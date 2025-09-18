Veja como foi o 3° Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos de Vitória

A noite desta terça-feira (16) foi marcada por emoção e alegria na Casa Lounge, palco da 3ª edição do Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos de Vitória. Com o tema “O Tempo e a Moda”, o evento reuniu influenciadores, personalidades e marcas da Grande Vitória em uma celebração de amor, estilo e solidariedade. Idealizado pela empresária Thais Góis, ao lado de Anette Musso, responsável pelas relações institucionais do Asilo, o Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos de Vitória se consolidou como um dos principais eventos de moda solidária da Grande Vitória. Veja a galeria de fotos de Cacá Lima.