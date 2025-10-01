Manguinhos Gourmet encerra com festa e diversidade culinária na Serra

O festival Manguinhos Gourmet terminou no último final de semana em grande estilo. Quem passou pelo balneário pôde saborear o melhor da gastronomia local nas barraquinhas e restaurantes participantes, além de prestigiar apresentações artísticas e conhecer produções de artesanato regional. Durante dois finais de semana, o evento reuniu uma programação variada e atrativa. A principal novidade desta edição foi a realização da última etapa no campo de futebol de Manguinhos.c Realizado pela ACBM e pelo Instituto Panela de Barro, o festival mais tradicional do Espírito Santo evento somou forças com parceiros dos setores público e privado. Juntos eles consolidaram o festival no calendário cultural do Espírito Santo.