Famosa casa de shows da Praia do Canto anuncia último mês de funcionamento

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 12:41
A famosa casa de shows Embrazado, localizada na Praia do Canto, em Vitória, anunciou que esse é seu último mês de funcionamento. Em um pronunciamento nas redes sociais, o sócio-fundador do local agradeceu pelos anos de parceria.
Os últimos eventos no local acontecem neste fim de semana: Doit de Natal e show de BK, e a expectativa é de casa cheia.
No mesmo vídeo, Felipe Fioroti ainda anuncia novidades. "Em 2026, um novo passo para o entretenimento de Vitória vem aí". Novos projetos e propostas para o local serão anunciadas em breve.
