Maira e Bruna Sponfeldner e Renata França lançam tendências do verão 2026

Maira Sponfeldner, Renata França e Bruna Sponfeldner: tarde fashion na Praia do Canto. Crédito: Cacá Lima
Tarde fashion
As irmãs Maira e Bruna Sponfeldner e a empresária Renata França se juntaram para um lançamento de moda praia e moda fitness, na quarta-feira (24), na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto. A dupla acaba de trazer para Vix a marca de beach wear Água de Coco, que combina estilo tropical e luxuoso com a essência brasileira. Renata França apresentou a nova coleção a TrackField. O sunset fashion foi animado pela DJ Márcia Gabriela, catering de Edna Jabour e degustação de shakes da Fast Nutri. O RP foi de Marianne Assbu. Veja as fotos de Cacá Lima.
NA BAHIA
Um time de mulheres empreendedoras se reuniu recentemente em Teixeira de Freitas para celebrar os 6 anos da Rede Mulheres de Negócios (RMN) na cidade. A diretora Alana Figueiredo recebeu a mentora da RMN Brasil, Elayne Borel, e Luciana Lopes, uma das idealizadoras da expansão da rede para a Bahia. Crédito: Arthur Guimaraes Silva
Almoço
Na terça-feira (30), Roberta Drummond comanda um almoço intimista no Soeta, reunindo arquitetos e parceiros para apresentar em primeira mão o Innovare Partner+, um movimento que propõe transformar projetos em experiências de valor. Além das marcas fundadoras — Q-railing, Arkos e Kömmerling — o programa também conta com parcerias como a ÓST, marca de velas sensoriais de Janaína Pimentel e Laila Nemere, e a Fazenda do Grão, de Pedra Azul, ambas integradas às ações exclusivas previstas nos seis meses de duração do projeto. Roberta terá convidados especiais, como a executiva Tônia Lima, reconhecida por sua atuação estratégica em grandes marcas do segmento.
Convivi recebe Roberto Serpa
A Confraria de Vinhos de Vitória (Convivi) recebe neste sábado (27) a visita ilustre do Dr. Roberto Serpa, fundador da Sociedade dos Amigos do Vinho do Espírito (Soaves). Os anfitriões do almoço regado a grandes vinhos, são Décio e Eulália Chieppe.
Novo menu
Bia Delmaestro e Edilene Chieppe recebem RR na terça-feira (30), para almoço de lançamento do novo cardápio de verão do Caçarola Bistrô. Merci, meninas!
Happy hour
Ana Luiza Azevedo recebe convidadas para happy hour exclusivo com talk sobre lentes multifocais e o poder das armações na imagem. A Dra. Karine Moyses (oftalmologista) e Melyssa Viana (consultora de imagem) comandam o bate-papo na quarta-feira (01º), na Casa Chocolateria, às 17h30.
DIA DO CORRETOR
A Construtora Javé comemorou seus 20 anos de história e o Dia do Corretor em uma festa especial. O evento foi marcado pela boa música de Rodrigo Balla, momentos de confraternização e premiação aos parceiros. O CEO da empresa, José Luiz Nunes, ressaltou que o encontro teve como propósito reconhecer e fortalecer a parceria com os profissionais, destacando que os corretores são parte fundamental no desempenho e no crescimento da Javé. Na foto: Diego Freire, Natália Farias e Alex Barreira. Crédito: Cloves Louzada
Café recreativo
Carla Buaiz convida mães e filhas, pais e filhos, amigas e novos visitantes para segunda edição do sofisticado café da manhã com recreação dedicada para as crianças, neste sábado (27,) das 10 às 13h, no ateliê da Praia do Canto.
Talk
O casal de empresários do ramo óptico Isabela e Evaldo Heiderich convidam para uma tarde de bate-papo sobre tendências marcado para terça-feira (30), na Oculum Ótica do Shopping Vitória. Presença confirmada de Fernanda Braz, coordenadora key account do Sáfilo Group no Brasil, responsável por marcas como Carolina Herrera, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, David Beckham e Carrera.
Inauguração
As apaixonadas por unhas em gel agora contam com um novo espaço de beleza exclusivo na Praia da Costa, sob o comando de Karynne Carillo, Wanessa Oliveira e Juninho Oliveira. Um diferencial do espaço será o atendimento sem necessidade de agendamento para alguns serviços. O trio irá promover um evento de inauguração nesta segunda (29), para convidados.
Outubro Rosa
RR se junta à campanha do Outubro Rosa da Afecc e recebe amigas e leitoras na quarta-feira (01º), de 10h ao meio-dia, na loja da campanha, no Shopping Vitória. Espero vocês!
EM VILA VELHA
Eduardo Glazar, CSO da Globalsys; Isabela Fernandes, Diretora de Relacionamento da Globalsys; e Gustavo Maierá, IA Latam Manager na Oracle, no Globalday realizado na CDL, em Vila Velha. Crédito: Divulgação
