Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

O cantor sertanejo criticou a emissora depois da participação de figuras como Lula e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes na festa de inauguração do SBT News na última sexta-feira (12), em São Paulo. O cantor insinuou que as filhas do apresentador estavam se "prostituindo".
Segundo Lula, Zezé "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens, mas ele fez às mulheres". Ele deu a declaração durante entrevista a jornalistas realizada no Palácio do Planalto, em Brasília.
O sertanejo pediu desculpas à família Abravanel na terça (16) e afirmou que foi "mal interpretado".
Durante a entrevista, Lula aproveitou o momento para comentar os casos de feminicídio: "Quero terminar dizendo a vocês, mulheres, a minha luta contra o feminicídio é de verdade. Vou dedicar um tempo da minha governança para tentar combater o feminicídio e a violência contra a mulher nesse país".
