Festival gastronômico em Jacaraípe terá pratos a partir de R$ 15

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:59
Palco de festivais gastronômicos já consagrados, como o Manguinhos Gourmet, a Serra lança um novo evento para movimentar os restaurantes do município, desta vez no balneário de Jacaraípe: é o 1º Jacaraípe Gourmet, que acontece nos próximos dois finais de semana, de 14 a 16 e de 21 a 23 de novembro.
Durante seis dias, 17 docerias, sorveterias e restaurantes terão uma opção especial no cardápio com versão degustação a preços acessíveis: R$ 15 para sobremesas e R$ 35 para pratos. Além das opções individuais, as casas participantes servirão suas receitas em tamanho para compartilhar, servindo de duas a três pessoas.
Outro atrativo do festival é o bustour gastronômico, um passeio gratuito de ônibus pelos restaurantes, com paradas de cinco minutos em cada local comandadas por um guia que apresenta curiosidades sobre a região, os pratos e os pontos turísticos de Jacaraípe.
1º FESTIVAL JACARAÍPE GOURMET
Quando: de 14 a 16 e de 21 a 23 de novembro de 2025
Onde: em 17 restaurantes e docerias de Jacaraípe, Serra
Preço da degustação: R$ 15 (sobremesa) e R$ 35 (prato)
Mais informações: @jacaraipegourmet.
