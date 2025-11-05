Feira reúne cultura, artesanato e ativismo alimentar em Vitória

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:42
Assentamentos e acampamentos rurais de diversos municípios do Espírito Santo estarão reunidos em Vitória durante a 4ª Feira Estadual da Reforma Agrária nos dias 7, 8 e 9 de novembro, no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras.
Durante os três dias, haverá venda e exposição de plantas, alimentos agroecológicos e artesanato, além de apresentações culturais e homenagens aos 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Espírito Santo.
O evento é aberto ao público e pretende aproximar a sociedade capixaba do trabalho cotidiano do MST, apresentando as conquistas da reforma agrária popular e o papel da agricultura familiar na produção de alimentos saudáveis.
Além de alimentos in natura, a feira contará com produtos agroindustriais, com um viveiro de plantas medicinais, frutíferas e ornamentais, culinária da terra e diversas atrações culturais, como exposição fotográfica, mostra das escolas dos assentamentos e o Festival do MST por Terra, Arte e Pão, com batalha de rimas e shows musicais com Macucos, Fábio Carvalho, Casaca e Regional da Nair.
Sexta-feira (7/11)
IV FEIRA ESTADUAL DA REFORMA AGRÁRIA
Quando: de 7 a 9 de novembro de 2025
Onde: no campus da Ufes em Goiabeiras, Vitória (Avenida Fernando Ferrari, 514)
Atrações: Feira da Reforma Agrária, festival cultural, apresentações artísticas, gastronomia e homenagens
Entrada gratuita
Mais informações: @mstespiritosanto (Instagram).
