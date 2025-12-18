O resto é peixada!

Blogueiro dos EUA experimenta moqueca capixaba e compara com a baiana; veja vídeo

Jordaine Wisdon viaja sozinho por diversos lugares do mundo e tem mais de 30 mil seguidores no Instagram

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 14:48

O criador de conteúdo Jordaine Widson, dos EUA, compartilha sua rotina viajando sozinho por diversos locais do mundo nas redes sociais. Recentemente, em sua passagem pelo Brasil, o jovem visitou o Espírito Santo e experimentou a famosa moqueca capixaba.

O local escolhido para degustar o prato foi o Restaurante São Pedro, que fica na Praia do Suá, em Vitória. No vídeo, Jordaine soltou elogios. "Eu escolhi esse lugar porque ele existe desde 1952, e provavelmente não há melhor lugar para tentar do que aqui", disse.

O jovem experimentou ainda um pastel de camarão e ficou muito surpreso ao ver a moqueca e todos seus complementos.

A coisa está literalmente ainda fervendo dentro desses "potes de barro"

Jovem acumula mais de 30 mil seguidores no instagram e compartilha sua vida de viajante Crédito: Reprodução Instagram @joirdainewisdon

Jordaine ainda aprendeu sobre a diferença entre as moquecas capixaba e baiana (sem clubismo, mas o resto é peixada). "Na Bahia eles usam óleo de palma, leite de coco, e aqui eles usam mais sabores de ervas, os verdes, o tomate. Supostamente é para ser muito mais leve no seu estômago", contou. No vídeo, ele ainda mostra que "nada foi poupado".

Provavelmente uma das minhas refeições favoritas que tive enquanto estava no Brasil até agora

