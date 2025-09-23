Ana Luiza Azevedo e Dani Barreto recebem amigas para celebrar a primavera

Julia Venturin Loureiro, Giovanna Rosa, Mariana Villas, Ana Lara Grassi. Crédito: Thuanny Louzada
Primavera 2025
Quem passou pela Praia do Canto no sábado (20) se deparou com uma cena florida e bons ares de gente bonita reunida. O encontro marcou as boas-vindas à estação mais charmosa do ano, em uma parceria entre Óticas Paris e Empório Life. Ana Luiza Azevedo e Dani Barreto receberam amigas e clientes para uma manhã descontraída, com oficina de arranjos florais da Ulitê Toys e carrinho de gelato Borelli. Entre encontros e risadas, as convidadas ainda conferiram de perto os lançamentos eyewear da Paris – a nova coleção da ZEV –que reflete a essência criativa de Ana Luiza. Confira fotos de Thuanny Louzada.
EM BELO HORIZONTE
Marcílio Tavares de Albuquerque Filho, Paloma Vallory Perez e Marcella Fernandes de Faria, da Ferreira Borges Advogados, com a presidente da Associação dos Gestores da Caixa Econômica Federal de Belo Horizonte (Agecef-BH), Giuliana Pardini, em confraternização realizada no último sábado, na capital mineira. Crédito: Divulgação
A coluna RR está na cidade do Rio de Janeiro para a vernissage da exposição “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra”, inédita no Brasil, que abre as portas nesta quarta-feira (23), no Centro Cultural Correios. São 69 gravuras originais de Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669), considerado mestre da técnica de luz e sombra e um dos maiores artistas de todos os tempos. A exposição no Brasil tem DNA capixaba, com realização da Premium Comunicação Integrada de Marketing, que atua - dentre outras frentes - para trazer ao Espírito Santo e ao Brasil importantes exposições de arte e cultura. A mostra segue no Rio até o dia 8 novembro, depois passa por Belo Horizonte e encerra a tour em Vitória, no Palácio Anchieta, de 15 de janeiro de 2026 a 1º de março de 2026.
Novos sabores
Os amantes de frutos do mar têm duas pedidas especiais no novo menu do Caçarola Bistrot, que será lançado no dia 1º de outubro: o tradicional bouillabaisse e o poisson provençal assado com ervas, tomates, azeitonas e alho. Pure France na mesa capixaba trazidas pelas chefs Bia Delmaestro e Edilene Chieppe para celebrar os dois anos de savoir-faire da casa que é uma embaixada da França em pleno Barro Vermelho.
Cidadã Cariaciquense
A Câmara Municipal de Cariacica concedeu, em sessão solene, o título de Cidadã Cariaciquense à executiva Lucilaine Medeiros, em reconhecimento à sua trajetória no setor de saneamento básico e às contribuições para o desenvolvimento do município. Diretora-Presidente das concessões da Aegea no Espírito Santo, Lucilaine lidera a prestação de serviços em Cariacica, Vila Velha e Serra. O reconhecimento reforça a relevância de sua trajetória profissional e o impacto de sua atuação para a melhoria da qualidade de vida da população de Cariacica.
Palestra
Alexandre Schubert, sócio-diretor da VTO Polos Empresariais e presidente da ADEMI-ES, vai ministrar palestra no Seminário de Real Estate - Requalificação do Centro de Vitória. O evento organizado pelo LIDE ES será dia 24 de setembro, na Fecomércio. Schubert irá abordar um "Diagnóstico da Região Central" e debater as oportunidades de revitalização e negócios.
Querido de RR, o corretor José Luiz Kfuri completa 50 anos de atuação no setor, desde a fundação da tradicional Skema Imóveis. Reconhecido por sua seriedade, competência e visão empreendedora, Kfuri construiu uma trajetória sólida e respeitada, tornando-se referência para diferentes gerações de profissionais e clientes. Parabéns, Kfuri!
NA ACAPS
O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, o vice-governador do ES, Ricardo Ferraço, e o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do ES, Júnior Abreu, na Acaps Trade Show, no Pavilhão de Carapina . Crédito: Kebim Tamanini / SCV)
No último sábado (20), o espaço de vendas da RS Construtora, localizado na Praia do Canto, recebeu clientes e parceiros para o tradicional churrasco do Extraplus. O encontro foi marcado por boa música, gastronomia de qualidade e momentos de descontração, fortalecendo o relacionamento entre a construtora e seus convidados. Entre os presentes estavam a gerente de marketing do Extraplus Rayza Coutinho, a gerente de marketing da RS Construtora Daniela Pires e o RP Kaiky Plaster.
FÓRUM
Os gestores da administradora de benefícios Mediatorie marcaram presença no 21º Fórum Empresarial Unimed Vitória, realizado nesta sexta-feira (19), no Ilha Buffet, em Vitória. O evento, que teve patrocínio da Mediatorie, reuniu empresários e lideranças do mercado para debater o tema “Liderança estratégica em um mundo conectado”. Entre os destaques da programação esteve a palestra de Caito Maia, fundador da Chilli Beans, que compartilhou sua trajetória empreendedora. Participaram do encontro, pela Mediatorie, o diretor de Expansão Otacílio Pedrinha, a superintendente de Controladoria e Finanças Gessica Idalina de Paula, além do superintendente Comercial Raphael Gonçalves da Silva, da supervisora de Relacionamento & Negócios Maluma Pereira Jordão Roepke e do CEO Casemiro Alves Ramos Junior. A presença da equipe reforça o compromisso da empresa em acompanhar as principais tendências de gestão, inovação e liderança no cenário corporativo. Na foto: Otacilio Pedrinha de Azevedo, Raphael Goncalves da Silva Karla Motte (Unimed Vitória), Maluma Pereira Jordão Roepke, Gessica Idalina de Paula, Genivaldo Dordenoni (Unimed Vitória). Crédito: Divulgação
