Lombo recheado para o Natal: 3 receitas fáceis e saborosas

Aprenda a preparar opções ricas em sabor para servir nesse jantar especial com a família

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13:24

Lombo recheado com bacon e carne moída suína Crédito: gkrphoto | Shutterstock

As celebrações de fim de ano pedem pratos que unam sabor, praticidade e apresentação especial. O lombo recheado é uma escolha clássica para a ceia, pois combina textura macia, aromas envolventes e um visual que valoriza a mesa.

Versátil, permite diferentes combinações de recheios e temperos, agradando a variados paladares e facilitando o planejamento do prato principal para o Natal.

A seguir, veja três receitas fáceis e saborosas de lombo recheado para o Natal!

Lombo recheado com bacon e carne moída suína

Ingredientes:

1,5 kg de lombo de porco aberto em manta

300 g de carne moída suína

150 g de bacon em fatias

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de ervas secas

3 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de vinho branco seco

1 xícara de chá de caldo de carne

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, coloque a carne moída suína, a cebola, o alho, o cheiro-verde, a páprica, as ervas secas, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter um recheio homogêneo. Disponha as fatias de bacon sobre a manta de lombo, cobrindo toda a superfície interna. Espalhe o recheio de carne moída por cima do bacon, pressionando levemente para nivelar. Enrole o lombo com cuidado, formando um rocambole firme. Amarre com barbante culinário para manter o formato durante o cozimento.

Em uma panela grande e resistente ao forno, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque o lombo e sele todos os lados até dourar bem. Acrescente o vinho branco seco e deixe ferver por alguns minutos em fogo médio, raspando o fundo da panela para soltar os sabores. Junte o caldo de carne, tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 20 minutos. Leve a panela ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 50 minutos, regando o lombo com o próprio molho na metade do tempo. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos antes de remover o barbante. Fatie e sirva em seguida.

Lombo de porco recheado com ervas Crédito: Lesya Dolyuk | Shutterstock

Lombo recheado com ervas

Ingredientes:

Lombo

1,4 kg de lombo de porco aberto em manta

1 xícara de chá de folhas de salsinha picadas

1 xícara de chá de folhas de manjericão picadas

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Repolho roxo

1 repolho roxo fatiado

1 cebola fatiada

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de vinagre de maçã

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para selar

Modo de preparo:

Lombo

Em uma tigela, misture a salsinha, o manjericão, o alho, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma pasta de ervas. Espalhe essa mistura por toda a parte interna do lombo, pressionando levemente para aderir. Enrole o lombo com cuidado, formando um rocambole firme, e amarre com barbante culinário para manter o formato.

Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Coloque o lombo e sele todos os lados até dourar de maneira uniforme. Junte o caldo de legumes, abaixe o fogo para baixo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por cerca de 25 minutos. Transfira o lombo para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, regando o lombo com o próprio caldo na metade do tempo. Retire do forno e reserve.

Repolho roxo

Enquanto o lombo descansa, prepare o repolho roxo. Em uma panela larga, aqueça o azeite em fogo médio, adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente o repolho roxo, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Junte o vinagre de maçã, abaixe o fogo para baixo e cozinhe por mais 5 minutos, até o repolho ficar macio e brilhante. Sirva o lombo de porco recheado fatiado sobre o repolho roxo refogado.

Lombo recheado com alho-poró e queijo

Ingredientes:

1,5 kg de lombo de porco aberto em manta

2 talos de alho-poró fatiados

300 g de queijo muçarela ralado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de caldo de legumes

Modo de preparo:

Em uma panela média, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Junte o alho-poró e o alho, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por cerca de 5 minutos, até o alho-poró murchar levemente. Desligue o fogo e deixe esfriar. Espalhe o refogado de alho-poró sobre toda a parte interna do lombo. Distribua o queijo muçarela por cima de forma uniforme. Enrole o lombo com cuidado, formando um rocambole firme. Amarre com barbante culinário para manter o formato durante o cozimento.

Em uma panela grande e resistente ao forno, aqueça o restante do azeite em fogo médio. Coloque o lombo e sele todos os lados até dourar bem. Acrescente o caldo de legumes e cozinhe por cerca de 20 minutos. Transfira a panela para o forno preaquecido a 180 °C e asse por aproximadamente 45 minutos, regando o lombo com o próprio molho na metade do tempo. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos antes de remover o barbante. Fatie e sirva com o molho formado na panela.