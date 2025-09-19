Veja quem prestigiou a festa de lançamento do 18° Manguinhos Gourmet

Joana Pinheiro, a vice-prefeita da Serra Gracimeri Gaviorno e Antonio Geraldo Rodrigues: no lançamento do 18º Manguinhos Gourmet. Crédito: Mônica Zorzanelli
Manguinhos é gourmet
Com a presença de convidados e parceiros, foi lançada na terça-feira (16), a 18ª edição do Manguinhos Gourmet. O evento começa nesta sexta (19) e segue até domingo (21), com retorno da programação entre os dias 25 e 28 de setembro, no balneário de Manguinhos, na Serra. Realizado pela ACBM e pelo Instituto Panela de Barro, o festival é o mais tradicional do Espírito Santo e reúne pratos exclusivos em versão degustação, servidos por restaurantes e docerias locais. A grande novidade são os Festins, jantares especiais com música ao vivo realizados em ambientes intimistas durante o primeiro fim de semana. Já na segunda etapa, a programação se concentra no campo de futebol da comunidade, com feira de artesanato, atrações culturais e praça de alimentação. O evento busca fortalecer a gastronomia como identidade do balneário, estimular o turismo e movimentar a economia local. Veja as fotos da festa de lançamento na galeria de Mônica Zorzanelli.
MODA
Vitória Netto, Rachel Pires e Nanda Trindade: no lançamento da segunda ediçã oda coleção Gratia , uma collab de moda, arte e fé . Crédito: Divulgação
Na Praia do Canto
Ana Luiza Azevedo e Dani Barreto se uniram para promover um agito especial de boas-vindas à estação mais florida do ano, neste sábado (20). As clientes das Óticas Paris e da Empório Life vão desfrutar de um sábado refrescante, com oficina de arranjos florais e gelato italiano. Na ocasião, serão apresentadas as novas coleções das marcas, incluindo os lançamentos eyewear da Paris e a nova coleção da ZEV, marca própria da Ana Luiza que já conquistou o universo fashion. O evento acontece no deck da Empório Life às 10h.
Jantar harmonizado
Depois de receberem na pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul, para lançar em primeira mão seu primeiro vinho, o Le Revê, produzido na Serra Gaúcha, as amigas e sócias Roberta Girelli e Tatiana Puppim, da Carpe Diem Vinhos, realizam jantar exclusivo em Vitória para apresentar a novidade também na capital. Será na quinta-feira (25), na Daju Bistrô, na Mata da Praia. O menu degustação em quatro etapas será assinado pela chef Júlia Faria.
Fertilidade preservada
O Instituto de Medicina Reprodutiva é um dos apoiadores do Miss Universe Espírito Santo 2026 e realiza uma ação especial com as candidatas, nesta sexta-feira (190, a partir das 14h, em Vitória. A doutora em Reprodução Humana, Layza Merizio Borges, e a psicóloga Arielle Nascimento, ministrarão palestras para as candidatas do concurso sobre fertilidade, impacto da idade feminina sobre a reserva ovariana e qualidade de óvulos, além de discutir sobre o congelamento de óvulos para uma gravidez futura, bem como questões subjetivas e emocionais desses temas.
Aniversário de 30 anos
A Faculdade de Direito de Vitória (FDV) completa, em setembro de 2025, 30 anos de história consolidada como referência no ensino jurídico no Espírito Santo e no Brasil. Reconhecida pela excelência acadêmica e pela inovação pedagógica, a FDV ocupa posição de destaque nos rankings nacionais, sendo a primeira colocada no Estado e a terceira entre as instituições particulares do país em aprovações na 40º OAB, em 2024. Desde sua fundação, em 1995, a instituição formou mais de 8 mil profissionais na Graduação, programas de Especialização, Mestrado e Doutorado. Para marcar as comemorações, a FDV lança uma campanha institucional com o conceito “FDV. Há 30 anos fazendo o futuro”.
O chefe Juarez recebe, na Casa do Chef, para uma moqueca capixaba especial a chef Janaína Torres — eleita em 2024 a melhor chef mulher do mundo, à frente do restaurante A Casa do Porco. Crédito: Divulgação
Palestra
Faça o teu melhor! Vitória será palco na próxima terça, dia 23 de setembro, de uma palestra inédita com Mario Sergio Cortella, educador, filósofo e escritor, reconhecido como um dos maiores nomes do pensamento contemporâneo no Brasil. O evento acontece no Centro de Celebrações, em Jardim Camburi, e é voltado tanto para quem busca crescimento na carreira quanto para quem deseja mais clareza sobre escolhas pessoais. Com a pergunta “Você está entregando apenas o possível ou realmente o seu melhor?”, Cortella instigará a plateia a olhar para propósito, liderança e motivação sob uma nova perspectiva. Seu objetivo é mostrar que dar o melhor de si é a chave para escapar da mediocridade e conquistar resultados duradouros.
Solidariedade
A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) encerra a Semana do Cliente com uma super promoção em sua Loja Colaborativa. Neste sábado, dia 20, das 8h às 12h, o público encontrará no primeiro andar peças variadas com até 60% de desconto e no segundo andar todos os itens com preço fixo de 3 reais. Toda a renda arrecadada será destinada ao acolhimento de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e ao apoio às suas famílias.
NOVO POINT
Mônica Pimentel acaba de inaugurar o Tia Vitória Bar de Estufa, em Jardim Camburi. Na foto: a chef com o casal Elissa Ammar e Maurício Frota. Crédito: Mônica Zorzanelli
A Sicredi Serrana participou da Acaps Trade Show 2025 com um estande dedicado a apresentar soluções financeiras para supermercadistas, fornecedores e profissionais do varejo capixaba. Representando a cooperativa, estiveram presentes Thiago Furfuro, Elainy Pasolini, Lázaro Ramos, Fernanda Bertollo e Thiago Araújo.
FESTA
Fabiano Pereira, Karina Machado, Luciana Almeida, Gustavo Menescal: na Festa Flashback, no Iate Clube do ES. Crédito: Bruno Gonzaga
