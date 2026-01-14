Xô, calor!

De pitaya a Piña Colada: novos gelatos para se refrescar no verão do ES

HZ foi buscar as novidades da estação em sete gelaterias da Grande Vitória. Destaque para os sorbets, feitos apenas com frutas

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17:59

Em plena temporada capixaba de sol e calor, sobremesas e bebidas refrescantes são de lei. É nesta época que a guloseima número um do verão - sorvete, sorbet ou gelato, de acordo com a receita - ganha mais evidência, e também novas roupagens.

Nas casas especializadas, os lançamentos usam e abusam das frutas tropicais para fisgar quem não dispensa um geladinho, mas há espaço para combinações cremosas diferentonas, algumas delas inspiradas em doces e coquetéis famosos.

Para saber o que está bombando nas vitrines das principais gelaterias da Grande Vitória, onde reina o modo italiano de produzir sorvete, confira nossa lista com 29 novos sabores criados para o verão. Resista se puder!

1 Com as cores da estação As cores vivas e o sabor tropical de uma fruta que é a cara do verão compõem o Especial do Chef na Real Gelateria . A novidade, que chegou à vitrine junto com a estação, é o sorbet de pitaya com maracujá , disponível nos três endereços da marca em Vitória. Quanto: a partir de R$ 21 no copo P. Unidades na Praia do Canto (Rua João da Cruz, 151), no Shopping Vitória (1º piso) e no Aeroporto de Vitória (em frente ao portão 3). Mais informações: @realgelateriaoficial. FOTO: Reprodução/Instagram.

2 Trio irresistível Janeiro começou ainda mais refrescante na Barutti , que lançou três novos sabores de gelato. Além do Sole d'Itália (iogurte mesclado com geleia de laranja e crocante de caramelo/foto), o chef Guilherme Barutti criou o Torta de Limão (gelato de siciliano mesclado com chocolate branco e pedaços de biscoito) e uma nova opção zero açúcar, chamada Passione : chocolate branco com geleia de frutas vermelhas e pedacinhos de chocolate branco zero. Quanto: a partir de R$ 20 o copo P, com até dois sabores. Unidades em Vitória (Rua Joaquim Lírio, 401, Praia do Canto), Vila Velha (Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa) e Guarapari (Av. Beira-mar, 1.288, Praia do Morro). Mais informações: @baruttigelato. FOTO: Nicholas Benaya

3 Sobremesas recheadas Na gelateria Il Carrettino , os queridinhos da vez são os tartufos , entre eles o de gelato de musse de limão siciliano recheado com geleia de morango (foto/R$ 30,90). Além dessas sobremesas, o cardápio da temporada apresenta novos sabores: tâmara com morango , cumaru com menta e uma receita que combina morango, framboesa e maracujá . Quanto: R$ 150 o quilo. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 222, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @ilcarrettinogelateria. FOTO: Acervo/Il Carrettino

4 Receitas inspiradoras Bebidas famosas dentro e fora do Espírito Santo serviram de inspiração para os lançamentos da Dom Eli Gelato Lab , em Jardim da Penha. A começar pelos sorbets, feitos apenas de fruta, os estreantes são Piña Colada (alcoólico de abacaxi, coco e rum); Pink Lemonade (de limão taiti com morango e framboesa); e Rio Negro , versão de um drinque da cafeteria capixaba Café Bamboo que combina açaí e chá mate. Já os gelatos recém-criados pelo gelatier Eliezer Neto são os de ricota com geleia de pera e mel e Torta de Limão (leite condensado com creme de limão taiti e biscoito amanteigado sem glúten). Quanto: a partir de R$ 22 o pote de 150ml com um sabor. Rua Carijós, 720, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @dom_eli. FOTO: Belith Bernardo

5 Novidades fresquinhas A rede de gelaterias Borelli lançou uma campanha de verão que engloba diversos lançamentos ao longo da estação. O primeiro a chegar nas lojas foi o gelato de iogurte com mirtilo (foto), que fica até 18 de janeiro. A partir desse dia, outras novidades refrescantes passam a se revezar no cardápio, entre as quais estão os sabores amora , mirtilo , graviola , açaí com frutas vermelhas , açaí com morango e Biancollito (creme à base de avelã e chocolate branco). Unidades em Vitória (Praia do Canto e Shopping Vitória), Vila Velha (Praia da Costa e Shopping Praia da Costa), Serra (Shopping Mestre Álvaro) e Linhares. Mais informações: @gelatoborellioficial FOTO: Acervo/Borelli

6 De coco a grana padano Um sorbet e dois gelatos estão entre as novidades de verão criadas pela chef Flávia Gama na Chocolateria Brasil . Mais levinho, feito apenas com frutas e sem adição de leite e derivados, o sabor manga com maracujá já é promessa de hit no calorão. Os novos gelatos cremosos são igualmente irresistíveis: grana padano com pistache e Rafaello (coco com creme de amêndoas). Quanto: a partir de R$ 26 (120ml). Lojas em Vitória - Casa Chocolateria Brasil, na Rua Aleixo Netto, 195, Santa Lúcia, e na Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto. Mais informações: @chocolateriabrasil. FOTO: Acervo/Chocolateria Brasil

7 Lançamentos sem açúcar A principal aposta da Sal & Mel para a temporada são os sorbets e gelatos sem açúcar. Um dos destaques dessa linha é o sorbet de manguita (foto), que não contém leite assim como o de frutas vermelhas. Também são lançamentos sugar free os seguintes sabores: chocolate (feito com chocolate produzido na casa), nozes com doce de leite, coco e pistache. Quanto: a partir de R$ 21,95 no pote P. Rua São Paulo, 2255, Itapuã, Vila Velha. Mais informações: @salemelgelateria. FOTO: Carlos Alberto Silva

