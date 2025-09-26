Bistrô do ES celebra dois anos com lançamento de novo menu em Vitória

Bia Delmaestro e Ivan Aguilar. Crédito: Divulgação
Parabéns, Caçarola!
Comemorando dois anos de joie de vivre, dois anos transformando o Barro Vermelho em um pedacinho da Europa em Vitória, Bia Delmaestro e Edilene Chieppe estão recebendo imprensa e convidados em seu Caçarola Bistrot para revelar detalhes do menu de verão da casa, que será lançado no dia 1º de outubro. Uma das novidades vem carregada de nostalgia para os conhecedores da culinária francesa: cuisses de grenouille en persillade, ou perninhas de rã em alho e salsa. Este plat typique é uma verdadeira instituição nos bistrôs franceses, onde as rãs são preparadas com ervas aromáticas e um toque de alho que perfuma toda a cozinha. Para acompanhar, um vinho que nasce da emoção e chega ao mercado para marcar presença com leveza, qualidade e verdade: o Perrito, nova marca de vinhos boutique criada por Vicente Jorge, um dos maiores “wine hunters” do país, como um presente especial para sua filha, Bruna Jorge — e que tem como símbolo o cão da família, o carismático Marquinhos, um Dachshund (Salsichinha). Veja fotos!
WORKSHOP
Luciana Almeida foi a convidada de Adriana Guerra, expert em mesa posta, para uma noite especial e cheia de inspirações no workshop de montagem de mesa para o Réveillon. Crédito: Divulgação
O capixaba Hélio Mattos Jr está em Paris como um dos artistas da exposição "Travessia", da M.A.L.A. - Morada Andarilha de Livros de Artistas, uma residência artística oferecida por Monique Allain (Nova York), Chica Boyriven (Paris), Lili Pardini (Embu das Artes) e Estela Vilela (São Paulo). A residência tem como objetivo estudar e promover a troca de experiências em torno das possibilidades do livro como suporte para expressão artística. Neste processo, cada um dos 30 residentes, entre eles Hélio, produziu seu próprio livro, e agora desembarcam em Paris para duas exposições: uma na Galerie Enseigne des Oudin e outra, na Médiathèque Marguerite Duras. Em novembro, a exposição segue para a Biblioteca Mario de Andrade, em São Paulo.
Outubro Rosa
No dia 1º de outubro, das 13h às 17h, as amigas Lurdinha e Ariane Perovano, Denise Póvoa, Gisella Rezende, Viviane Anselmé, Danieli Goltara e Rachel Pires estarão na Loja Outubro Rosa, localizada no segundo piso do Shopping Vitória, próximo à Casa Bauducco. A ação faz parte do movimento Outubro Rosa 2025, que incentiva a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Na ocasião, cada compra de camisa ou produto contribuirá para apoiar projetos sociais voltados a pacientes em tratamento no Hospital Santa Rita. O encontro terá o apoio da Água Pedra Azul e dos deliciosos brigadeiros da Miss Gatty, reforçando a importância de unir solidariedade e cuidado com a saúde.
Outubro Rosa 2
Neste sábado, (27) a Loja da Afecc, no segundo piso do Shopping Vitória, será palco de uma ação inédita que integra as ações do Outubro Rosa: “6 Horas em Movimento pela Vida”. Das 10h às 16h, o ultramaratonista capixaba Daniel Canny vai correr sem parar em uma esteira, enquanto convidados se revezam em outra, numa corrente de solidariedade em prol dos pacientes oncológicos atendidos via SUS no Hospital Santa Rita.
ANIVERSÁRIO
O hairstylist Cizo Silva completou nova idade e recebeu amigos no Restaurante Alas, no Barro Vermelho, para celebrar a vida. Na foto, Cizo é ladeado por Denise Spindola e Lilian Rabinovitch. Crédito: Divulgação
Na Praia da Costa 1
A noite do dia 9 de outubro será marcada por um coquetel exclusivo no Arti Design Living, empreendimento da Città Engenharia em parceria com a Apex, na Praia da Costa. O evento, às 18h30, celebra uma nova etapa do projeto, com a apresentação de uma experiência diferenciada: a visita a dois apartamentos que revelam o Arti sob perspectivas complementares. Os convidados poderão conhecer o decorado assinado por João Armentano, renomado no Brasil e no exterior, que expressa o conceito do projeto em cada ambiente, e também uma unidade entregue no padrão construtivo, sem ambientação, que mostra com objetividade a estrutura real e os acabamentos definidos.
Na Praia da Costa 2
Com cerimonial de Stela Miranda, catering do Le Buffet e decoração Conceito e presença da equipe de Armentano, o evento reforça o compromisso do Arti com sofisticação, transparência e excelência. O empreendimento tem apenas 53 unidades residenciais, com metragens entre 195 m² e 640 m², 04 suítes plenas com 3 ou 4 vagas, podendo escolher entre 01 ou 02 apartamentos por andar, reforçando o compromisso com a exclusividade e a privacidade. A entrega está prevista para janeiro de 2027.
LANÇAMENTO DE LIVRO
Willian Silva, Renata Helena Paganotto Moura e Rodrigo Reis Cyrino: a Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ-ES) lançou o livro “Olhar da Cidade: Questões de Regularização Fundiária e Urbanísticas”, coordenado pelo desembargador Willian Silva, corregedor-geral da Justiça, Lucas Carmo Pignaton, Renata Helena Paganoto Moura, Rodrigo Reis Cyrino e Rodrigo Santos Neves, nesta quarta-feira (24). Crédito: Mônica Zorzanelli
