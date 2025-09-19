Veja quem prestigiou a festa de lançamento do 18° Manguinhos Gourmet

Com a presença de convidados e parceiros, foi lançada na terça-feira (16), a 18ª edição do Manguinhos Gourmet. O evento começa nesta sexta (19) e segue até domingo (21), com retorno da programação entre os dias 25 e 28 de setembro, no balneário de Manguinhos, na Serra. Realizado pela ACBM e pelo Instituto Panela de Barro, o festival é o mais tradicional do Espírito Santo e reúne pratos exclusivos em versão degustação, servidos por restaurantes e docerias locais. A grande novidade são os Festins, jantares especiais com música ao vivo realizados em ambientes intimistas durante o primeiro fim de semana. Já na segunda etapa, a programação se concentra no campo de futebol da comunidade, com feira de artesanato, atrações culturais e praça de alimentação. O evento busca fortalecer a gastronomia como identidade do balneário, estimular o turismo e movimentar a economia local. Veja as fotos da festa de lançamento na galeria de Mônica Zorzanelli.

MODA

Na Praia do Canto Ana Luiza Azevedo e Dani Barreto se uniram para promover um agito especial de boas-vindas à estação mais florida do ano, neste sábado (20). As clientes das Óticas Paris e da Empório Life vão desfrutar de um sábado refrescante, com oficina de arranjos florais e gelato italiano. Na ocasião, serão apresentadas as novas coleções das marcas, incluindo os lançamentos eyewear da Paris e a nova coleção da ZEV, marca própria da Ana Luiza que já conquistou o universo fashion. O evento acontece no deck da Empório Life às 10h.

Jantar harmonizado Depois de receberem na pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul, para lançar em primeira mão seu primeiro vinho, o Le Revê, produzido na Serra Gaúcha, as amigas e sócias Roberta Girelli e Tatiana Puppim, da Carpe Diem Vinhos, realizam jantar exclusivo em Vitória para apresentar a novidade também na capital. Será na quinta-feira (25), na Daju Bistrô, na Mata da Praia. O menu degustação em quatro etapas será assinado pela chef Júlia Faria.

Fertilidade preservada O Instituto de Medicina Reprodutiva é um dos apoiadores do Miss Universe Espírito Santo 2026 e realiza uma ação especial com as candidatas, nesta sexta-feira (190, a partir das 14h, em Vitória. A doutora em Reprodução Humana, Layza Merizio Borges, e a psicóloga Arielle Nascimento, ministrarão palestras para as candidatas do concurso sobre fertilidade, impacto da idade feminina sobre a reserva ovariana e qualidade de óvulos, além de discutir sobre o congelamento de óvulos para uma gravidez futura, bem como questões subjetivas e emocionais desses temas.