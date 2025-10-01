Manguinhos Gourmet encerra com festa e diversidade culinária na Serra

Juarez Vieira, do Gabinete do Governo do ES, o prefeito da Serra Weverson Meirelles, Elba Sanidei, a vice-prefeita da Serra, Delegada Gracimeri, David Marecisas e Sandro Horacio. Crédito: Mônica Zorzanelli
Em Manguinhos
O festival Manguinhos Gourmet terminou no último final de semana em grande estilo. Quem passou pelo balneário pôde saborear o melhor da gastronomia local nas barraquinhas e restaurantes participantes, além de prestigiar apresentações artísticas e conhecer produções de artesanato regional. Durante dois finais de semana, o evento reuniu uma programação variada e atrativa. A principal novidade desta edição foi a realização da última etapa no campo de futebol de Manguinhos.c Realizado pela ACBM e pelo Instituto Panela de Barro, o festival mais tradicional do Espírito Santo evento somou forças com parceiros dos setores público e privado. Juntos eles consolidaram o festival no calendário cultural do Espírito Santo.
NA ITÁLIA
Flavia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, na feira Marmomac, em Verona, na Itália, a maior do mundo no segmento de rochas naturais. Crédito: BANZAROLI
A administradora de benefícios Mediatorie marcou presença no último sábado (27), no evento “Treinamento de Alta Performance”, promovido pelo Conselho Regional de Educação Física (CREFES) no Hotel Comfort Suítes, em Vitória. Convidada a participar em parceria com a Corretora Providência, a Mediatorie reforçou sua presença institucional e a importância da parceria junto ao segmento. A supervisora de Relacionamento e Negócios, Maluma Pereira Jordão Roepke, e o superintendente Comercial, Raphael Gonçalves da Silva (no canto, à direita), participaram do encontro ao lado do presidente do CREFES, Ibsen Pettersen (ao centro, à direita), e de Heitor Vieira, da Corretora Providência. A atividade integrou as comemorações do Mês do Profissional de Educação Física.
Outubro Rosa
O mês de outubro chegou trazendo conscientização, informação e esperança. Para a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), esse é o período mais importante do ano: um chamado para que cada mulher cuide da sua saúde e compreenda o poder da prevenção no diagnóstico precoce do câncer de mama. Para marcar o início oficial da campanha, a presidente da entidade, Marilucia Dalla, convida para a cerimônia que acontece nesta quarta-feira (01º), às 18 horas, no Palácio Anchieta, em Vitória.
EM BRASÍLIA
O vice-presidente da OAB Nacional, Felipe Sarmento, juiz eleitoral titular e sócio do SVMP Advogados, Hélio Pepe, com a presidente da OAB-ES, Érica Neves, e o conselheiro federal da OAB, Cláudio Allemand: em Brasília, no jantar de agradecimento promovido por Hélio Pepe e pelo SVMP Advogados. Crédito: LR Comunicação
A Pousada Pedra Azul foi palco da XIV Jornada de Otorrinolaringologia das Montanhas, reunindo médicos em um encontro de conhecimento e troca de experiências. Na foto, Adriano e Andrea Damasceno, Rodrigo e Flavia de Freitas e Raphaela Loureiro, em momento de confraternização durante o evento em Domingos Martins. A médica Flávia de Freitas é Presidente da Associação de Otorrinolaringologista do Espírito Santo.
Aniversário
Nesta quarta-feira (01), a dermatologista Dra. Karina Mazzini estará presente no aniversário de 50 anos de Fernanda Prates, que acontecerá no Espaço Patrick Ribeiro. Para a ocasião, a médica reservou um lounge intimista para celebrar junto de 15 amigas, em um espaço especial que promete reunir amizade, boas conversas e momentos inesquecíveis em homenagem à aniversariante.
Jantar
A 6ª edição do Jantar de Empresários de Cariacica acontecerá no dia 13 de outubro, no Cerimonial Beta Eventos. Geane Resende vai receber um grupo seleto de empresários e empreendedores para uma noite marcante de networking e oportunidades.
10 MILHAS GAROTO
Michelle Bissoli, Marco Guimarães, Rodrigo Maingué, Gustavo Bastos, Fabiano Marins, Daniela Lobo e Bruno Passoni: na Corrida Garotada, neste sábado (27) . Crédito: Divulgação
