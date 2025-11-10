Sabores do balneário

Festival gastronômico em Jacaraípe terá pratos a partir de R$ 15

Primeira edição do Jacaraípe Gourmet vai reunir 17 docerias, sorveterias e restaurantes da região, com criações que incluem de ceviche a "surf 'n' turf"

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:59

Palco de festivais gastronômicos já consagrados, como o Manguinhos Gourmet, a Serra lança um novo evento para movimentar os restaurantes do município, desta vez no balneário de Jacaraípe: é o 1º Jacaraípe Gourmet, que acontece nos próximos dois finais de semana, de 14 a 16 e de 21 a 23 de novembro.

Durante seis dias, 17 docerias, sorveterias e restaurantes terão uma opção especial no cardápio com versão degustação a preços acessíveis: R$ 15 para sobremesas e R$ 35 para pratos. Além das opções individuais, as casas participantes servirão suas receitas em tamanho para compartilhar, servindo de duas a três pessoas.

Outro atrativo do festival é o bustour gastronômico, um passeio gratuito de ônibus pelos restaurantes, com paradas de cinco minutos em cada local comandadas por um guia que apresenta curiosidades sobre a região, os pratos e os pontos turísticos de Jacaraípe.

Estabelecimentos participantes:

40 Sabores - Avalanche de Chocolate: sobremesa feito com petit gâteau, ganache de chocolate e mix de frutas cítricas e um picolé de sabor à escolha. Na versão degustação, acompanha 1 bola de sorvete à escolha do cliente no lugar do picolé. Quanto: R$ 35 ou R$ 15 (degustação/individual). Mais informações: @40saborespraiajacaraipe.

Sobremesa da 40 Sabores de Jacaraípe Crédito: Acervo/40 Sabores

Suspiraria Sonhos de Maria - Merengue Roll: roll de suspiro com chantininho e geleia de frutas vermelhas. Quanto: R$ 15 (degustação individual). Mais informações: @suspirariasonhosdemaria.

Merengue Roll da Suspiraria Sonhos de Maria Crédito: Acervo/Suspiraria

Tatah Doceria - Fatia do Amor: bolo Red Velvet, de massa vermelha recheada com musse de cream cheese, geleia de frutas vermelhas artesanal e brigadeiro de Ninho. Acompanha extra de calda. Quanto: R$ 15 (degustação individual). Mais informações: @tatahdoceria.

Fatia do Amor da Tatah Doceria Crédito: Acervo/Tatah Doceria

Dona Nete - Puxada de Rede: combinação de lagostim, lula, polvo e camarão servida com canjica cremosa. Quanto: R$ 179,90 (serve de 2 a 3 pessoas) ou R$ 35 (degustação individual). Mais informações: @_donanete.

Puxada de Rede, prato do restaurante Dona Nete Crédito: Acervo/Dona Nete

Bar do Mineiro - Encontro das Águas: porção mista de pastel de camarão cremoso e bolinho de tilápia crocante. Quanto: R$ 44,90 (serve de 2 a 3 pessoas) ou R$ 35 ( degustação individual). Mais informações: @bar_do_mineirojc.

Sargo Restaurante - Moqueca no Espeto: espeto de camarão e cação ao molho de moqueca, servido com purê de banana-da-terra, farofa de panko e vinagrete. Quanto: R$ 89 (prato individual) ou R$ 35 (degustação individual). Mais informações: @sargorestaurante.

Espeto de moqueca do Sargo Restaurante Crédito: Acervo/Sargo

Delícias do Coco - Bacalhau do Coco: arroz, lombo de bacalhau, pimentões (vermelho e amarelo), azeitonas, cheiro verde, tomate, cebola, alho, lascas de coco grelhado e azeite. Quanto: R$ 35 (degustação individual). Mais informações: @deliciasdococo.

Beach's Hamburgueria e Gastrobar - Beach's Surf and Turf: polvo grelhado e bife ancho acompanhados por tomate recheado com creme de queijo, bacon e queijo minas, molho chimichurri, maionese de limão siciliano e torradas. Quanto: R$ 275 (serve de 2 a 3 pessoas) ou R$ 35 (degustação individual). Mais informações: @beachsgastrobar.

Surf and Turf do Beach's Gastrobar Crédito: Acervo/Beach's

Berro d'Água - Ceviche de peixe branco acompanhado por chips de banana-da-terra. Quanto: R$ 35 (degustação individual). Mais informações: @restauranteberrodagua.

Cabana do Luiz - Príncipe do Mar: risoto cremoso de alho-poró com camarão e parmesão defumado, acompanhado de camarões VG empanados, crocantes por fora e recheados com muito catupiry. Para completar, banana chips artesanal feita na casa. Quanto: R$ 199,90 (serve de duas a três pessoas) ou R$ 35 (degustação individual). Mais informações: @cabana_do_luiz.

Casa do Torresmo - Torresmo Praiano: purê de aipim com manteiga e queijo acompanhado por confit de camarões e finalizado com lascas crocantes de barriguinha suína. Quanto: R$ 35 (degustação individual). Mais informações: @casadotorresmo_oficial.

Torresmo Praiano da Casa do Torresmo Crédito: Acervo/Casa do Torresmo

Catuá - Paella Sabores Catuá: feita com arroz de paella e polvo, siri desfiado, camarões, lombinho de porco e frango em cubos, levemente salteados na manteiga. O prato é finalizado com ervilhas salteadas, camarões VG, tentáculos de polvo e lambretas gratinadas com creme de mandioca e queijo especial. Quanto: R$ 289 (serve de 2 a 3 pessoas) ou R$ 35 (degustação individual). Mais informações: @catuarestaurante.

Paella do restaurante Catuá Crédito: Acervo/Catuá

Encontro Pizzaria - Tentação de Camarão: camarão cremoso feito com creme de aipim, catupiry e queijo gratinado, servido com arroz. Quanto: R$ 149,90 (serve de 2 a 3 pessoas) ou R$ 35 (degustação individual). Mais informações: @pizzariaencontro.

Rei do Marisco - Casquinha de siri gratinada: carne de siri desfiada. molho branco e cobertura gratinada de queijos. Acompanha farofa e vinagrete. Quanto: R$ 35 (degustação individual). Mais informações: @reidomariscorestaurante.

Pizzaria e Restaurante Surf - Lasanha de Camarão: camadas de massa fresca intercaladas com molho cremoso de camarões, catupiry e queijo derretido. Quanto: R$ 102,30 (serve de 2 a 3 pessoas) ou R$ 35 (degustação individual). Mais informações: @pizzariasurf.

Santuzzi - Paella: preparada com frutos do mar, arroz temperado e especiarias. Quanto: R$ 35 (degustação individual). Mais informações: @restaurantesantuzzi.

Paella do restaurante Santuzzi Crédito: Acervo/Santuzzi

Recanto Miramar - Moqueca de cação e camarões pequenos, servida com arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra. Quanto: R$ 165,30 (serve de 2 a 3 pessoas) ou R$ 35 (degustação individual). Mais informações: @recantomiramar.

Moqueca do restaurante Recanto Miramar Crédito: Acervo/Recanto Miramar

1º FESTIVAL JACARAÍPE GOURMET

Quando: de 14 a 16 e de 21 a 23 de novembro de 2025

Onde: em 17 restaurantes e docerias de Jacaraípe, Serra

Preço da degustação: R$ 15 (sobremesa) e R$ 35 (prato)

Mais informações: @jacaraipegourmet.

