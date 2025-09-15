Veja como foi o 1° Festival Spírito Jazz e Blues em Vitória

Gilson Muniz, Taty Cintra, Thiago Bossois. Crédito: Mônica Zorzanelli
A chuva que caiu na tarde e noite de sábado (13) não tirou o brilho da primeira edição do Festival Spírito Jazz e Blues, que movimento o Brizz, na Enseada do Suá. Taty Cintra Jazz In Bossa, Gilson Muniz e Trio e a Big Bat Blues Band comandaram o palco da festa. A ideia do encontro era relembrar os tempos de Spírito Jazz, espaço dedicado à música, que funcionou na Praia do Canto até 2020, e trouxe grandes nomes da música nacional como Martinho da Vila, Dori Caymmi, Elza Soares, Paulo Moura, Arthur Maia, Tunico da Vila, entre outros. Veja quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli.
Larissa Pacheco e Eugenio Goulart, da Big Bat Blues Band. Crédito: Mônica Zorzanelli
Sara Broedel e Lucas Bottecchia. Crédito: Mônica Zorzanelli
Bruno Soares e Julia Roncetti. Crédito: Mônica Zorzanelli
Fernando Sonegheti, Ellen Flegler e Lethicia Ribeiro. Crédito: Mônica Zorzanelli
Jaqueline Maia e Vivian Sérgio. Crédito: Mônica Zorzanelli
Cecilia e Adroaldo Fonseca. Crédito: Mônica Zorzanelli
Paola Brettas e Penha Mello. Crédito: Mônica Zorzanelli
Andressa Teles e Renata Paganoto. Crédito: Mônica Zorzanelli
