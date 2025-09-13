Jantar "Na Calçada" estreia com sucesso na Praia do Canto; veja fotos

O chef Klaus Lavinas e Michele Carasso: no comando da primeira edição do "Na Calçada". Crédito: Mônica Zorzanelli
Na Calçada
Foi um sucesso a estreia do jantar "Na Calçada", promovido pela Soma, de Michele Carasso, em parceria com a Associação Comercial da Praia do Canto, nesta quinta-feira (11), na esquina das ruas Aleixo Netto e Chapot Presvot. Quem comandou o menu foi o chef Klaus Lavinas, famoso por servir sua cozinha portuguesa, nas ruas do bairro. O bolinho de bacalhau foi o destaque da noite. A próxima edição está marcada para o dia 16 de outubro. Veja quem prestigiou o evento na galeria de Mônica Zorzanelli.
CAFÉ DA MANHÃ
Valdecir Torezani entre Leila e Erly Vieira em café da manhã no Loteamento CapubaVille. Crédito: Cloves Louzada
Casamento
Sinthia Ferrari Pires e Guilherme Pires; Sonia Lopes e Ricardo Calmon Dias convidam para a celebração do casamento de seus filhos Mariah e Thales, neste sábado (13). na Casa de Maria, em Anchieta. Estaremos lá!
CASAMENTO
No casamento de Juliana e Renato Albani, o casal capixaba Pedro Paulo Moyses e Ithanara Bragio: open bar de drinks do no Barlavento, em Morungaba, São Paulo . Crédito: Divulgação
Jornada Científica e Cultural
Nesta terça-feira (16), a FAESA dá início à 24ª edição da Jornada Científica e Cultural, o maior evento acadêmico do Espírito Santo. A abertura contará com a palestra do saxofonista Marcelo Coelho, do projeto Jazz Corporativo, que discutirá, ao lado de lideranças da instituição, como os profissionais podem se preparar para os avanços da Inteligência Artificial. Com o tema “O poder do conhecimento na era da IA”, a Jornada segue até 28 de outubro, com mais de 30 dias de programação gratuita e aberta ao público, incluindo palestras, painéis, minicursos e atividades que aproximam academia, mercado e sociedade.
EM SÃO PAULO
Em São Paulo, advogada capixaba referência em Direito Tributário/Previdenciário, Valéria Gaurink Fundão, ministrou a palestra "A Revolução 4.0 e seus Impactos nas Contribuições Previdenciárias" durante o Congresso Nacional de Excelência em Prática Previdenciária, no último dia 11 de setembro. Na foto, Bruna Mucciacito, Valéria Gaurink Fundão, Rosana Rubin e Adriana Silva. Crédito: Fabio Cazanga
Bazar das Influenciadoras
No dia 13 de setembro, das 10h às 22h, acontecerá o “Bazar das Influencers” na loja Desapega Aí, no shopping Moxuara. Trata-se de um bazar beneficente em prol das crianças e famílias atendidas pelo Instituto de Apoio às Famílias de Autistas e Afins do ES (Iafaaes). A instituição será beneficiada pela campanha promovida por diversas influenciadoras da Grande Vitória, entre as confirmadas estão: Camila Silva, Kaka Simernan, Gabi Oliveira, Andressa Leite, Dayene Lima, Natizinha e Esoj Lopes.
EM SÃO PAULO 2
O empresário Evaldo Heiderich, franqueado da rede de óticas de alto padrão Oculum no Espírito Santo, no canto direito da foto, foi recebido em São Paulo por Carlos Figueiredo Guilherme e Giancarlo Baldassarre, respectivos CEO e diretor da Marcolin. A gigante italiana do mercado óptico é responsável pela produção e distribuição de marcas desejo como Tom Ford, Pucci, Christian Louboutin e Zegna. Junta-se a eles no clique Augusto Teixeira, no canto esquerdo, fundador da Oculum. Crédito: Divulgação
