Sescon-ES premia a excelência no setor contábil capixaba com  festa em Vitória

Vitória
Publicado em 21/09/2025 às 04h00
Elido Emmerich e Walterleno Noronha

Elido Emmerich e Walterleno Noronha: noite do setor contábil do ES. Crédito: Cloves Louzada

Prêmio 

A Casa Vilani foi palco da cerimônia de certificação do Programa de Qualidade Contábil (PQC) do Sescon-ES. O evento foi realizado na última sexta-feira (12) e também marcou a entrega do Prêmio Empresário Contábil Destaque do ano, reconhecendo a excelência no setor contábil capixaba. As empresas certificadas receberam um selo de qualidade que atesta o cumprimento das rigorosas diretrizes do programa. Passaram por lá o vice-governador Ricardo Ferraço, a empresária e influencer contábil, Mônica Porto, entre vários outros empresários da área.

QUERIDOS DE RR

Rafael Martins e Lorena Dalla

Rafael Martins e Lorena Dalla: pelas ruas da Praia do Canto. Crédito: Mônica Zorzanelli

A jornalista Natalia Camoleze e o barista Caio Lucena no Festival Coffees 2025. Astris Filmes
festival de café

O barista Caio Lucena, ganhador do Campeonato Brasileiro de Aeropress 2025, foi um dos convidados a palestrar no Festival Coffees. Na foto, Caio está com Natalia Camoleze, jornalista e criadora de conteúdo do universo do café, que apresentou os 3 dias de evento no Shopping Vitória.

NOVA MARCA

Os irmãos Cláudio e Daniela Rezende

Com presença em 20 estados e um crescimento anual acima de 20%, a capixaba Damare, sob o comando dos irmãos Cláudio e Daniela Rezende (foto), aposta na renovação e no reposicionamento para se conectar com os consumidores. A empresa está investindo em uma nova identidade visual para suas embalagens e logomarca, com o objetivo de fortalecer sua tradição e qualidade para o grande público. A iniciativa busca dar à marca o reconhecimento que ela já possui no Espírito Santo, em todos os lugares onde o consumidor encontra seus produtos. . Crédito: Cacá Lima

Fotografia de Pedro Fonseca. Divulgação
nova exposição

Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi convidam para a abertura da exposição “Sombra do Tempo”, na Mosaico Fotogaleria, no próximo dia 26, às 19h. A mostra conta com 24 fotografias de Pedro Fonseca, fotógrafo mineiro radicado no Espírito santo que registrou cenas históricas do Espírito Santo entre as décadas de 1940 e 1960. A promessa é de um verdadeiro passeio ao passado, com cenas pouco conhecidas pela maioria dos capixabas, que se destacam pela composição impecável do artista. 

Finanças

Na prática, a teoria é outra. Esse será o mote do evento capitaneado por Priscila Moura, na sede da Valor Investimentos, na quinta-feira (25). Criadora de conteúdo e autointitulada “mãe-de-três”, Priscila estará ladeada por Carol Campos (escritora e colunista de finanças), Julia Matte (educadora financeira) e Vitor Pimentel (sócio e assessor na Valor) para uma roda de conversas com cinquenta mães. O evento trará relatos e orientações sobre finanças no mundo materno.

Parabéns pra você!

Fernanda Prates vai celebrar seus 50 anos com  seis horas de festa, no dia 1º de outubro, no Espaço Patrick Ribeiro. O dress code será preto, cinza, branco, dourado ou marrom. 

Feliz aniversário!

Quem também vai celebrar 50 primaveras é a colunista Andrea Pena, que ganhará festa no dia 25 de setembro, no Le Buffet Lounge. 

Outubro Rosa

Hélia Dórea e Patricia Brotto Castro convidam  para participar da Loja do Outubro Rosa, no dia 24 de setembro, no Shopping Vitória, das 14h às 17h. 

