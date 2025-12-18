Blogueiro dos EUA experimenta moqueca capixaba e compara com a baiana; veja vídeo

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 14:48
O criador de conteúdo Jordaine Widson, dos EUA, compartilha sua rotina viajando sozinho por diversos locais do mundo nas redes sociais. Recentemente, em sua passagem pelo Brasil, o jovem visitou o Espírito Santo e experimentou a famosa moqueca capixaba.
O local escolhido para degustar o prato foi o Restaurante São Pedro, que fica na Praia do Suá, em Vitória. No vídeo, Jordaine soltou elogios. "Eu escolhi esse lugar porque ele existe desde 1952, e provavelmente não há melhor lugar para tentar do que aqui", disse.
O jovem experimentou ainda um pastel de camarão e ficou muito surpreso ao ver a moqueca e todos seus complementos.
Jordaine ainda aprendeu sobre a diferença entre as moquecas capixaba e baiana (sem clubismo, mas o resto é peixada). "Na Bahia eles usam óleo de palma, leite de coco, e aqui eles usam mais sabores de ervas, os verdes, o tomate. Supostamente é para ser muito mais leve no seu estômago", contou. No vídeo, ele ainda mostra que "nada foi poupado".
