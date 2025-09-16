Construtora do ES lança novo empreendimento em Vila Velha em almoço

Rodrigo e Joana Barbosa receberam nesta segunda-feira (15), no no restaurante Marinato, para o almoço de lançamento do Berthô, novo lançamento da Grand Construtora, no o Parque das Castanheiras, na Praia da Costa. O nome do novo edifício de luxo, criação da publicitária Mônica Debbané, é inspirado no nome científico da castanheira, Bertholletia excelsa.



Com localização única, pertinho do mar, o Berthô terá uma das vistas mais lindas de Vila Velha, de frente para três cartões postais da cidade, o Convento da Penha, o Morro do Moreno e a Terceira Ponte.