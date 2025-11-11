Cozinha litorânea e aulão de forró são atrações de festival no ES; veja programação

Escondidinho de camarão com purê de banana-da-terra do Moquém Da Villa Crédito: Astrisfilmes
Comida boa ao som de forró pé-de-serra, de frente para o mar: é o que promete o festival gastronômico Sabores da Praia, que vai celebrar a cultura capixaba no balneário de Praia Grande, em Fundão, de 14 a 16 de novembro, com entrada gratuita.
Com foco na cozinha litorânea, o evento vai reunir bares e restaurantes da Orla de Praia Grande em torno de pratos clássicos do Espírito Santo, entre os quais estão moqueca, bobó de camarão e torta capixaba. Preparações como arroz de polvo, escondidinho de camarão e risole também estão na lista de opções, que custarão entre R$ 25 e R$ 60, em média.
Uma das casas participantes é o Espaço Agazeh, que levará para o festival isca de tilápia com fritas, risole de camarão e linguiça da roça com polenta frita. Já o Moquém da Villa, outro endereço bastante conhecido na região, servirá arroz de polvo, torta capixaba e escondidinho de camarão com purê de banana-da-terra.
Para quem não dispensa uma boa massa, o Ttimfest garantiu no cardápio espaguete nas versões frutos do mar, bolonhesa e até com molho de estrogonofe de frango.
Festival Sabores da Praia Fundão
1 de 5
Risoles de camarão do restaurante Mar à Vista por Astrisfilmes
Além da gastronomia, o artesanato local e produtos da agroindústria familiar farão parte da programação, que terá como destaque cultural o ritmo contagiante do forró. Na sexta-feira, após um aulão de dança para esquentar, o palco dará lugar às bandas Forrofiá, Havengar e Mafuá (com a participação de Renato Casanova, do Casaca).
O sábado também terá aulão de forró, seguido pelos shows de Luiz Marreta e Deco Bandeira, Forró Bemtivi e o convidado Anderson Ventura. No domingo, a programação começará mais cedo, com Bárbara Greco, e seguirá com apresentações de dança, Trio Maracá e Forró Raiz com Fred Macucos.
O grupo Forró Bemtivi se apresenta no sábado (15) Crédito: Ciro Trigo / Divulgação
Estabelecimentos participantes:
Espaço Agazeh - Isca de tilápia com fritas (R$ 50); risole de camarão (R$ 50); linguiça da roça com polenta frita (R$ 40). Mais informações: (27) 99651-2549 e @espacoagazeh.
Flavio Retroburguer - Cheddar Bacon (R$ 30); torresmo de rolo (R$ 20). Mais informações: (27) 99996-0880.
Moquém da Villa - Arroz de polvo (R$ 60); torta capixaba (R$ 50); escondidinho de camarão com purê de banana-da-terra (R$ 50). Mais informações: (27) 99520-0333 e @moquemadavilla.
Pastelaria Rota do Mar - porção de pastéis (preço sob consulta). Mais informações: @pastelariarotadomar.
Restaurante Mar à Vista - Risole de camarão com catupiry (10 unidades/R$ 38); bobó de camarão com arroz branco (R$ 30). Mais informações: (27) 99767-4408. Mais informações: @restaurante_maravista.
Ttimfest - Escondidinho de camarão (R$ 30); espaguete com frutos do mar (R$ 25); espaguete ao molho bolonhesa (R$ 25); espaguete ao molho de estrogonofe de frango (R$ 25). Mais informações: (27) 99513-8389 e @ttimfest.
Padaria Pane Doro - Mais informações: (27) 99783-2777.
Programação cultural:
Sexta-feira (14/11)
17h - Abertura do evento
17h30 - Aulão de forró com o professor Leonardo Santanna
18h30 - Forrofiá
20h30 - Havengar
22h30 - Mafuá convida Renato Casanova
Sábado (15/11)
17h - Abertura do evento
17h30 - Aulão de forró com os professores Guilherme Miranda e Milena Cunha
18h30 - Luiz Marreta
20h30 - Deco Bandeira
22h30 - Forró Bemtivi convida Anderson Ventura
Domingo (16/11)
11h - Abertura do evento
13h - Bárbara Greco
14h30 - Apresentação de dança com os professores Allan Célio e Alice Moreira
15h - Trio Maracá
16h30 - Apresentação de dança com os professores Allan Célio e Alice Moreira
17h - Forró Raiz convida Fred Macucos
FESTIVAL SABORES DA PRAIA - FUNDÃO Quando: de 14 a 16 de novembro de 2025 Onde: Praia Grande, Fundão (na Av. Beira-mar, em frente à subprefeitura) Entrada gratuita Mais informações: @saboresdapraiafundao.