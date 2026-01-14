De pitaya a Piña Colada: novos gelatos para se refrescar no verão do ES

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17:59
Em plena temporada capixaba de sol e calor, sobremesas e bebidas refrescantes são de lei. É nesta época que a guloseima número um do verão - sorvete, sorbet ou gelato, de acordo com a receita - ganha mais evidência, e também novas roupagens.
Nas casas especializadas, os lançamentos usam e abusam das frutas tropicais para fisgar quem não dispensa um geladinho, mas há espaço para combinações cremosas diferentonas, algumas delas inspiradas em doces e coquetéis famosos.
Para saber o que está bombando nas vitrines das principais gelaterias da Grande Vitória, onde reina o modo italiano de produzir sorvete, confira nossa lista com 29 novos sabores criados para o verão. Resista se puder!
Com as cores da estação
As cores vivas e o sabor tropical de uma fruta que é a cara do verão compõem o Especial do Chef na Real Gelateria. A novidade, que chegou à vitrine junto com a estação, é o sorbet de pitaya com maracujá, disponível nos três endereços da marca em Vitória. Quanto: a partir de R$ 21 no copo P. Unidades na Praia do Canto (Rua João da Cruz, 151), no Shopping Vitória (1º piso) e no Aeroporto de Vitória (em frente ao portão 3). Mais informações: @realgelateriaoficial. FOTO: Reprodução/Instagram.
Trio irresistível
Janeiro começou ainda mais refrescante na Barutti, que lançou três novos sabores de gelato. Além do Sole d'Itália (iogurte mesclado com geleia de laranja e crocante de caramelo/foto), o chef Guilherme Barutti criou o Torta de Limão (gelato de siciliano mesclado com chocolate branco e pedaços de biscoito) e uma nova opção zero açúcar, chamada Passione: chocolate branco com geleia de frutas vermelhas e pedacinhos de chocolate branco zero. Quanto: a partir de R$ 20 o copo P, com até dois sabores. Unidades em Vitória (Rua Joaquim Lírio, 401, Praia do Canto), Vila Velha (Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa) e Guarapari (Av. Beira-mar, 1.288, Praia do Morro). Mais informações: @baruttigelato. FOTO: Nicholas Benaya
Sobremesas recheadas
Na gelateria Il Carrettino, os queridinhos da vez são os tartufos, entre eles o de gelato de musse de limão siciliano recheado com geleia de morango (foto/R$ 30,90). Além dessas sobremesas, o cardápio da temporada apresenta novos sabores: tâmara com morango, cumaru com menta e uma receita que combina morango, framboesa e maracujá. Quanto: R$ 150 o quilo. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 222, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @ilcarrettinogelateria. FOTO: Acervo/Il Carrettino
Receitas inspiradoras
Bebidas famosas dentro e fora do Espírito Santo serviram de inspiração para os lançamentos da Dom Eli Gelato Lab, em Jardim da Penha. A começar pelos sorbets, feitos apenas de fruta, os estreantes são Piña Colada (alcoólico de abacaxi, coco e rum); Pink Lemonade (de limão taiti com morango e framboesa); e Rio Negro, versão de um drinque da cafeteria capixaba Café Bamboo que combina açaí e chá mate. Já os gelatos recém-criados pelo gelatier Eliezer Neto são os de ricota com geleia de pera e mel e Torta de Limão (leite condensado com creme de limão taiti e biscoito amanteigado sem glúten). Quanto: a partir de R$ 22 o pote de 150ml com um sabor. Rua Carijós, 720, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @dom_eli. FOTO: Belith Bernardo
Novidades fresquinhas
A rede de gelaterias Borelli lançou uma campanha de verão que engloba diversos lançamentos ao longo da estação. O primeiro a chegar nas lojas foi o gelato de iogurte com mirtilo (foto), que fica até 18 de janeiro. A partir desse dia, outras novidades refrescantes passam a se revezar no cardápio, entre as quais estão os sabores amora, mirtilo, graviola, açaí com frutas vermelhas, açaí com morango e Biancollito (creme à base de avelã e chocolate branco). Unidades em Vitória (Praia do Canto e Shopping Vitória), Vila Velha (Praia da Costa e Shopping Praia da Costa), Serra (Shopping Mestre Álvaro) e Linhares. Mais informações: @gelatoborellioficial FOTO: Acervo/Borelli
De coco a grana padano
Um sorbet e dois gelatos estão entre as novidades de verão criadas pela chef Flávia Gama na Chocolateria Brasil. Mais levinho, feito apenas com frutas e sem adição de leite e derivados, o sabor manga com maracujá já é promessa de hit no calorão. Os novos gelatos cremosos são igualmente irresistíveis: grana padano com pistache e Rafaello (coco com creme de amêndoas). Quanto: a partir de R$ 26 (120ml). Lojas em Vitória - Casa Chocolateria Brasil, na Rua Aleixo Netto, 195, Santa Lúcia, e na Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto. Mais informações: @chocolateriabrasil. FOTO: Acervo/Chocolateria Brasil
Lançamentos sem açúcar
A principal aposta da Sal & Mel para a temporada são os sorbets e gelatos sem açúcar. Um dos destaques dessa linha é o sorbet de manguita (foto), que não contém leite assim como o de frutas vermelhas. Também são lançamentos sugar free os seguintes sabores: chocolate (feito com chocolate produzido na casa), nozes com doce de leite, coco e pistache. Quanto: a partir de R$ 21,95 no pote P. Rua São Paulo, 2255, Itapuã, Vila Velha. Mais informações: @salemelgelateria. FOTO: Carlos Alberto Silva
