Fagner canta sucessos dos seus 50 anos de carreira em Vitória; fotos

A promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim recebeu na sexta-feira (26) a Comenda Délio José Prates do Amaral, concedida pela Transparência Capixaba às personalidades que se destacam para o desenvolvimento da cultura de transparência e governança pública no Espírito Santo. Maria Clara é doutora em Direito Público pela UERJ e atua no Ministério Público há 22 anos. Em seu discurso de agradecimento, ela lembrou as palavras do cientista político Steven Levitsky, um dos autores do livro "Como as democracias morrem". "As democracias começam a morrer quando as instituições democráticas deixam de funcionar adequadamente, ou seja, quando elas se paralisam e se afastam da política com propósitos. Para cuidar da democracia, é preciso manter a atenção nas missões de cada instituição, cultivando valores de criatividade, renovação, entusiasmo e reconhecimento", disse Maria Clara. Na foto: Fernando Saliba, Rodrigo Rossoni, Adila Damiani, Maria Clara Mendonça Perim e Domingos Taufner. Crédito: Cloves Louzada