Grife masculina celebra 10 anos de mercado em Vitória com festa; fotos

Aniversário
Vitória se tornou a capital brasileira com maior interesse pela Reserva, a principal marca masculina no Brasil, comandada por aqui pelo casal de empresários Carol e Ricardo Lobato, e que celebraram os 10 anos da primeira franquia no Espírito Santo com uma agenda de eventos. Um time de formadores de opinião foi convidado para um almoço exclusivo com a presença de Juliana Almeida, diretora comercial de franquias, que veio a Vitória especialmente para a ocasião. No mesmo dia, a loja do Shopping Vitória recebeu convidados para uma “festa de aniversário”, com direito à presença do Rê, o pica-pau mascote da marca, e muita animação. O RP ficou a cargo de Dudu Altoé.
IDEIAS INOVADORAS
O Laboratório Urbano Vivo de Vitória lançou edital que vai premiar em até R$500 mil ideias inovadoras que solucionem desafios estratégicos da cidade de Vitória por meio de experimentação em ambiente real. Os projetos podem ser inscritos por pessoas físicas ou jurídicas de todo o país até o dia 17 de outubro no site da plataforma do LUV https://luv.vitoria.es.gov.br. Na foto: Tullio Ponzi , CEO da Ikone, Regis Mattos, Secretário de Planejamento de Vitória , e Caio Scheidegger, diretor do LUV, durante evento de lançamento do edital. Crédito: William Alcântara
Almoço gourmet
Os curitibanos Zeh Pantarolli e Diego Miranda, arquiteto e designer, respectivamente, fundadores do Estúdio Pantarolli Miranda, estarão em Vitória no dia 25, a convite de Carlos Marianelli. A dupla ministra uma palestra sobre inteligência artificial para profissionais capixabas, em parceria com a Roca Cerámica, durante o tradicional almoço no espaço gourmet da Compose. Um encontro para trocar ideias, inspirar e transformar o futuro do design e da arquitetura.
Na Coreia do Sul
ENCONTRO
Júlio Marques, Sheila Basilio e Brunno Lopes: em encontro de arquitetos e designers. Crédito: Mônica Zorzanelli
Excelência em Educação
O Instituto Ponte, prestes a completar 11 anos, segue colhendo frutos de sua missão de transformar vidas pela educação. Nessa terça-feira (16), 20 alunos da instituição foram premiados na Cerimônia Capixaba de Premiação Nacional da OBMEP, que reuniu autoridades como o governador Renato Casagrande e o secretário de Educação Vitor de Angelo. Entre os destaques, os estudantes Heitor Neckir, Filipe Ribeiro e Olavo Contaiffer conquistaram medalha de ouro, recebendo prêmio das mãos do governador. Ao longo de sua trajetória, o Instituto já soma 582 medalhas na OBMEP — sendo 162 de ouro, além de pratas e bronzes — conquistadas por 213 estudantes, dos quais 105 são capixabas. Para celebrar esse ciclo de conquistas e os 11 anos da missão em promover a ascensão social em uma geração pela educação de qualidade, o Instituto realiza no próximo dia 27, na Escola Americana, sua Festança de 11 anos, reunindo alunos, parceiros e apoiadores em um encontro especial e aberto ao público.
Na Coreia do Sul 1
Tiziana Dadalto, diretora de Comunicação da Escola Monteiro, está na Coreia do Sul, participando de mais uma edição da Missão Educacional do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe- ES). A programação inclui visitas a escolas de referência no país como a Haesong Middle School, em Seul, que oferece o equivalente à fase final do ensino fundamental no Brasil. Além disso, os participantes vão conhecer o projeto de educação da Coréia, incluindo visita à Chadwick Internacional, uma das escolas mais prestigiadas do leste asiático, e ao complexo universitário Incheon Global Campus (IGC), criado pelo governo coreano em parceria com universidades dos Estados Unidos e da Bélgica, entre outros, trazendo programas acadêmicos de renome para o País.
NA COREIA DO SUL 2
O presidente do Sinepe-ES, Moacir Lellis, e a vice-presidente Roberta Pezzin Bonelli – também diretora institucional das Escolas Novo Mundo e da Ilha – integram a 10ª missão internacional promovida pelo Sindicato. A comitiva está na Coreia do Sul, entre os dias 08 e 22 de setembro, conhecendo de perto experiências que fazem do país um dos maiores destaques mundiais em qualidade de ensino. Durante a agenda, foram recebidos por Rafael Rodrigues Alves, segundo-secretário e chefe de Ciência, Tecnologia e Inovação da Embaixada do Brasil em Seul. Crédito: Divulgação
