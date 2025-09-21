Com presença em 20 estados e um crescimento anual acima de 20%, a capixaba Damare, sob o comando dos irmãos Cláudio e Daniela Rezende (foto), aposta na renovação e no reposicionamento para se conectar com os consumidores. A empresa está investindo em uma nova identidade visual para suas embalagens e logomarca, com o objetivo de fortalecer sua tradição e qualidade para o grande público. A iniciativa busca dar à marca o reconhecimento que ela já possui no Espírito Santo, em todos os lugares onde o consumidor encontra seus produtos. . Crédito: Cacá Lima