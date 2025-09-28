Roberta Girelli e Tatiana Puppim apresentam novo vinho em Vitória

Conhecidas por representar diversos rótulos e vinícolas, por criar experiências e viagens em torno do vinho, as amigas e sócias Roberta Girelli e Tatiana Puppim, da Carpe Diem Vinhos, resolveram também mergulhar no universo da criação e criaram seu primeiro vinho, o Le Revê. E depois de lançar o rótulo com jantar exclusivo em Pedra Azul, na Pousada Rabo do Lagarto, agora o vinho foi apresentado em Vitória em noite exclusiva com jantar exclusivo no Daju Bistro, na Mata da Praia, com menu em quatro etapas comandado pela chef Júlia Faria. O Le Rêve, que em francês significa “O Sonho”, é um vinho brasileiro com alma francesa, o rótulo, produzido na Serra Gaúcha, une elegância, identidade e originalidade. Falando em rótulo, foi a designer Ivana Izoton quem criou a identidade visual do novo vinho das empresárias. Veja as fotos do jantar.