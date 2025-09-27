Maira e Bruna Sponfeldner e Renata França lançam tendências do verão 2026

Almoço

Na terça-feira (30), Roberta Drummond comanda um almoço intimista no Soeta, reunindo arquitetos e parceiros para apresentar em primeira mão o Innovare Partner+, um movimento que propõe transformar projetos em experiências de valor. Além das marcas fundadoras — Q-railing, Arkos e Kömmerling — o programa também conta com parcerias como a ÓST, marca de velas sensoriais de Janaína Pimentel e Laila Nemere, e a Fazenda do Grão, de Pedra Azul, ambas integradas às ações exclusivas previstas nos seis meses de duração do projeto. Roberta terá convidados especiais, como a executiva Tônia Lima, reconhecida por sua atuação estratégica em grandes marcas do segmento.