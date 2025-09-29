Confraria do ES recebe Roberto Serpa com 7 vinhos 100 pontos do Parker

A Confraria de Vinhos de Vitória (Convivi) recebeu neste sábado (27) a visita ilustre do Dr. Roberto Serpa, fundador da Sociedade dos Amigos do Vinho do Espírito (Soaves), para uma tarde de vinhos, boa mesa e lembranças memoráveis do Encontro Internacional do Vinho em Pedro, evento que fez história no mundo do vinho e colocou o Estado na cena mundial dos admiradores da bebida de Baco. Os anfitriões foram o casal Décio e Eulália Chieppe. A tarde contou com degustação de 7 vinhos nota 100 do Robert Park, um crítico de vinhos de renome internacional. São eles: Ducru-Beaucaillou 2009, Leoville-Poyferré 2009, Montrose 2009, Clos Fourtet 2009, Pape-Clement 2009, Smith-Haut-Lafitte 2009 e Pontet-Canet 2010. A degustação foi conduzido por Luiz Cola e comentários do Serpa. O menu harmonizado foi assinado pelo Caçarola Bistrô e a decoração por Festar, de Bruna Medeiros. Veja as fotos!