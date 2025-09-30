Fagner canta sucessos dos seus 50 anos de carreira em Vitória; fotos

José Geraldo Moraes, o cantor Fagner, Paulo Sérgio e Bernardo Terra: na plateia de Fagner, em Vitória. Crédito: Cloves Louzada
Showzão!
Com mais de 20 álbuns gravados, Fagner apresenta um showzão com sucessos que marcaram sua trajetória, no sábado (27), no Espaço Patrick Ribeiro. Músicas como “Canteiros”, “Deslizes” e “Borbulhas de Amor” fizeram parte do repertório. Sua voz e suas letras continuam sendo referências na música brasileira. Fagner revisitou canções emblemáticas, proporcionando ao público uma experiência repleta de emoção e nostalgia.
ANIVERSÁRIO
O aniversariante Thanguy Friço, a esposa Patricia e as filhas Maitê e Luma: celebrando 50 anos com festão em Linhares. Crédito: Cloves Louzada
Moda
Laura e Dora Daher receberem a estilista da 613, Letícia Lorentz, no dia 08 de outubro, na Vila Dora Daher, em Vitória.
Show
Paulo Miklos, lendário fundador dos Titãs, e a icônica banda Barão prometem uma noite antológica no dia 15 de novembro, no Steffen Eventos, na Serra.
Novo livro
Autora de obras didáticas que marcaram época, a pesquisadora Thais Helena Leite vai lançar um novo livro: “História do Espírito Santo”. publicação estará entre os lançamentos da Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc) nos dias 10, 11 e 12 de outubro no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. Também terá uma tarde de autógrafos no dia 25 de outubro, às 16 horas, no auditório da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), no Centro de Vitória.
Samba
É uma parceria dos compositores Pedro Terra, Tomaz Miranda, Joãozinho Gomes, Paulo César Feital, Igor Leal e do capixaba de Castelo, o médico Herval Neto, o samba-enredo 2026 da Mangueira.
HOMENAGEM
A promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim recebeu na sexta-feira (26) a Comenda Délio José Prates do Amaral, concedida pela Transparência Capixaba às personalidades que se destacam para o desenvolvimento da cultura de transparência e governança pública no Espírito Santo. Maria Clara é doutora em Direito Público pela UERJ e atua no Ministério Público há 22 anos. Em seu discurso de agradecimento, ela lembrou as palavras do cientista político Steven Levitsky, um dos autores do livro "Como as democracias morrem". "As democracias começam a morrer quando as instituições democráticas deixam de funcionar adequadamente, ou seja, quando elas se paralisam e se afastam da política com propósitos. Para cuidar da democracia, é preciso manter a atenção nas missões de cada instituição, cultivando valores de criatividade, renovação, entusiasmo e reconhecimento", disse Maria Clara. Na foto: Fernando Saliba, Rodrigo Rossoni, Adila Damiani, Maria Clara Mendonça Perim e Domingos Taufner. Crédito: Cloves Louzada
Economia prateada
O envelhecimento populacional está transformando a economia global. Segundo a Oxford Economics, a economia prateada já movimenta mais de US$15 trilhões no mundo. É neste cenário de inovação e oportunidades de negócios que o diretor de Marketing e Vendas Digitais da MedSênior, Maycon Oliveira; e o Head de Inovação Aberta da empresa, Cleber Neves, participam da terceira edição do Inova Silver, evento que acontece no dia 9 de outubro, em São Paulo, e discutirá as principais tendências impulsionadas pelo mercado de longevidade.
A Festança de 11 anos do Instituto Ponte foi pura emoção. Mais de 580 pessoas lotaram o ginásio da Escola Americana de Vitória no último sábado (27) para celebrar a ONG capixaba, que hoje atende 426 alunos de 19 estados brasileiros. O ponto alto foi quando a primeira turma de formandos subiu ao palco — seis jovens que já concluíram a graduação e hoje atuam em suas áreas, com remuneração a partir de R$ 6 mil. Um retrato vivo da missão do IP: promover a ascensão social em uma geração por meio da educação de qualidade.
EXPOSIÇÃO
Bruno Zorzal, Gabriel Lordello, Vitor Buaiz e Carlos Alberto Silva: Na abertura da exposição “Sombra do Tempo”, na Mosaico Fotogaleria, que conta com 24 fotografias de Pedro Fonseca. Crédito: Gilson Borba
