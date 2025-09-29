Confraria do ES recebe Roberto Serpa com 7 vinhos 100 pontos do Parker

Eurico Schimidt, Walter Siquara, Osvaldo Potsch, Jesse Tabach, Elvécio Faé, Wagner Chieppe, Roberto Serpa, Claudio Chieppe, Décio Chieppe, Neilvaldo Bragato, Luiz Cola, André Hees, Sebastião Silveira e Renan Chieppe: a Confraria de Vinhos de Vitória (Convivi) recebeu a visita do fundador da Sociedade dos Amigos do Vinho do Espírito (Soaves) e amigos do vinho, no sábado (27), na Ilha do Frade. Crédito: Renata Rasseli
Um brinde ao Serpa!
A Confraria de Vinhos de Vitória (Convivi) recebeu neste sábado (27) a visita ilustre do Dr. Roberto Serpa, fundador da Sociedade dos Amigos do Vinho do Espírito (Soaves), para uma tarde de vinhos, boa mesa e lembranças memoráveis do Encontro Internacional do Vinho em Pedro, evento que fez história no mundo do vinho e colocou o Estado na cena mundial dos admiradores da bebida de Baco. Os anfitriões foram o casal Décio e Eulália Chieppe. A tarde contou com degustação de 7 vinhos nota 100 do Robert Park, um crítico de vinhos de renome internacional. São eles: Ducru-Beaucaillou 2009, Leoville-Poyferré 2009, Montrose 2009, Clos Fourtet 2009, Pape-Clement 2009, Smith-Haut-Lafitte 2009 e Pontet-Canet 2010. A degustação foi conduzido por Luiz Cola e comentários do Serpa. O menu harmonizado foi assinado pelo Caçarola Bistrô e a decoração por Festar, de Bruna Medeiros. Veja as fotos!
ALMOÇO
A convite de Carlos Marianeli, os curitibanos Zeh Pantarolli e Diego Miranda, fundadores do Estúdio Pantarolli Miranda, estiveram em Vitória na última quinta (25) para uma palestra sobre inteligência artificial, em parceria com a Roca Cerámica. A chef Karla Brandão foi a responsável pelo cardápio do almoço no Espaço Gourmet Compose. Na foto: Carlos Marianelli, Daniela Andrade, Diego Miranda e Zeh Pantarolli. Crédito: Cloves Louzada
Setembro Amarelo
A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) realiza, nesta terça-feira (30), às 9h30, uma ação de conscientização do Setembro Dourado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A atividade encerra o mês de mobilização mundial contra o câncer infantojuvenil, principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes no Brasil, destacando a importância do diagnóstico precoce e do engajamento coletivo.
Agenda de shows
O show de Ana Carolina no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, na sexta-feira (03), será a celebração de 25 anos de uma das carreiras mais marcantes da música brasileira. Já o espetáculo Bravo - Tenores in Concert, no sábado (04), é um show que mistura estilos musicais, unindo a ópera com canções de musicais.
SHOW
Ivan Aguilar, Débora Veronez e Patrick Ribeiro: na plateia de "Bee Gees - Alive: O maior espetáculo de Bee Gees da América Latina", na sexta-feira (26), no Espaço Patrick Ribeiro. Crédito: Cloves Louzada
A Gazeta apoia a FLINC na celebração ...
A Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc) e A Gazeta firmaram uma parceria especial para ampliar a presença da literatura no Estado. A iniciativa garante mais visibilidade para a programação da Feira da Letra, com destaque para entrevistas, debates e a participação de autores nacionais e internacionais em diferentes canais da Gazeta, como TV, rádio e plataformas digitais. Com entrada gratuita, a festa acontece no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, de 10 a 12 de outubro. “Para mim, a literatura é uma ponte que une comunidades, gerações e olhares diferentes. Com a parceria da A Gazeta, vamos intensificar essa ponte, levando vozes capixabas, nacionais e também internacionais a mais pessoas, inspirando novos leitores e veteranos”, afirma Isabella Baltazar, idealizadora e curadora da festa.
... da literatura capixaba e internacional
A Flinc tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale (@institutoculturalvale). Conta com o apoio do Parque Cultural Casa do Governador (@parqueculturalcasadogovernador), da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (@secult.es), de A Gazeta (@agazetaes) e da TVE Espírito Santo (@TVEespiritosanto). É uma realização conjunta da Letra Preta – Escrita e Imaginações (@letrapreta_) e do Sesc-ES (@sescgloriaes), Ministério da Cultura e Governo Federal (@minc) por meio da Lei Rouanet - Incentivo a Projetos Culturais.
QUERIDOS DE RR
Paulo Cesar Nascimento e Helena Paganini: ao som dos melhores hits de Bee Gees, em Vitória. Crédito: Cloves Louzada
