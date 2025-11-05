Editorias do Site
Feira reúne cultura, artesanato e ativismo alimentar em Vitória

Aberta ao público, 4ª Feira Estadual da Reforma Agrária terá shows de Macucos, Casaca, Fábio Carvalho e Regional da Nair

Redação de A Gazeta

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:42

Feira Estadual da Reforma Agrária
Produtos agroindustriais e alimentos agroecológicos estão entre os atrativos da feira Crédito: Zanete Dadalto

Assentamentos e acampamentos rurais de diversos municípios do Espírito Santo estarão reunidos em Vitória durante a 4ª Feira Estadual da Reforma Agrária nos dias 7, 8 e 9 de novembro, no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras.

Durante os três dias, haverá venda e exposição de plantas, alimentos agroecológicos e artesanato, além de apresentações culturais e homenagens aos 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Espírito Santo.

O evento é aberto ao público e pretende aproximar a sociedade capixaba do trabalho cotidiano do MST, apresentando as conquistas da reforma agrária popular e o papel da agricultura familiar na produção de alimentos saudáveis.

Além de alimentos in natura, a feira contará com produtos agroindustriais, com um viveiro de plantas medicinais, frutíferas e ornamentais, culinária da terra e diversas atrações culturais, como exposição fotográfica, mostra das escolas dos assentamentos e o Festival do MST por Terra, Arte e Pão, com batalha de rimas e shows musicais com Macucos, Fábio Carvalho, Casaca e Regional da Nair.

Confira a programação:

Sexta-feira (7/11)

  • 7h30 - Credenciamento e chegada das equipes
  • 10h - Abertura da IV Feira Estadual da Reforma Agrária
  • 14h - "Brincar Sorrir e Lutar: a vivência Sem Terrinha nas escolas do MST" - Setor Educação. Apresentação teatral "Veias Abertas da América Latina" - Assentamento Córrego da Areia
  • 16h - Ato de abertura 
  • Festival do MST por Terra, Arte e Pão:
  • 18h - Show musical com Chapéu de Palha
  • 20h - Show musical com a banda Macucos
Sábado (8/11)
  • 9h - Abertura da IV Feira Estadual da Reforma Agrária
  • 10h - Mesa de debate: “Reforma Agrária Popular: Por uma saúde que se planta” com Gilmar Mauro (direção nacional do MST/SP) e Mercedes Zuliani (Coletivo Nacional de Saúde do MST)
  • 14h - Ato político em defesa da reforma agrária e da democracia
  • Festival do MST por Terra, Arte e Pão:
  • 16h - Brota - Batalha de rima
  • 18h - Show musical com Fábio Carvalho
  • 20h - Show musical com a banda Casaca
Domingo (9/11)
  • 9h - Abertura da IV Feira Estadual da Reforma Agrária
  • Festival do MST por Terra, Arte e Pão:
  • 10h - Bloco Maluco Beleza
  • 14h - Regional da Nair
  • 18h - Encerramento. 

IV FEIRA ESTADUAL DA REFORMA AGRÁRIA 
Quando: de 7 a 9 de novembro de 2025
Onde: no campus da Ufes em Goiabeiras, Vitória (Avenida Fernando Ferrari, 514)
Atrações: Feira da Reforma Agrária, festival cultural, apresentações artísticas, gastronomia e homenagens
Entrada gratuita
Mais informações: @mstespiritosanto (Instagram).

