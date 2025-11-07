Pitadas

Point que serve de hambúrguer a brisket faz sucesso no Norte do ES

A hamburgueria Casebre do Jack é comandada pelo chef Fabrício Eller, em Aracruz. Leia também: festival de vinhos e empanadas em Vila Velha

Para quem gosta de frequentar restaurantes e se empenha em desbravar a cena gastronômica do Espírito Santo, municípios do interior, como São Mateus e Ibiraçu, abrigam verdadeiros achados, entre eles o Tatá Cozinha de Origem, do chef Gabriel Bordoni, e o Dézo Bar e Cozinha, chefiado por André Rosalém.

Aracruz, também na Região Norte, traz como referência de boa comida e bebida o Casebre do Jack, que nasceu em 2018 como um delivery de hambúrguer (chamado Old Jack) e há cinco anos funciona como restaurante, servindo não apenas sanduíches, mas também carnes na brasa, petiscos, sobremesas, saladas e brisket - peito bovino defumado clássico do american barbecue.

Quem assina o cardápio é o chef Fabrício Eller, que dirige o negócio ao lado da esposa, Kamila Zardim.

Além dos 10 sandubas fixos - o mais pedido é o Good Old Bacon, com carne de 140g, muçarela, bacon assado, alface, tomate e cebola (R$ 38), Eller cria especiais do mês. O de novembro chama-se Cajun Jack: brioche, rúcula, carne de 140g, cheddar, bacon, abacaxi grelhado e molho barbecue com um toque de uísque (R$ 42).

O carro-chefe na seção de entradas são as Brisket Fries, batatas fritas cobertas com carne desfiada, pimenta jalapeño e sour cream feito na casa, fiel à receita americana. "Usamos creme de leite fermentado por cinco a seis dias. Também produzimos nosso barbecue do zero, grelhando cebolas na brasa junto com tomates italianos e reduzindo devagar, em fogo baixo, por quatro a seis horas. É bastante tempo, mas é do jeito que a gente acredita que um bom molho deve ser", explica o chef, que é biólogo de formação.

A casa também produz pães, como sourdough e focaccia; embutidos, como pastrami e bacon; e xaropes utilizados nos drinques, cuja carta inclui diversos clássicos da coquetelaria mundial. Um deles é o Timberpoint Cooler, especial do mês preparado com gim, Aperol, limão-siciliano, água gaseificada, pepino e cereja maraschino (R$ 37).

O Casebre do Jack abre às 18h, de quarta a domingo, e fica na Rua Flor de Noiva, 43, no bairro Jardins, em Aracruz. Mais informações: @casebredojack.

Festival de vinhos e empanadas em Vila Velha A cantina argentina Fogata Gastroclub, em Vila Velha, realiza neste sábado (8) mais uma edição de seu festival de vinhos e empanadas, a partir das 17h. Durante o evento, esses itens do cardápio serão vendidos com descontos progressivos, de acordo com a quantidade pedida. A unidade da empanada custará R$ 15, duas unidades sairão por R$ 28, quatro por R$ 50 e seis por R$ 65. Já a taça de vinho custará R$ 15 (unidade) e cinco sairão por R$ 59. A lista de empanadas terá dois sabores especiais no dia, além dos fixos: Fugazzeta (cebola douradinha e queijo derretido) e Costelinha BBQ (costela suína desfiada e molho barbecue). Rua São Paulo, 2234, Itapuã. Mais informações: @fogatagastroclub.

