Existe jeito certo de tomar sorvete? Veja dicas que podem melhorar a experiência

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 10:00
Consumir sorvete pode parecer simples, e é, mas você sabia que existe uma forma de deixá-lo ainda mais saboroso? Gelado, cremoso e cheio de nuances, o sorvete vai muito além de uma sobremesa refrescante.
Assim como acontece com vinhos e cafés especiais, a experiência de degustar um bom gelado envolve a observação de texturas, de aromas, do equilíbrio de ingredientes e até da temperatura ideal para consumir.
Para muitos especialistas, degustar um sorvete ou um picolé pode ser uma experiência sensorial completa se for feita da maneira certa. É o que defende José Vicente Mazzarella, fundador da marca de sorvetes artesanais Los Los. Ele garante que a forma como o sorvete chega à boca influencia diretamente na percepção de suas características.
“Parece curioso dizer que existe jeito certo de tomar sorvete, mas existe. Se o sorvete está muito congelado, o paladar não consegue sentir o sabor real. É por isso que eu sempre digo para deixar ele ‘acordar’ um pouco antes de comer, principalmente quando estamos falando de um sorvete artesanal”, explica.
A seguir, José Vicente compartilha cinco dicas simples, curiosas e que podem transformar para sempre a maneira como você toma o seu sorvete:
Deixe o sorvete “acordar” antes de tomar
O sorvete nunca deve ser consumido totalmente congelado, principalmente quando há cristais de gelo ao seu redor. Isso acontece porque o frio intenso “anestesia” o paladar e mascara os sabores. O ideal é aguardar alguns instantes, cerca de dois a quatro minutos, para que a temperatura suba levemente. Nesse ponto, os aromas se soltam e a cremosidade aparece.
Não morda imediatamente
Permita que o sorvete derreta um pouco na boca: morder rápido demais impede que o sabor se desenvolva. Degustar é dar tempo para o sorvete revelar camadas. Ao deixar alguns segundos na boca, o cérebro consegue interpretar melhor doçura, gordura, fruta e textura, o que traz mais “honestidade sensorial”. Esse processo também ajuda a identificar ingredientes naturais, especialmente nos sorvetes à base de frutas.
Preste atenção na textura
Cremoso demais? Duro demais? A textura fala sobre a qualidade do sorvete. Quando está cremoso demais e sem estrutura, pode indicar uso exagerado de emulsificantes. Quando é duro demais, perde a experiência sensorial. A textura ideal deve ser uniforme, derreter de forma gradual e não “quebrar” ao morder.
Sinta o cheiro antes da primeira mordida
Embora seja onipresente nas degustações de vinho e de café, o olfato também deve entrar em cena com o sorvete. Antes da primeira mordida, é possível identificar notas aromáticas que entregam o ingrediente principal. Nos sabores frutados, isso fica ainda mais evidente. O aroma ajuda o cérebro a antecipar o sabor, criando uma experiência mais completa.
Saboreie em etapas
Sorvete tem começo, meio e fim: a primeira mordida entrega impacto, mas as seguintes revelam profundidade. Quando consumido lentamente, o sorvete permite perceber acidez, leveza, intensidade do leite e até notas mais sutis, como cacau, castanhas ou especiarias. À medida que cada camada se revela, o paladar desperta lembranças afetivas, memórias da infância, de viagens, de pessoas queridas. Comer sorvete devagar não é só compreender melhor o sabor, é reviver histórias.
