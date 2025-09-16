Temporada de "A Lista" com Lilia Cabral é sucesso em Vitória; veja fotos

Estrelada por Lilia Cabral e sua filha, Giulia Bertolli, a peça “A Lista” lotou o Teatro Universitário da Ufes, em Vitória, neste final de semana. Inédita no Espírito Santo, a montagem mistura humor e emoção ao retratar a convivência de vizinhas de gerações diferentes. O texto já conquistou plateias em várias cidades do país. O espetáculo integra o Circuito Cultural Unimed Vitória 2025, com produção da WB Produções.

LOJA DE BRINQUEDOS

Letícia Dalvi, Raphael Brotto e Paula Martins com representantes das instituições beneficiadas: na abertura da 7ª edição da "A Loja de Brinquedos Vazia, na quinta-feira (11), no Shopping Vitória. A campanha especial para o Dia das Crianças vai arrecadar doações de brinquedos novos ou em bom estado para crianças assistidas por sete instituições sociais do Espírito Santo: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Vitória), Serviço de Engajamento Comunitário (Secri), Associação Capixaba de Paralisia Cerebral (ACPC), Cestas do Bem, Associação dos Amigos dos Autistas do ES (Amaes), Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC) e Cariacica Down. O espaço está no 2º Piso do Shopping, próximo à Casa Bauducco, até o dia 05 de outubro . Crédito: Pedro Oliver

Encontro Ibef No dia 30 de setembro, o IBEF-ES promove o Encontro IBEF-ES 2025. Com o tema “Além da Previsibilidade: Pessoas, Mercado e Finanças na Era da Reinvenção”, o evento contará com dois painéis: “Capital Humano e Finanças: preparando líderes para cenários imprevisíveis” e “Estratégia e Valor em um mundo em transformação: do insight à execução”. A programação terá a palestra magna de Silvio Meira, referência nacional em inovação e transformação digital.

Homenagem O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, será homenageado durante a Inova Week 2025, da UVV, nesta quinta-feira, a partir das 18h30, no Cineteatro da universidade. No evento, será realizada uma cerimônia para a entrega dos títulos "Destaques Profissionais", no qual Duboc é lembrado pela contribuição para a área social, no programa Estado Presente, responsável pelos avanços nos indicadores de segurança no Espírito Santo.