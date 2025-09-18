  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Veja como foi o 3° Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos de Vitória

Vitória
Publicado em 18/09/2025 às 04h00
3ª edição do Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos de Vitória

3ª edição do Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos de Vitória. Crédito: Cacá Lima

Moda do bem

A noite desta terça-feira (16) foi marcada por emoção e alegria na Casa Lounge, palco da 3ª edição do Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos de Vitória. Com o tema “O Tempo e a Moda”, o evento reuniu influenciadores, personalidades e marcas da Grande Vitória em uma celebração de amor, estilo e solidariedade. Idealizado pela empresária Thais Góis, ao lado de Anette Musso, responsável pelas relações institucionais do Asilo, o Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos de Vitória se consolidou como um dos principais eventos de moda solidária da Grande Vitória. Veja a galeria de fotos de Cacá Lima.

EM BRASÍLIA

O CEO da Vports, Gustavo Serrão, e a diretora jurídica e regulatória Adriana Pessotti, em Brasília, nesta terça, 16, para acompanhar a posse do novo diretor geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Frederico Dias (ao centro).

O CEO da Vports, Gustavo Serrão, e a diretora jurídica e regulatória Adriana Pessotti, em Brasília, nesta terça-feira (16), para acompanhar a posse do novo diretor geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Frederico Dias (ao centro). Crédito: Divulgação

Eduarda Buaiz . Camilla Baptistin
na acaps

Vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz apresentou novidades na Acaps, em seu estande com estilo de padaria contemporânea

PALESTRA

Karina Cuzzuol, Maria Angélica Belonia, Juliano Campana, Sarah Muniz e Mayana Lorentz

Karina Cuzzuol, Maria Angélica Belonia, Juliano Campana, Sarah Muniz e Mayana Lorentz na primeira edição do evento “Raízes no Amor, Frutos na Infância”, realizado no Enseada CCVV, em Vitória. O diretor-geral da escola Monte Alvo, Juliano Campana palestrou sobre “criando direção para a formação dos filhos”, trazendo insights preciosos no inédito encontro direcionado às famílias. Crédito: Cris Coelho

Bianca Olivo, Silvana Araújo, Bruna Olivo e Hugo Olivo. Divulgação
moda 

Bianca Olivo, Silvana Araújo, Bruna Olivo e Hugo Olivo em evento nacional Convendas coleção outono/ inverno 2026 do Grupo La Moda. Para esta quarta e quinta-feira, 17 e 18 de setembro, Silvana tem dois compromissos importantes na sua agenda. Ela participará da Semana de Moda Faesa conduzindo uma oficina de Visual Merchandising em seu próprio showroom, em Vila Velha, e o talk sobre varejo no auditória da Faesa, em Vitória, respectivamente.

Summit

O nosso cirurgião plástico Ariosto Santos participa do Summit InMode by Skintec 2025, que acontece em outubro, na Casa Petra, em São Paulo. Ele estará acompanhado dos seus filhos e também cirurgiões plásticos, Ariosto Neto e Arthur Santos. Serão abordadas inovações e ciência aplicada para elevar a prática médica e a experiência do paciente, com foco em tecnologias que promovem resultados de lifting, tratamento de flacidez e novas possibilidades para o consultório.

Aniversário

O casal de empresários Carol e Ricardo Lobato celebra 10 anos de sua primeira franquia Reserva no Espírito Santo. Para comemorar, um calendário de eventos irá envolver a loja localizada no Shopping Vitória, com a presença de Joana Bitencourt, head de marcas Reserva, ⁠⁠Juliana Almeida, diretora comercial de franquias, e ⁠⁠Fabi Avellar, coordenadora de marketing da marca.

Livro

No próximo dia 21 de setembro, o biomédico e farmacêutico esteta César de Alencar lança oficialmente seu primeiro livro, Rumos – fracassos não te definem, pela Editora Appris (Curitiba). A obra estará disponível na Amazon e no site da editora. Escrito em meio a viagens solo pela Patagônia Argentina, o Deserto do Atacama e Machu Picchu, o livro combina relato pessoal, reflexão existencial e inspiração.

