5 penteados e acessórios que vão dominar as festas em 2025

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 14:24
É chegada a temporada de festas e, com ela, a busca por penteados que entreguem estilo sem abrir mão da praticidade. Entre confraternizações, encontros com amigos e celebrações de última hora, os looks de cabelo seguem um mood leve, elegante e acessível. A tendência é valorizar texturas reais, acabamentos naturais e detalhes sutis que elevam o visual sem exigir longas horas de preparação.
Segundo o hairstylist Maurício Pina, diretor artístico do Jacques Janine, os penteados tendência deste ano destacam movimento, conforto e uma beleza que respeita o caimento natural dos fios. A seguir, confira as principais apostas do especialista para arrasar nas celebrações!
Com acabamento natural e elegante, este penteado nunca esteve tão em alta. “O visual effortless chic é a grande estrela da temporada. Ele combina naturalidade com sofisticação, criando aquela aparência de ‘me arrumei em cinco minutos’ , mas com um toque impecável”, explica Maurício Pina.
O segredo está em finalizadores leves, brilho controlado e movimentos suaves que destacam a beleza própria de cada fio. Como usar: deixe as mechas com caimento fluido, controle discretamente o frizz e preserve o formato natural do cabelo, seja liso, ondulado, cacheado ou crespo.
Sugestão de produto: Hair Spray Charming Normal, para manter o acabamento no lugar sem pesar.
O baby hair , antes escondido, agora é protagonista. “O contorno do rosto com babbies hairs modelados deixa o look mais moderno e elegante, além de valorizar penteados presos”, comenta o profissional. Eles podem ser estilizados de forma suave ou artística, dependendo da ocasião. Como usar: modele os fios do contorno com leves curvas, mantendo tudo alinhado e brilhante, mas sem rigidez excessiva.
Sugestão de produto: Gel Cola Comigo Novex Santo Black Poderoso, ideal para fixação precisa.
As ondas com efeito praia seguem em alta, mas com uma leitura mais sofisticada em 2025. “As ondas vêm mais soltas, com aparência macia e brilho dosado. Nada muito marcado ou artificial”, afirma o especialista. Como usar: utilize ferramentas que criem movimento suave e finalize com sprays flexíveis, mantendo o efeito natural.
Sugestão de produtos: Modelador Beachwave Kiss New York, para criar ondas desestruturadas com praticidade.
O coque desconstruído é perfeito para quem quer praticidade com um toque glam . “É um penteado democrático, que funciona em qualquer tipo de cabelo e em diferentes alturas: baixo, médio ou alto. O charme está justamente na leveza e na imperfeição calculada”, descreve Maurício Pina. Como usar: solte algumas mechinhas na frente, preserve a textura e não prenda com rigidez.
Sugestão de produto: Mousse Desembaraçante Eu Amo Charming, para criar textura leve antes de prender.
Os acessórios de cabelo estão de volta, em uma versão mais elegante e atualizada. Depois de algumas temporadas fora dos holofotes, presilhas, grampos e prendedores voltam a aparecer como protagonistas, capazes de elevar até os penteados mais simples. Nada de peças exageradas: a tendência para 2025 privilegia detalhes discretos, formatos geométricos e acabamentos foscos ou metálicos.
“As peças certas transformam o visual sem competir com o cabelo. Elas funcionam como um toque final que harmoniza o look ”, explica o hairstylist . Como usar: escolha acessórios pequenos que acompanham o desenho do penteado, valorizam o acabamento e entregam um toque de sofisticação sem pesar.
Sugestão de produto: Piranhas Metal Black ProArt, em diversos designs, prendem sem danificar os fios.
Por Denzye Moreira
