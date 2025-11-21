Pitadas

Novo point serve de steak tartare a risoto em Vitória; conheça

Mooca Botequim pertence aos donos do Mandacaru Gastrobar. Veja também: novo microlote de cafés especiais e curso com Ensei Neto

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:21

Steak tartare é servido com torradas de parmesão Crédito: Júlia Faé

Uma movimentada região gastronômica do bairro Jardim Camburi, em Vitória, que compreende trechos da avenida Ranulpho Barbosa dos Santos e da rua Wellington de Freitas, ganhou há poucas semanas um novo point para quem busca ambiente descontraído e porções generosas: o Mooca Botequim.

Petiscos, risotos e promoção de chope no happy hour resumem a essência da casa, que pertence aos sócios Lucas Duarte e Diego Martins, donos do badalado Mandacaru Gastrobar, com unidades na Capital e em Vila Velha, e Layane Scabello.

Carta de drinques conta com receitas famosas, como Moscow Mule Crédito: Júlia Faé

Prestes a ganhar novidades, o cardápio traz atualmente em destaque os bolinhos de fraldinha recheados com muçarela (R$ 64,90), campeão de pedidos. Os palitinhos de frango com parmesão ao molho de cerveja com bacon (R$ 46,90) e o provolone crocante com geleia de goiabada (R$ 54,90) também são opções para acompanhar chope ou drinques.

Bolinho de fraldinha recheado com queijo: campeão de pedidos Crédito: Júlia Faé

Na seção de entradas, têm boa saída o ceviche de salmão (R$ 46,90), os dadinhos de tapioca cobertos com ragu de linguiça (R$ 49,90) e o steak tartare (R$ 49,90). Também é possível pedir risoto de funghi com filé, de limão com salmão e de banana-da-terra com carne de sol na manteiga de garrafa (a partir de R$ 68,90).

Ceviche de salmão: opção fresquinha para os dias de calor Crédito: Júlia Faé

Em breve, o menu contará com petiscos de frutos do mar e duas novas ações: uma promoção (de comida ou bebida) e a sugestão do chef, ambas renovadas a cada semana. De terça a sexta, das 18h às 21h, o chope é vendido com desconto de 60%, e há música ao vivo duas vezes por mês, geralmente às sextas. Mais informações: @moocabotequim.

Dadinhos de tapioca cobertos com ragu de linguiça: sucesso na casa Crédito: Júlia Faé

Marca pioneira de cafés especiais lança 1º microlote

A marca Baggio Café, reconhecida como uma das pioneiras no mercado de cafés especiais no Brasil, anuncia o lançamento de seu primeiro microlote. Trata-se de uma edição limitada, batizada de Baggio Café Microlote Cítrico, que é composta por apenas 10 sacas do grão (contemplando 2.000 unidades).

Microlote está à venda exclusivamente pelo site da marca Crédito: Acervo/Baggio

O produto chega ao mercado para atender à crescente demanda por produtos de origem única, com características sensoriais excepcionais e rastreabilidade completa. O microlote em questão é um café da variedade Bourbon, cultivado a aproximadamente 1.300 metros de altitude na região de Campanha, no Sul de Minas Gerais.

Com processo natural de secagem e torra média, esses grãos entregam um perfil complexo, destacando-se por suas notas cítricas marcantes e resultando em notas sensoriais de frutas amarelas, mel e laranja. O Baggio Café Microlote Cítrico Grãos (pacote de 250g) está disponível para compra exclusiva no site da Baggio Café (clique aqui), enquanto durarem os estoques.



Curso de educação sensorial em Vitória Expert quando o assunto é cafés especiais e autoridade brasileira em educação sensorial e qualidade dos alimentos, o consultor Ensei Neto virá ao Espírito Santo no próximo mês para comandar o curso Educação Sensorial - Fundamentos para Degustação de Alimentos & Bebidas. As aulas acontecerão nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, sempre das 18h30 às 22h, no Hub de Inovação Fundagres Inovar, em Jardim Camburi, Vitória. Os interessados em participar devem se inscrever pelo site fundagresinovar.org.br. O valor do investimento, por pessoa, é R$ 1.250 e restam poucas vagas. Mais informações: @fundagresinovar.

Ouça o podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)

Este vídeo pode te interessar