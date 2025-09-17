Mariah Ferrari e Thales Lopes Dias celebram o sim-sim em Anchieta

Os pais da noiva Sinthia Ferrari Pires, Guilherme Rocha Coelho Pires, os noivos Mariah Ferrari e Thales Lopes Dias, os pais do noivo Sônia Regina Lopes e Ricardo Calmon Dias: sim-sim na Casa de Maria, em Anchieta. Crédito: Spotlight

Sob as bênçãos de Sinthia Ferrari Pires, Guilherme Rocha Coelho Pires e Sônia Regina Lopes e Ricardo Calmon Dias, Mariah e Thales celebraram o sim-sim no sábado (13), na Casa de Maria, em Anchieta. A celebração foi conduzida pelos amigos do casal Anna Paulina Cardoso e Felipe Carone. O jornalista Chico Pinheiro, amigo da família do noivo, também fez uma participação especial na celebração. Ficou a cargo de Camila Sarmento a decoração belíssima da festa, com catering do Vila Oben. E a Orquestra Ammor ferveu a pista. Veja as fotos de Spotlight.

A dermatologista Karina Mazzini e Rubia Galvão curtiram neste último final de semana, o show do cantor Ritchie, que aconteceu no Hotel Eco da Floresta. Na foto elas ladeando o cantor ao lado dos amigos Petro Ronchi e Aurinha. Segundo Karina, Rubia autografou todos os vinis do cantor.

A presidente da Afecc, Marilucia Dalla, com Beatriz Ruschi e a jornalista Sandrine Luchi, que foi madrinha da Loja do Outubro Rosa, no Shopping Vitória. Crédito: Divulgação

No dia 26 de setembro, às 19h, a Associação GOLD (Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade) receberá o lançamento da obra de estreia do escritor capixaba Matheus De Drummond. O livro "Asas e Amarras", aprovado no edital da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES), marca a entrada do autor no cenário literário nacional através de um evento que combina literatura e solidariedade, contando com jantar especial preparado pela chef Bia Brunow, finalista do programa Taste Brasil. "Asas e Amarras" é uma coletânea de poesias com linguagem visceral e contemporânea. Dedicado "às garotas e aos gays que sonham enquanto acordados", o livro traz reflexões profundas sobre a experiência LGBTQIA+ e os desafios da sociedade atual. A obra de estreia está dividida em cinco capítulos – Raiva, Destruição, Trauma, Reinvenção e Finitude – percorrendo uma jornada emocional que vai da dor à esperança. Drummond oferece amparo poético aos "desentendidos" e solitários, consolidando-se como porta-voz de uma geração que busca representatividade na literatura.

Inauguração A Peticolé, grife de moda infantil feminina, inaugura sua nova loja no Shopping Mestre Álvaro, na quinta-feira (18), a partir das 18h30, com um coquetel especial assinado pelas sócias Lorena Bonesi e Carolina Cheib. A noite de abertura promete encantar com show de mágica de Rodrigo Campanelli e a presença da estilista da marca Ana Varanda.

Moda e joias Dora e Laura Daher convidam um happy de moda e jóias, junto ao clube de jóias Liliberberg, com um talk sobre elegância, arte de receber e etiqueta com a Luciana Almeida. Será nesta quinta-feira (18), às 17h, na Vila Dora Daher.

Nova coleção Rachel Pires, Nanda Trindade e Vitória Netto convidam para o lançamento da 2ª edição da collab Gratia, que une moda, fé e propósito para presentear, nesta quarta-feira (17), das 17 às 20h, na Nuvem Concept.

Café O Espírito Santo, um gigante do café, prepara-se para sediar esta semana o seu maior evento do setor. O Festival Coffees chega à terceira edição com a finalidade de conectar produtores, especialistas e o consumidor final, entre 18 e 20 de setembro, no estacionamento do Shopping Vitória, com entrada gratuita. No estado considerado o segundo maior produtor de café do país, o evento será a vitrine perfeita para mostrar a diversidade de grãos, as técnicas de preparo e o "terroir" único de cada região, e chega para desmistificar o conhecimento sobre a bebida e valorizar a excelência da produção capixaba.

Conquista Hugo Mansur e Igor Franzotti celebram mais uma conquista da Lifebrand, consultoria de branding que fundaram há 17 anos. A empresa acaba de ser escolhida para liderar o reposicionamento do Base27, hub de inovação corporativa que tem na identidade e na gestão de marca pilares estratégicos para sustentar sua expansão. O foco será o fortalecimento do posicionamento estratégico e a preparação do terreno para novas etapas de crescimento, em um movimento que revela maturidade e visão de futuro para o ecossistema local de inovação.

Em Milão Nossa arquiteta Bruna Rody desembarcou em Milão para participar de um programa de curta duração no Istituto Europeo di Design. O curso, focado em mobiliário e interiores italianos, oferece uma visão aprofundada da estética e da funcionalidade que fazem da Itália uma referência mundial.