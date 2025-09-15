  • Renata Rasseli
Veja como foi o 1° Festival Spírito Jazz e Blues em Vitória

Vitória
Publicado em 15/09/2025 às 07h09
Gilson Pimentel, Taty Cintra, Thiago Bossois

Gilson Muniz, Taty Cintra, Thiago Bossois. Crédito: Mônica Zorzanelli

A chuva que caiu na tarde e noite de sábado (13) não tirou o brilho da primeira edição do Festival Spírito Jazz e Blues, que movimento o Brizz, na Enseada do Suá. Taty Cintra Jazz In Bossa, Gilson Muniz e Trio e a  Big Bat Blues Band comandaram o palco da festa. A ideia do encontro era relembrar os tempos de Spírito Jazz, espaço dedicado à música, que funcionou na Praia do Canto até 2020,  e trouxe grandes nomes da música nacional como Martinho da Vila, Dori Caymmi, Elza Soares, Paulo Moura, Arthur Maia, Tunico da Vila, entre outros. Veja quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli. 

Larissa Pacheco e Eugenio Goulart

Larissa Pacheco e Eugenio Goulart, da Big Bat Blues Band. Crédito: Mônica Zorzanelli

Sara Broedel e Lucas Bottecchia

Sara Broedel e Lucas Bottecchia. Crédito: Mônica Zorzanelli

Bruno Soares e Julia Roncetti

Bruno Soares e Julia Roncetti. Crédito: Mônica Zorzanelli

Fernando Sonegheti, Ellen Flegler e Lethicia Ribeiro

Fernando Sonegheti, Ellen Flegler e Lethicia Ribeiro. Crédito: Mônica Zorzanelli

Jaqueline Maia e Vivian Sérgio

Jaqueline Maia e Vivian Sérgio. Crédito: Mônica Zorzanelli

Cecilia e Adroaldo Fonseca

Cecilia e Adroaldo Fonseca. Crédito: Mônica Zorzanelli

Paola Brettas e Penha Mello

Paola Brettas e Penha Mello. Crédito: Mônica Zorzanelli

Andressa Teles e Renata Paganoto

Andressa Teles e Renata Paganoto. Crédito: Mônica Zorzanelli

