Bistrô do ES celebra dois anos com lançamento de novo menu em Vitória

Comemorando dois anos de joie de vivre, dois anos transformando o Barro Vermelho em um pedacinho da Europa em Vitória, Bia Delmaestro e Edilene Chieppe estão recebendo imprensa e convidados em seu Caçarola Bistrot para revelar detalhes do menu de verão da casa, que será lançado no dia 1º de outubro. Uma das novidades vem carregada de nostalgia para os conhecedores da culinária francesa: cuisses de grenouille en persillade, ou perninhas de rã em alho e salsa. Este plat typique é uma verdadeira instituição nos bistrôs franceses, onde as rãs são preparadas com ervas aromáticas e um toque de alho que perfuma toda a cozinha. Para acompanhar, um vinho que nasce da emoção e chega ao mercado para marcar presença com leveza, qualidade e verdade: o Perrito, nova marca de vinhos boutique criada por Vicente Jorge, um dos maiores “wine hunters” do país, como um presente especial para sua filha, Bruna Jorge — e que tem como símbolo o cão da família, o carismático Marquinhos, um Dachshund (Salsichinha). Veja fotos!