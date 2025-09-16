Temporada de "A Lista" com Lilia Cabral é sucesso em Vitória; veja fotos

Giulia Bertolli, Bruna Dornelas e Lilia Cabral: temporada de "A Lista", no Teatro da Ufes. Crédito: Mônica Zorzanelli
Na plateia de "A Lista"
Estrelada por Lilia Cabral e sua filha, Giulia Bertolli, a peça “A Lista” lotou o Teatro Universitário da Ufes, em Vitória, neste final de semana. Inédita no Espírito Santo, a montagem mistura humor e emoção ao retratar a convivência de vizinhas de gerações diferentes. O texto já conquistou plateias em várias cidades do país. O espetáculo integra o Circuito Cultural Unimed Vitória 2025, com produção da WB Produções.
LOJA DE BRINQUEDOS
Letícia Dalvi, Raphael Brotto e Paula Martins com representantes das instituições beneficiadas: na abertura da 7ª edição da "A Loja de Brinquedos Vazia, na quinta-feira (11), no Shopping Vitória. A campanha especial para o Dia das Crianças vai arrecadar doações de brinquedos novos ou em bom estado para crianças assistidas por sete instituições sociais do Espírito Santo: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Vitória), Serviço de Engajamento Comunitário (Secri), Associação Capixaba de Paralisia Cerebral (ACPC), Cestas do Bem, Associação dos Amigos dos Autistas do ES (Amaes), Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC) e Cariacica Down. O espaço está no 2º Piso do Shopping, próximo à Casa Bauducco, até o dia 05 de outubro . Crédito: Pedro Oliver
Encontro Ibef
No dia 30 de setembro, o IBEF-ES promove o Encontro IBEF-ES 2025. Com o tema “Além da Previsibilidade: Pessoas, Mercado e Finanças na Era da Reinvenção”, o evento contará com dois painéis: “Capital Humano e Finanças: preparando líderes para cenários imprevisíveis” e “Estratégia e Valor em um mundo em transformação: do insight à execução”. A programação terá a palestra magna de Silvio Meira, referência nacional em inovação e transformação digital.
Homenagem
O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, será homenageado durante a Inova Week 2025, da UVV, nesta quinta-feira, a partir das 18h30, no Cineteatro da universidade. No evento, será realizada uma cerimônia para a entrega dos títulos "Destaques Profissionais", no qual Duboc é lembrado pela contribuição para a área social, no programa Estado Presente, responsável pelos avanços nos indicadores de segurança no Espírito Santo.
Inovação na Acaps
Eduarda Buaiz promete levar muitas novidades para a Acaps Trade Show, que neste ano acontece na próxima semana, entre os dias 16 e 18 de setembro, no Pavilhão de Carapina. Além de lançamentos nas linhas de farinha de trigo, misturas para bolos e café, a empresa irá proporcionar uma experiência interativa para os visitantes. Por meio de óculos de realidade aumentada, os visitantes poderão vivenciar uma imersão na fábrica de misturas para bolo, acompanhando de perto o processo produtivo da unidade. Com o tour virtual, será possível conhecer cada etapa da produção das misturas para bolo, desde a seleção dos ingredientes até o resultado final.
JANTAR
O grupo Athena Saúde reuniu médicos e cirurgiões com atuação no Hospital Vitória Apart para um jantar de relacionamento na quinta-feira (11), no restaurante Soeta, na Praia do Canto. Um momento para dar destaque as certificações do hospital, eleito por seis vezes consecutivas como o melhor hospital do Espírito Santo, e para divulgar os planos previstos para a unidade de Vila Velha, que estará aberta ao público em janeiro. Na foto: Diego Viana, diretor regional da Athena Sudeste; Bárbara Sandoval, diretora clínica do Hospital Vitória Apart, e Bruno Tomazelli, diretor técnico do Hospital Vitória Apart. Crédito: Antonio Oliveira
Na noite de 31 de agosto, o cinema The Royal, em Toronto, recebeu uma private screening muito especial. As diretoras capixabas Elisa Werneck e Katharina Benjamim (foto), apresentaram ao público selecionado seu novo projeto Mindscapes, estrelado por Tyler Ippolito, Piera Van de Wiel e Rhett Morita. O evento ocorreu na semana que inicia o prestigiado Toronto International Film Festival (TIFF), um dos maiores do mundo, que transforma a cidade em palco de premières, encontros e celebrações da sétima arte. A atmosfera intimista da sessão destacou o talento do elenco e da equipe criativa, marcando uma noite de grande prestígio e emoção.
EM SÃO PAULO
Rafael Capobianco, gerente regional da MedSênior em São Paulo, Maely Coelho, presidente da MedSênior, Cristiano Nascimento Superintendente Nacional da MedSênior e Marcos Adriano Jota, Coordenador Nacional da Cirurgia Oncológica, durante evento que marcou a expansão da empresa em São Paulo. Crédito: Divulgação
A presidente do CAU/ES, Priscila Ceolin, com a Secretária Geral Adjunta da OAB/ES e Corregedora Geral da OAB ES, Camila Brunhara Helal, a presidente da OAB/ES, Érica Neves, a assessora de relações institucionais do CAU/ES, Naara Paleta e a Arquiteta e Conselheira do Conselho das Cidades do ES, Nayara Gava: em uma reunião de integração entre instituições, marcado por discussões sobre liderança feminina e habitação social.
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Os sócios José Neto Rossini e Juliana Ferraz receberam Vivian Sesto, head de ações comerciais da XP Empresas, para um bate-papo sobre ferramentas, indicadores e como organizar entradas e saídas, identificar gargalos e otimizar o capital de giro. O encontro aconteceu na Praia do Canto, durante o lançamento da Forttu Educa, uma iniciativa da Forttu Investimentos voltada à educação financeira e eficiência corporativa. Crédito: Cacá Lima
