Ana Luiza Azevedo e Dani Barreto recebem amigas para celebrar a primavera

Vitória
Publicado em 23/09/2025 às 04h00
Julia Venturin Loureiro, Giovanna Rosa, Mariana Villas, Ana Lara Grassi

Julia Venturin Loureiro, Giovanna Rosa, Mariana Villas, Ana Lara Grassi. Crédito: Thuanny Louzada

Primavera 2025

Quem passou pela Praia do Canto no sábado (20) se deparou com uma cena florida e bons ares de gente bonita reunida. O encontro marcou as boas-vindas à estação mais charmosa do ano, em uma parceria entre Óticas Paris e Empório Life. Ana Luiza Azevedo e Dani Barreto receberam amigas e clientes para uma manhã descontraída, com oficina de arranjos florais da Ulitê Toys e carrinho de gelato Borelli. Entre encontros e risadas, as convidadas ainda conferiram de perto os lançamentos eyewear da Paris – a nova coleção da ZEV –que reflete a essência criativa de Ana Luiza. Confira fotos de Thuanny Louzada.

EM BELO HORIZONTE

Marcílio Tavares de Albuquerque Filho, Paloma Vallory Perez e Marcella Fernandes de Faria

Marcílio Tavares de Albuquerque Filho, Paloma Vallory Perez e Marcella Fernandes de Faria, da Ferreira Borges Advogados, com a presidente da Associação dos Gestores da Caixa Econômica Federal de Belo Horizonte (Agecef-BH), Giuliana Pardini, em confraternização realizada no último sábado, na capital mineira. Crédito: Divulgação

“Rembrandt – O mestre da luz e da sombra”. Divulgação
Rembrandt no rio 

A coluna RR está na cidade do Rio de Janeiro para a vernissage da exposição “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra”, inédita no Brasil, que abre as portas nesta quarta-feira (23), no Centro Cultural Correios. São 69 gravuras originais de Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669), considerado mestre da técnica de luz e sombra e um dos maiores artistas de todos os tempos. A exposição no Brasil tem DNA capixaba, com realização da Premium Comunicação Integrada de Marketing, que atua - dentre outras frentes - para trazer ao Espírito Santo e ao Brasil importantes exposições de arte e cultura. A mostra segue no Rio até o dia 8 novembro, depois passa por Belo Horizonte e encerra a tour em Vitória, no Palácio Anchieta, de 15 de janeiro de 2026 a 1º de março de 2026. 

Novos sabores

Os amantes de frutos do mar têm duas pedidas especiais no novo menu do Caçarola Bistrot, que será lançado no dia 1º de outubro: o tradicional bouillabaisse e o poisson provençal assado com ervas, tomates, azeitonas e alho. Pure France na mesa capixaba trazidas pelas chefs Bia Delmaestro e Edilene Chieppe para celebrar os dois anos de savoir-faire da casa que é uma embaixada da França em pleno Barro Vermelho.

Cidadã  Cariaciquense

A Câmara Municipal de Cariacica concedeu, em sessão solene, o título de Cidadã Cariaciquense à executiva Lucilaine Medeiros, em reconhecimento à sua trajetória no setor de saneamento básico e às contribuições para o desenvolvimento do município. Diretora-Presidente das concessões da Aegea no Espírito Santo, Lucilaine lidera a prestação de serviços em Cariacica, Vila Velha e Serra. O reconhecimento reforça a relevância de sua trajetória profissional e o impacto de sua atuação para a melhoria da qualidade de vida da população de Cariacica.

Palestra

Alexandre Schubert, sócio-diretor da VTO Polos Empresariais e presidente da ADEMI-ES, vai ministrar palestra no Seminário de Real Estate - Requalificação do Centro de Vitória. O evento organizado pelo LIDE ES será dia 24 de setembro, na Fecomércio. Schubert irá abordar um "Diagnóstico da Região Central" e debater as oportunidades de revitalização e negócios.

Kfuri: "Mais do que representar interesses setoriais, a entidade tornou-se um verdadeiro pilar para o crescimento urbano sustentável". Divulgação
Parabéns, Kfuri!

Querido de RR, o corretor José Luiz Kfuri completa 50 anos de atuação no setor, desde a fundação da tradicional Skema Imóveis. Reconhecido por sua seriedade, competência e visão empreendedora, Kfuri construiu uma trajetória sólida e respeitada, tornando-se referência para diferentes gerações de profissionais e clientes. Parabéns, Kfuri!

NA ACAPS

Acaps

O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, o vice-governador do ES, Ricardo Ferraço, e o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do ES, Júnior Abreu, na Acaps Trade Show, no Pavilhão de Carapina . Crédito: Kebim Tamanini / SCV)

A gerente de marketing do Extraplus Rayza Coutinho, a gerente de marketing da RS Construtora Daniela Pires e o RP Kaiky Plaster.. Willian Alcantara 
churrasco

No último sábado (20), o espaço de vendas da RS Construtora, localizado na Praia do Canto, recebeu clientes e parceiros para o tradicional churrasco do Extraplus. O encontro foi marcado por boa música, gastronomia de qualidade e momentos de descontração, fortalecendo o relacionamento entre a construtora e seus convidados. Entre os presentes estavam a gerente de marketing do Extraplus Rayza Coutinho, a gerente de marketing da RS Construtora Daniela Pires e o RP Kaiky Plaster.

FÓRUM

Otacilio Pedrinha de Azevedo Raphael Goncalves da Silva Karla Motte (Unimed Vitória) MALUMA PEREIRA JORDÃO ROEPKE Gessica Idalina de Paula Genivaldo Dordenoni (Unimed Vitória)

Os gestores da administradora de benefícios Mediatorie marcaram presença no 21º Fórum Empresarial Unimed Vitória, realizado nesta sexta-feira (19), no Ilha Buffet, em Vitória. O evento, que teve patrocínio da Mediatorie, reuniu empresários e lideranças do mercado para debater o tema “Liderança estratégica em um mundo conectado”. Entre os destaques da programação esteve a palestra de Caito Maia, fundador da Chilli Beans, que compartilhou sua trajetória empreendedora. Participaram do encontro, pela Mediatorie, o diretor de Expansão Otacílio Pedrinha, a superintendente de Controladoria e Finanças Gessica Idalina de Paula, além do superintendente Comercial Raphael Gonçalves da Silva, da supervisora de Relacionamento & Negócios Maluma Pereira Jordão Roepke e do CEO Casemiro Alves Ramos Junior. A presença da equipe reforça o compromisso da empresa em acompanhar as principais tendências de gestão, inovação e liderança no cenário corporativo. Na foto: Otacilio Pedrinha de Azevedo,  Raphael Goncalves da Silva Karla Motte (Unimed Vitória), Maluma Pereira Jordão Roepke,  Gessica Idalina de Paula,  Genivaldo Dordenoni (Unimed Vitória). Crédito: Divulgação

