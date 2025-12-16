Ceia de Natal: 3 receitas vegetarianas para fazer no forno

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:24
As receitas de forno estão sempre presentes na ceia de Natal, trazendo praticidade e aquele sabor caseiro que remete às tradições da data. Elas permitem reunir diferentes ingredientes em combinações reconfortantes, além de facilitarem o preparo. Inclusive, é totalmente possível apostar em opções vegetarianas, garantindo uma refeição completa para desfrutar com todos ao redor da mesa.
A seguir, confira 3 receitas vegetarianas para fazer no forno para a ceia de Natal!
Descasque a batata e corte em rodelas finas. Coloque em uma panela, cubra com água e adicione um pouco de sal. Cozinhe rapidamente em fogo médio até ficar levemente macia, sem desmanchar. Escorra e reserve. Escorra a castanha-de-caju e bata no liquidificador com 1 xícara de chá de água, o azeite, o alho, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até obter um creme liso e encorpado.
Em um refratário untado com azeite, faça camadas de batata e creme, finalizando com o creme por cima. Polvilhe um pouco de farinha de rosca para formar uma crostinha dourada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até borbulhar e gratinar levemente. Retire do forno, finalize com tomilho e sirva quente.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura, o brócolis, o milho-verde e a ervilha, refogando por alguns minutos até os legumes ficarem macios, porém ainda firmes. Junte o molho de tomate, o leite vegetal, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica. Misture bem e desligue o fogo.
Em uma tigela grande, misture o arroz cozido com o refogado de legumes até incorporar. Transfira para um refratário untado, espalhando bem. Finalize com as amêndoas por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até aquecer bem e dourar levemente as amêndoas. Retire do forno e sirva.
Massa
Recheio
Creme
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente o azeite e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Adicione a água aos poucos até formar uma massa homogênea. Abra a massa em uma forma de quiche ou torta, faça furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o cogumelo, o pimentão e o brócolis, refogando rapidamente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Desligue o fogo e reserve.
Creme
No liquidificador, bata o grão-de-bico, o leite vegetal, o azeite, a levedura nutricional, o sal e a noz-moscada até obter um creme liso. Espalhe os legumes sobre a massa pré-assada, cubra com o creme e nivele bem. Leve ao forno a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até firmar e dourar levemente. Retire do forno, finalize com salsinha e sirva.
