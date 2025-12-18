Editorias do Site
Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:50

Lula e Zezé
Zezé Di Camargo diz que mudança de postura do SBT não reflete suas convicções pessoais Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil | Reprodução Instagram @zezedicamargo

O cantor sertanejo criticou a emissora depois da participação de figuras como Lula e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes na festa de inauguração do SBT News na última sexta-feira (12), em São Paulo. O cantor insinuou que as filhas do apresentador estavam se "prostituindo".

Segundo Lula, Zezé "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens, mas ele fez às mulheres". Ele deu a declaração durante entrevista a jornalistas realizada no Palácio do Planalto, em Brasília.

O sertanejo pediu desculpas à família Abravanel na terça (16) e afirmou que foi "mal interpretado".

Durante a entrevista, Lula aproveitou o momento para comentar os casos de feminicídio: "Quero terminar dizendo a vocês, mulheres, a minha luta contra o feminicídio é de verdade. Vou dedicar um tempo da minha governança para tentar combater o feminicídio e a violência contra a mulher nesse país".

