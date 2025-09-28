Roberta Girelli e Tatiana Puppim apresentam novo vinho em Vitória

Tatiana Puppim e Roberta Girelli apresentam o Le Reve em Vitória . Crédito: Cloves Louzada
Lançamento do Le Revê
Conhecidas por representar diversos rótulos e vinícolas, por criar experiências e viagens em torno do vinho, as amigas e sócias Roberta Girelli e Tatiana Puppim, da Carpe Diem Vinhos, resolveram também mergulhar no universo da criação e criaram seu primeiro vinho, o Le Revê. E depois de lançar o rótulo com jantar exclusivo em Pedra Azul, na Pousada Rabo do Lagarto, agora o vinho foi apresentado em Vitória em noite exclusiva com jantar exclusivo no Daju Bistro, na Mata da Praia, com menu em quatro etapas comandado pela chef Júlia Faria. O Le Rêve, que em francês significa “O Sonho”, é um vinho brasileiro com alma francesa, o rótulo, produzido na Serra Gaúcha, une elegância, identidade e originalidade. Falando em rótulo, foi a designer Ivana Izoton quem criou a identidade visual do novo vinho das empresárias. Veja as fotos do jantar.
Liliana Nóbrega esteve de férias, na Islândia, onde foi recebida por um casal de amigos, em uma casa de montanha, com cenário tradicional islandês. De volta ao ES, a médica se prepara para realizar um evento na clínica, para seus pacientes. No dia 26, a médica recebeu a oftalmologista Mônica Alves, da Unicamp, especialista em olho seco. Na foto: Liliana Nóbrega com Sigridur Magnusdottir e Hans Olav Andersen. Crédito: Arquivo pessoal
Livro devocional
A pastora e psicóloga Sirley Soares promove, no próximo dia 02 de outubro, às 19h30, o lançamento da edição 2026 do seu livro devocional voltado para mulheres. O evento será realizado na Igreja Batista Betel, em Barcelona, Serra, e promete uma noite repleta de fé, inspiração e celebração. Para marcar este momento especial, Sirley contou com a produção de Kris Junqueira e realizou um ensaio exclusivo com a talentosa fotógrafa Jackie Campos.
Encontro
O IBEF-ES promove na próxima terça (30) o Encontro IBEF-ES 2025, que traz como tema “Além da Previsibilidade: Pessoas, Mercado e Finanças na Era da Reinvenção”. A programação inclui dois painéis e a palestra magna de Silvio Meira, referência em inovação. Para o presidente do IBEF-ES, Alecsandro Casassi, o encontro é uma oportunidade de refletir sobre o futuro e fortalecer conexões estratégicas.
Prêmio
Um dos encontros mais aguardados do calendário empresarial do Espírito Santo está chegando: o Prêmio Mérito Empresarial da ASES. No dia 11 de dezembro, a 19ª edição vai transformar o Steffen Centro de Eventos em palco de histórias de coragem, superação e inovação que impulsionam a Serra.
ANIVERSÁRIO
Matheus Pereira e o aniversariante Mazinho dos Anjos: em tarde de parabéns pra você!. Crédito: Divulgação
Café em VV
Porto, indústria e cidade em sintonia. Esse é o propósito do 27º Café Empresarial da Assevila, marcado para 08 de outubro no Shopping Praia da Costa. O tema escolhido, “Infraestrutura e Logística – Do Porto à Indústria: Oportunidades que Conectam”, promete movimentar a agenda econômica capixaba. Entre os destaques, participam Gustavo Serrão (Vports), Alysson Werneck (Samarco) e o prefeito Arnaldinho Borgo.
A Câmara Municipal de Vitória recebeu a Sessão Solene em homenagem ao Compromisso Sustentável, proposta pelo vereador Bruno Malias. O evento reuniu mais de 90 pessoas entre autoridades, representantes de órgãos públicos e líderes comunitários, celebrando iniciativas que promovem preservação ambiental e transformação social. Entre os presentes, destacou-se a Stael Magesck (@staelmagesck), marca de moda sustentável que une arte, customização e upcycling, transformando peças únicas em histórias para vestir. A presença da marca reforçou a importância de valorizar práticas conscientes e a economia criativa voltada à sustentabilidade. A sessão destacou como a união entre iniciativas culturais, comunitárias e empresariais fortalece uma Vitória mais verde, inclusiva e consciente.
FÓRUM
Diogo Bezerra e Verônica Lopes de Jesus na terceira edição do Fórum Instituto Oportunidade Brasil . Crédito: Levi Mori
