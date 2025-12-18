Pitadas

Fábrica capixaba de picolés artesanais inaugura gelateria em Vitória

Saiba onde fica a primeira loja física da Originalle. Veja também: estreia do Café Cultura no ES e sabores natalinos da Gelato Borelli

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 18:07

Gelateria foi aberta em dezembro, na Mata da Praia Crédito: Vitor Jubini

Criada há dez anos, a marca capixaba de picolés artesanais Originalle inaugurou no início deste mês sua primeira gelateria, no bairro Mata da Praia, em Vitória. O espaço também funciona como uma loja conceito da fábrica, localizada em Maruípe e comandada pelas irmãs Júlie e Endie Ferrari.

A dupla também está à frente da sorveteria, que aposta tanto nos gelatos - a receita italiana de sorvete - como nos picolés, comercializados em mais de 50 pontos de venda no Espírito Santo e já consolidados no mercado capixaba de eventos.

Laranja com morango, melancia com gengibre, café com chocolate e amêndoas e os alcoólicos feitos com gim e espumante rosé estão entre os destaques do menu, que também traz opções sem adição de açúcar.

Vitrine de gelatos e sorbets traz sabores como pistache, café e chocolate belga Crédito: Vitor Jubini

Todos os dias, a vitrine da nova gelateria exibe 16 sabores de gelatos e sorbets (estes feitos de frutas, sem adição de leite), que podem ser pedidos no copinho ou na casquinha artesanal, feita na casa.

O valor do copo P, com 130g em média e apenas um sabor, é R$ 20, e o maior, com até três gelatos diferentes, custa R$ 25 (aproximadamente 170g). Já a casquinha sai por R$ 21, com uma bola.

Minipicolés personalizados são um atrativo da nova sorveteria Crédito: Vitor Jubini

O "picolé ao vivo", em que o cliente personaliza seu minipicolé com casquinha de chocolate, confeito colorido, glitter, castanha e pistache triturados, chocolate granulado e coberturas cremosas, também é oferecido na gelateria. Antes da abertura da loja, que tem para venda todos os 28 sabores de picolé da Originalle, o serviço era feito exclusivamente em eventos.

A gelateria funciona todos os dias, das 13h às 22h, na Avenida Carlos Gomes de Sá, 510, ao lado do restaurante El Libertador, na Mata da Praia, em Vitória. Mais informações: @originallepicoles.

Franquia de cafés especiais faz sua estreia no ES

Após se consolidar no Sul do Brasil e dar início ao plano de expansão para outras regiões do país, a rede Café Cultura, focada em cafés especiais, abriu em novembro sua primeira unidade no Espírito Santo. O local escolhido é a nova ala do Shopping Vitória, localizada no primeiro piso.

Quem está à frente da unidade na capital capixaba é o franqueado Bruno Freitas Franzotti Silva. “Como um grande polo produtor, o Espírito Santo também é forte na cultura do café. Esperamos trazer uma nova opção para os amantes da bebida. Vitória vai ser nossa estreia, mas queremos chegar a outras cidades do estado”, afirma Luciana Melo, CEO e fundadora da Café Cultura.

Cafeteria foi inaugurada na nova ala do Shopping Vitória Crédito: Acervo/Café Cultura

Na cafeteria, serão servidas bebidas feitas a partir de grãos premium do sul de Minas Gerais, com torrefação da própria marca, e para acompanhá-las, há comidinhas variadas para café da manhã e happy hour, também vegetarianas, veganas e sem glúten ou lactose. Mais informações: @cafecultura.

Panetone e chocotone para fãs de gelato

A Borelli lançou dois gelatos natalinos, que podem ser encontrados nas unidades da franquia tanto na Grande Vitória como em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O sabor Chocotone fica no cardápio até a próxima segunda, 22 de dezembro, data em que o gelato Panetone chega às vitrines - e fica até 28/12.



Além dessas opções, a gelateria segue oferecendo sabores natalinos criados especialmente para o mês de dezembro: Bene Latte com Chocolate Branco e Ginger Bread, feito com gengibre, canela e especiarias. Mais informações: @gelatoborellivitoria.

Gelato de chocotone fica disponível até 22/12 Crédito: Acervo/Borelli

