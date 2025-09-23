Ana Luiza Azevedo e Dani Barreto recebem amigas para celebrar a primavera

Rembrandt no rio

A coluna RR está na cidade do Rio de Janeiro para a vernissage da exposição “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra”, inédita no Brasil, que abre as portas nesta quarta-feira (23), no Centro Cultural Correios. São 69 gravuras originais de Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669), considerado mestre da técnica de luz e sombra e um dos maiores artistas de todos os tempos. A exposição no Brasil tem DNA capixaba, com realização da Premium Comunicação Integrada de Marketing, que atua - dentre outras frentes - para trazer ao Espírito Santo e ao Brasil importantes exposições de arte e cultura. A mostra segue no Rio até o dia 8 novembro, depois passa por Belo Horizonte e encerra a tour em Vitória, no Palácio Anchieta, de 15 de janeiro de 2026 a 1º de março de 2026.