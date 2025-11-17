Competição

4ª Copa Capixaba de Cerveja Artesanal terá festa com chope liberado

Edição mais concorrida do evento, promovido pela Associação das Indústrias de Cerveja Artesanal do Espírito Santo (AICERVA), teve 320 rótulos inscritos

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 12:29

Evento chega à quarta edição com 320 amostras inscritas Crédito: monticello/Shutterstock

A qualidade da cerveja artesanal produzida no Espírito Santo, que tem hoje mais de 40 cervejarias registradas, será celebrada com um grande evento, nesta semana, em Vitória. É a 4ª Copa Capixaba de Cerveja Artesanal, que chega à sua edição mais disputada, alcançando a marca de 320 rótulos inscritos — 10% a mais do que no último ano.

Realizada pela Associação das Indústrias de Cerveja Artesanal do Espírito Santo (AICERVA), a Copa acontecerá entre 20 e 22 de novembro, com dois dias dedicados ao julgamento das amostras por um júri cervejeiro especializado, e um dia de festa na Casa do Turismo Capixaba, com música ao vivo, 15 estilos de cerveja e bufê de comida de boteco liberados. Os ingressos já estão à venda (veja detalhes no final da matéria).

Os rótulos de cerveja artesanal inscritos serão avaliados pelos jurados de acordo com os critérios estabelecidos pelo Guia de Estilo de Cerveja da Brewers Association (BA) 2025. As avaliações serão feitas às cegas, garantindo total imparcialidade, e o júri terá acesso apenas às informações fornecidas pelas cervejarias no momento da inscrição. Cada cerveja será julgada conforme seu estilo e poderá receber medalhas de ouro, de prata ou de bronze.

Festa com 15 estilos de chope

A comemoração com os vencedores acontecerá no sábado, 22 de novembro, na Casa do Turista Capixaba, no antigo Clube Saldanha da Gama, a partir das 20h. Durante a festa, serão disponibilizadas 20 torneiras de chope com mais de 15 estilos artesanais, ao som de blues e rock ao vivo.

Para Paulo de Victa, presidente da AICERVA, a Copa Capixaba de Cerveja Artesanal simboliza o amadurecimento do setor no Espírito Santo. “A cada edição, percebemos o avanço técnico e criativo das nossas cervejarias. A Copa é mais que uma disputa, é um ponto de encontro para quem acredita na cerveja artesanal como símbolo de identidade, qualidade e economia criativa capixaba.”

4ª COPA CAPIXABA DE CERVEJA ARTESANAL

Julgamento técnico:

Quando: 20 e 21 de novembro de 2025

Festa de premiação:

Quando: 22 de novembro de 2025 (sábado), às 20h

Onde: Casa do Turista Capixaba (Salão Nobre do Saldanha da Gama). Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 705, Forte São João, Vitória

Quanto: R$ 220 por pessoa (R$ 180 por pessoa para associados da AICERVA). Ingresso com direito a chope liberado (20 torneiras +15 estilos de cerveja), bufê livre de comida de boteco e show com Marcelo Ribeiro

Vendas de ingresso e mais informações: (27) 99707-1022 e @copacapixabadecervejaartesanal (Instagram).

