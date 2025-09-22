Grife masculina celebra 10 anos de mercado em Vitória com festa; fotos

Excelência em Educação

O Instituto Ponte, prestes a completar 11 anos, segue colhendo frutos de sua missão de transformar vidas pela educação. Nessa terça-feira (16), 20 alunos da instituição foram premiados na Cerimônia Capixaba de Premiação Nacional da OBMEP, que reuniu autoridades como o governador Renato Casagrande e o secretário de Educação Vitor de Angelo. Entre os destaques, os estudantes Heitor Neckir, Filipe Ribeiro e Olavo Contaiffer conquistaram medalha de ouro, recebendo prêmio das mãos do governador. Ao longo de sua trajetória, o Instituto já soma 582 medalhas na OBMEP — sendo 162 de ouro, além de pratas e bronzes — conquistadas por 213 estudantes, dos quais 105 são capixabas. Para celebrar esse ciclo de conquistas e os 11 anos da missão em promover a ascensão social em uma geração pela educação de qualidade, o Instituto realiza no próximo dia 27, na Escola Americana, sua Festança de 11 anos, reunindo alunos, parceiros e apoiadores em um encontro especial e aberto ao público.