Dora Daher recebe em evento de moda, joia e talk sobre etiqueta em Vitória

Dora e Laura Daher receberam clientes e amigas para uma tarde de moda, joias e talk sobre etiqueta contemporânea nesta quinta-feira (18), na Vila Dora Daher, na Praia do Canto. O evento contou ainda com apresentação do Clube de Joias Liliberg. O bate-papo descontraído foi comandado pela jornalista e consultora de comportamento e etiqueta Luciana Almeida. "A etiqueta contemporânea é mais que colocar uma mesa bem posta ou escolher um bom vinho, é atitute, é empatia. É a gente sair de casa com bom ânimo para ser agradável e na medida em qualquer ambiente ou grupo", disse Lu. Veja as fotos!

FÓRUM

Avant-première A partir do próximo dia 23, Bia Delmaestro e Edilene Chieppe recebem jornalistas e convidados especiais para uma avant- première de degustação das novidades do menu de verão do Caçarola Bistrot, que está comemorando dois anos, no Barro Vermelho. RR estará lá! E os clientes poderão conhecer a partir do dia 1º de outubro.



Mês das Crianças Inspirado na tendência que vem conquistando as festas infantis, o camarim kids será a grande novidade da 7ª edição da Feira Divertida, que acontece nos dias 04 e 05 de outubro, no Cerimonial The Garden, em Santa Lúcia, com entrada gratuita. O espaço, comandado por Luciana Cardoso da Colorir Divino, convida mães e filhas a criarem juntos adereços de cabelo para levar para casa, transformando o momento em uma memória especial. Com tema de circo e no clima de Dia das Crianças, a feira vai reunir cerca de 30 expositoras, sendo todas mães empreendedoras, com seus produtos autorais, de papelaria criativa a sapatos, artesanato, acessórios e delícias gastronômicas.

Agenda de show A banda Bee Gees Alive e o cantor Fagner se apresentam no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, respectivamente nos dias 26 e 27 de setembro. As duas atrações trazem estilos musicais diferentes para o palco, prometendo uma noite de música e nostalgia ao público.