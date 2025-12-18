Editorias do Site
Famosa casa de shows da Praia do Canto anuncia último mês de funcionamento

Local esteve aberto por 6 anos e recebeu grandes eventos

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 12:41

Felipe Fioroti, sócio-fundador do local, fez um post anuncionando o fechamento
Felipe Fioroti, sócio-fundador do local, fez um post anuncionando o fechamento Crédito: Instagram @embrazado

A famosa casa de shows Embrazado, localizada na Praia do Canto, em Vitória, anunciou que esse é seu último mês de funcionamento. Em um pronunciamento nas redes sociais, o sócio-fundador do local agradeceu pelos anos de parceria.

Depois de muitos encontros, noites intensas e histórias, o Embrazado Vitória entra em seu último mês de funcionamento. O Embrazado não foi apenas uma boate. Foi ponto de encontro, refúgio, celebração e palco de momentos inesquecíveis para Vitória.

Os últimos eventos no local acontecem neste fim de semana: Doit de Natal e show de BK, e a expectativa é de casa cheia.

No mesmo vídeo, Felipe Fioroti ainda anuncia novidades. "Em 2026, um novo passo para o entretenimento de Vitória vem aí". Novos projetos e propostas para o local serão anunciadas em breve. 

