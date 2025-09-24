Catia Horsts celebra 50 anos para família e amigos em Vitória

Querida de RR, Catia Horsts celebrou seus 50 anos com festa na sexta-feira (19), no Le Buffet Lounge, em Vitória. O parabéns pra você reuniu a família e amigos para dançar ao som de Serginho Oliveira e Cadu Caruso. A decoração ficou a cargo da Arts Eventos e a cerimonialista foi Jéssica Scotá. Veja as fotos.

EM FAMÍLIA

Paula Segui, sócia da Tia Penha Tours, e Pedro Daher aproveitaram dias de lazer em família no Beto Carrero World e na charmosa cidade de Pomerode. Ao lado dos filhos Vicente, Helena e Henrique, além de amigos, viveram experiências memoráveis em uma programação cuidadosamente organizada pela própria empresa, que transforma cada viagem em momentos únicos e inesquecíveis. Crédito: Divulgação

Turismo O presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, Idalberto Moro, e o presidente da Câmara Empresarial do Turismo (CET-ES), Raimundo Nonato, estarão à frente da primeira edição do ConecturES 2025, o encontro capixaba para debater estratégias para o turismo. O evento, voltado para profissionais do setor, empresários e gestores públicos, acontecerá no dia 26 de setembro, no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, das 9 às 17 horas, com entrada gratuita e certificação para os participantes das oficinas. A dupla receberá representantes da CNC, do Ministério do Turismo, da Embratur, do governo do Estado e do Sebrae para um grande debate sobre inovação e estratégias para impulsionar o turismo capixaba.



Adolescência A psicóloga Mariana Weigert de Azevedo marcará presença no Congresso de Psicanálise e Conexões: O mal-estar na adolescência hoje, que acontece nos dias 26 e 27 de setembro, na FAESA, em Vitória. O evento reunirá especialistas renomados para discutir os desafios da adolescência na atualidade e contará com a presença do psicanalista Nazir Hamad, libanês radicado na França e doutor em Psicologia Clínica, que fará uma palestra especial sobre o tema.

Educação infantil Valor da Infância x Adultização” é o tema da palestra que a psicóloga e terapeuta de família Adriana Müller fará nesta quinta-feira (25) no Centro Educacional Primeiro Mundo, em Vila Velha. A palestra da psicóloga, que é comentarista do quadro CBN Família, na Rádio CBN Vitória, faz parte da programação do evento de lançamento da expansão da unidade escolar, que está investindo R$ 8,5 milhões em espaços modernos, sustentáveis e integrados à natureza, voltados sobretudo à Educação Infantil.

Conexões estratégicas Acontece nesta quarta (24), no Rooftop CDL, em Vila Velha, o GlobalDay, que vai reunir profissionais para um painel sobre tendências de mercado e inovação. Estarão presentes Gustavo Maierá, da Oracle; Heitor Fernandes, da Apex; Lucas Coradini, da Reserva; e João Carlos, da Wine, trazendo suas experiências. A mediação será feita por Eduardo Glazar, CSO da Globalsys, que conduzirá a conversa sobre outsourcing para a tecnologia e como equipes com pessoas qualificadas podem transformar empresas, gerar resultados e conexões estratégicas.