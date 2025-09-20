Dora Daher recebe em evento de moda, joia e talk sobre etiqueta em Vitória

Dora Daher, Kaiky Plaster, Marina Jordan, Luciana Almeida e Laura Daher: tarde de moda, joias e etiqueta contemporânea na Praia do Canto . Crédito: Divulgação
Etiqueta e moda
Dora e Laura Daher receberam clientes e amigas para uma tarde de moda, joias e talk sobre etiqueta contemporânea nesta quinta-feira (18), na Vila Dora Daher, na Praia do Canto. O evento contou ainda com apresentação do Clube de Joias Liliberg. O bate-papo descontraído foi comandado pela jornalista e consultora de comportamento e etiqueta Luciana Almeida. "A etiqueta contemporânea é mais que colocar uma mesa bem posta ou escolher um bom vinho, é atitute, é empatia. É a gente sair de casa com bom ânimo para ser agradável e na medida em qualquer ambiente ou grupo", disse Lu. Veja as fotos!
FÓRUM
Giliard Ferreira, Marcello Moraes, Fabiano Pimentel, Dejair Xavier Cordeir, Claudiney Gonçalves Guimarães e Bruno Passoni: no 21º Fórum Empresarial Unimed Vitória. Crédito: Divulgação
Avant-première
A partir do próximo dia 23, Bia Delmaestro e Edilene Chieppe recebem jornalistas e convidados especiais para uma avant- première de degustação das novidades do menu de verão do Caçarola Bistrot, que está comemorando dois anos, no Barro Vermelho. RR estará lá! E os clientes poderão conhecer a partir do dia 1º de outubro.
Mês das Crianças
Inspirado na tendência que vem conquistando as festas infantis, o camarim kids será a grande novidade da 7ª edição da Feira Divertida, que acontece nos dias 04 e 05 de outubro, no Cerimonial The Garden, em Santa Lúcia, com entrada gratuita. O espaço, comandado por Luciana Cardoso da Colorir Divino, convida mães e filhas a criarem juntos adereços de cabelo para levar para casa, transformando o momento em uma memória especial. Com tema de circo e no clima de Dia das Crianças, a feira vai reunir cerca de 30 expositoras, sendo todas mães empreendedoras, com seus produtos autorais, de papelaria criativa a sapatos, artesanato, acessórios e delícias gastronômicas.
Agenda de show
A banda Bee Gees Alive e o cantor Fagner se apresentam no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, respectivamente nos dias 26 e 27 de setembro. As duas atrações trazem estilos musicais diferentes para o palco, prometendo uma noite de música e nostalgia ao público.
Vitória Limpa
O Grupo Correia, franqueado do McDonald’s no Espírito Santo, participa do Dia Mundial da Limpeza em Vitória neste sábado (20), distribuindo
lixeirinhas para carro nas três unidades drive-thru da rede na capital. A mensagem é mantenha nossa ilha de Vitória limpa.
COQUETEL
Thiago Sirtoli , Livia Giacomin, André Pretti, e Renan Machado, diretores e sócios da Mivita, durante lançamento do Quartzo, o mais novo empreendimento de alto padrão em Jardim Camburi. Crédito: Cloves Louzada
Descida ecológica
Neste sábado (20), colaboradores da Aegea estarão presentes na 1ª Descida Ecológica do Rio Jacaraípe, realizada em parceria com o Projeto Naturartes Ibraff. O percurso vai sair da Lagoa do Juara até a Orla do Rio Jacaraípe, destacando a importância da preservação dos recursos hídricos e da valorização do rio como patrimônio natural da comunidade. A iniciativa terá patrocínio do Instituto Aegea e da Sicredi, além do apoio da Prefeitura da Serra e de diversas instituições locais.
EM BRASÍLIA
A promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim prestigiou em Brasília, o lançamento dos livros “Um novo olhar sobre a deficiência”, de Carina Lellis Nicoll Simões Leite, e “Democracia Militante no Brasil”, de Ademar Borges, com participação do ministro do STF Luís Roberto Barroso, responsável pelo prefácio dessas obras. Na foto, Maria Clara celebra o autógrafo de Ademar. O evento foi realizado na Biblioteca do STF, com a presença de Barroso, do ministro Cristiano Zanin e do advogado-geral da União, Jorge Messias. . Crédito: Acervo pessoal
A arquiteta Renata Tristão e seu sócio Renato Mapele, à frente do escritório de arquitetura ORÉ, marcaram presença na ACAPS 2025 com três projetos impactantes. Dois deles foram para o Grupo Tristão: o estande institucional, que celebrou os 90 anos do grupo e o estande da Cafuso, marca que faz parte dessa história. O terceiro foi para a Foozi, uma plataforma de compras em crescimento no mercado. Com criatividade, técnica e olhar estratégico, o ORÉ reafirma seu propósito: transformar conceitos em experiências memoráveis.
INAUGURAÇÃO
As sócias Lorena Bonesi e Carolina Cheib com as filhas Helena e Julia, e a estilista da marca Ana Varanda que veio diretamente do Rio de Janeiro, na inauguração da Peticolé, grife de moda infantil feminina, no Shopping Mestre Álvaro, no último dia 18. Crédito: Márcia Monteiro
