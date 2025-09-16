  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Construtora do ES lança novo empreendimento em Vila Velha em almoço

Vitória
Publicado em 16/09/2025 às 11h41
Fábio Portela e Sofia Buzetto, Mônica Debbané, Joana e Rodrigo Barbosa

Fábio Portela e Sofia Buzetto, Mônica Debbané, Joana e Rodrigo Barbosa: almoço de lançamento do Barthô. Crédito: Cloves Louzada

Rodrigo e Joana Barbosa receberam nesta segunda-feira (15), no no restaurante Marinato, para o almoço de lançamento do Berthô, novo lançamento da Grand Construtora, no o Parque das Castanheiras, na Praia da Costa.  O nome do novo edifício de luxo, criação da publicitária Mônica Debbané, é inspirado no nome científico da castanheira, Bertholletia excelsa. 

Com localização única, pertinho do mar, o Berthô terá uma das vistas mais lindas de Vila Velha, de frente para três cartões postais da cidade, o Convento da Penha, o Morro do Moreno e a Terceira Ponte.

Com duas torres de 10 pavimentos, o Berthô se ergue sobre uma formação rochosa natural em 3 mil metros quadrados de terreno. São 49 unidades exclusivas, todas com 4 suítes e amplas varandas que expandem os horizontes, trazendo a natureza para dentro de casa.

"O Berthô traz o padrão Grand para o Parque das Castanheiras. Isso significa lazer imersivo, paisagismo biofílico, sofisticação dos acabamentos, excelentes plantas, tudo o que tornou a Grand uma referência o mercado de alto padrão no Estado. E tudo isso em um dos pontos mais exclusivos de Vila Velha, então esse é um lançamento muito especial para nós.”

 Rodrigo Barbosa - presidente da Grand Construtora para RR 

O casal Sofia Buzetto e Fábio Portella estampa a campanha de lançamento do Berthô, assinada pela MP Publicidade. 

Sandro e Jacqueline Pretti, Joana Barbosa e Rodrigo Barbosa

Sandro e Jacqueline Pretti, Joana Barbosa e Rodrigo Barbosa. Crédito: Cloves Louzada

Vinícius Mello, Gustavo Rezende, Sandro Pretti, Eduardo Gasperazzo

Vinícius Mello, Gustavo Rezende, Sandro Pretti, Eduardo Gasperazzo. Crédito: Cloves Louzada

Lara Oliveira, Eduardo Reis, Rebeca Amazonas

Lara Oliveira, Eduardo Reis, Rebeca Amazonas . Crédito: Cloves Louzada

Rita Tristão, Rodrigo e Joana Barbosa

Rita Tristão, Rodrigo e Joana Barbosa. Crédito: Cloves Louzada

Claudia Louzada, Rose Frizzera, Joana Barbosa e Marcela Raizer

Claudia Louzada, Rose Frizzera, Joana Barbosa e Marcela Raizer. Crédito: Cloves Louzada

