvete sem lactose!
Em um liquidificador, bata as mangas, o leite de coco, o açúcar e o suco de limão-siciliano até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 5 horas. Após, retire o sorvete do congelador e bata no liquidificador mais uma vez até ficar cremoso. Volte para o recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata as bananas congeladas, o cacau em pó, o leite de amêndoas e o mel até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata a polpa de maracujá, o leite de coco e o mel até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, retire o sorvete do congelador e bata no liquidificador mais uma vez até ficar cremoso. Volte para o recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata o leite de amêndoas, a pasta de amendoim, o açúcar de coco e a essência de baunilha até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Depois, retire o sorvete do congelador e bata no liquidificador mais uma vez até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo. Após, despeje a mistura em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Depois, retire o sorvete do congelador e bata no liquidificador mais uma vez até ficar cremoso. Volte para o congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo. Após, despeje a mistura em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete no liquidificador e bata mais uma vez até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Em uma panela em fogo médio, ferva a água com o açúcar até dissolver completamente. Desligue o fogo e aguarde amornar. Transfira para um liquidificador e adicione a goiaba. Bata por 5 minutos e coe com a ajuda de um coador para retirar os caroços. Disponha em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Depois, retire o sorvete do congelador e bata no liquidificador mais uma vez até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.
