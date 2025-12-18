Irresistíveis

Rabanada de café e até de pistache para provar no ES; veja lista

Suculenta e perfumada com açúcar e canela, a clássica guloseima de Natal ganha novos sabores em criações de chefs capixabas

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 12:29

Assim como o panetone e o chocotone, a rabanada é um doce que não pode faltar no Natal. Afinal, quem resiste àquela fatia de pão açucarada, bem suculenta e cremosa, que traz um perfume irresistível de canela para a mesa da ceia?

Para os fãs dessa iguaria, não é preciso esperar as festas de fim de ano para se deliciar, pois ela pode ser encontrada durante o ano nas melhores padarias da cidade. Sua receita também é simples, fácil de fazer em casa, e ideal para aproveitar sobras de pão.

Mas nesta época, surgem versões que vão além da combinação original de açúcar e canela: café arábica, recheio de brigadeiro de pistache e calda de cocada cremosa são apenas algumas formas de incrementar a rabanada em restaurantes e cafeterias capixabas. Veja abaixo onde encontrar essas opções.



Sabores do café capixaba

Na cozinha experimental Macunaíma, localizada na Praia da Costa, em Vila Velha, o chef Murilo Góes traz a esse clássico de fim de ano os sabores do café arábica capixaba.

Suas rabanadas de café, cremosas e suculentas, já fizeram sucesso em Natais anteriores e retornam em 2025 produzidas novamente sob encomenda. Os pedidos para a ceia natalina devem ser feitos até 22/12 (segunda) e para o réveillon até 28/12. Quanto: R$ 80 (500g). Mais informações: @macunaima.cozinha e (27) 99294-6775.

Rabanada de café arábica Crédito: Olivier Schochlin

Recheios cremosos

Sensação da vitrine do Olima Café nesta época do ano, a rabanada surge também em versões recheadas, preparadas com pão artesanal fofinho mergulhado na mistura de leite e ovos, com um toque de baunilha e polvilhado com açúcar e canela.

Além da versão tradicional (R$ 10 cada uma), a equipe comandada pela chef Gabriela Lima prepara rabanadas com recheio cremoso de doce de leite (R$ 13/unidade) e com brigadeiro de pistache (R$ 16/unidade).

A delícia vai ficar disponível até 31/12, tanto para venda na loja, que fica em Jardim Camburi, Vitória, como para encomendas. Mais informações: (27) 99789-7807 e @olima.cafe.

Rabanadas recheadas Crédito: Leonardo Ribeiro

Com caldinha por cima

No cardápio natalino do Mais Opção, as rabanadas reinam como opção de sobremesa, em caixas com dez (R$ 129) ou 20 unidades (R$ 189). O diferencial são as caldas que acompanham a guloseima, nos sabores cocada cremosa e chocolate meio amargo.

Os pedidos podem ser feitos até o próximo sábado (20/12) ou enquanto durarem os estoques. O restaurante fica na Praia do Canto, em Vitória. Mais informações: (27) 98146-5206 e @maisopcaorestaurante.

Rabanadas com calda de chocolate e cocada cremosa Crédito: Camila Luz

