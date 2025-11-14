Pitadas

Tacacá e muito mais: o restaurante do ES que serve pratos da Amazônia

Do açaí ao pato no tucupi, ícones nortistas são a especialidade do Delícias da Amazônia. Veja também: nova gelateria em Linhares e luau gastronômico em Iriri

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18:22

Tucunaré assado, filhote grelhado e combo "Égua, Maninho!" fazem parte do menu Crédito: Vitor Jubini

Tacacá, maniçoba, pato no tucupi, unha de caranguejo, filhote grelhado, costela de tambaqui, vatapá paraense e caldeirada são pratos tradicionais da culinária nortista brasileira que os capixabas podem encontrar em um restaurante totalmente dedicado a esses sabores, tão marcantes e únicos: o Delícias da Amazônia.

A casa fica em Vitória, no bairro Jardim Camburi, e funciona há três anos, com mesas divididas entre salão climatizado e calçada. O primeiro endereço foi a Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, mas o point ganhou mais espaço e novos pratos em 2024, quando mudou-se para a Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley, no número 180.

Leia mais 5 receitas com ingredientes típicos da Amazônia

Quem comanda o local é a empreendedora Dulce Santos, que nasceu no Espírito Santo mas foi morar no Pará ainda criança. De volta a Vitória após décadas, ela começou a vender pratos amazônicos, como tacacá, em praças do bairro onde hoje está seu restaurante. Ao conquistar principalmente a comunidade nortista que vive aqui, Dulce decidiu ampliar seus domínios e abriu o Delícias da Amazônia.

Dulce Santos é a chef e proprietária do restaurante Crédito: Vitor Jubini

Além das cuias de tacacá - caldo quente de origem indígena feito com tucupi (caldo extraído da mandioca brava), goma de tapioca, jambu (erva que causa formigamento na boca) e camarão seco -, que são vendidas nos tamanhos P (R$ 30) e M (R$ 40), Dulce e sua equipe preparam especialidades como açaí (puro, servido com tapioca flocada ou farinha, a partir de R$ 30/300ml) e combos que permitem aos não iniciados na culinária nortista provar diversos clássicos em um pedido só. Cada seleção, pré-definida, custa R$ 150 e vem com seis porções pequenas.

A principal referência na casa é o Pará, representado no ambiente por peças de arte marajoara, perfuminhos do Mercado Ver-o-Peso, bandeiras de times de futebol e um empório recheado com bebidas, molhos, sucos de frutas, picolés, farinhas, doces e souvenirs importados da região. "Mais de 80% dos meus insumos são trazidos do Norte", conta Dulce.

Delícias da Amazônia 1 de 6

Porém, também é possível encontrar lá pedacinhos do Acre (como o quibe de arroz recheado com carne moída e a rabada no tucupi) e do Amazonas, como a caldeirada, um ícone da mesa em Manaus. O restaurante abre das 17h às 22h de quarta a sexta; aos sábados, das 11h às 22h; e aos domingos, até as 15h. Mais informações: @deliciasdaamazoniaes.

Famosa rede de gelaterias chega ao Norte do ES

Com unidades na Grande Vitória, a rede de gelaterias Borelli inaugurou na última quarta-feira (12) sua primeira loja no Norte do Espírito Santo. Linhares foi a cidade escolhida para a estreia da marca no interior, e o evento de inauguração contou com a ação gelato free, marcada pela distribuição gratuita de gelatos aos clientes.



O cardápio da franquia conta com mais de 90 sabores homologados, entre os quais há opções sazonais, zero lactose e zero adição de açúcar. Pistache, doce de leite, gianduia e chocolate belga estão entre os favoritos dos clientes. Aberta todos os dias das 11h30 às 22h, a nova gelateria fica na Avenida Hans Schmoger, 163, Conceição. Mais informações: @gelatoborellilinhares.

Além de Linhares, franquia tem unidades em Vitória, Vila Velha e Serra Crédito: Acervo/Borelli

Luau e jantar abrem temporada de verão em Iriri Nos dias 5 e 6 de dezembro, a pousada e restaurante Solar da Praia, no balneário de Iriri, abrirá sua temporada de verão com dois eventos que já viraram tradição na charmosa Praia da Areia Preta: o luau e o jantar dos chefs. Na sexta, dia 5, o luau terá música ao vivo com Diego Lyra, decoração temática inspirada na estação, drinques, chope e comidinhas da chef Júlia Faria tanto em serviço volante como em uma mesa de boas-vindas (R$ 350 por pessoa/comida e bebida inclusas). Na noite de sábado (6), será servido um jantar especial comandado pela anfitriã, Júlia, e os chefs convidados André Ciciliotti (Pirá/Anchieta) e Juarez Campos (Oriundi e Casa do Chef Juarez/Vitória). O menu-degustação de cinco etapas inclui criações como lagosta, batata e aioli de tinta de lula; polvo, pancetta e Parma com orechiette ao vinho tinto; e gelato de caju e limão siciliano com calda de rapadura, chantili de ricota e crumble de castanhas. Quanto: R$ 300 por pessoa (bebidas à parte). Rua Padre José de Anchieta, Areia Preta, Iriri, Anchieta. Mais informações: @solardapraiairiri.

Ouça o podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)

Este vídeo pode te interessar