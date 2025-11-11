Editorias do Site
Cozinha litorânea e aulão de forró são atrações de festival no ES; veja programação

Escondidinho de camarão e torta capixaba estão entre as opções à venda no Sabores da Praia, que terá bandas como Bemtivi, Havengar e Forró Raiz

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 10:59

Escondidinho-Moquém-da-Villa
Escondidinho de camarão com purê de banana-da-terra do Moquém Da Villa Crédito: Astrisfilmes

Comida boa ao som de forró pé-de-serra, de frente para o mar: é o que promete o festival gastronômico Sabores da Praia, que vai celebrar a cultura capixaba no balneário de Praia Grande, em Fundão, de 14 a 16 de novembro, com entrada gratuita.

Com foco na cozinha litorânea, o evento vai reunir bares e restaurantes da Orla de Praia Grande em torno de pratos clássicos do Espírito Santo, entre os quais estão moquecabobó de camarão e torta capixaba. Preparações como arroz de polvo, escondidinho de camarão e risole também estão na lista de opções, que custarão entre R$ 25 e R$ 60, em média. 

Uma das casas participantes é o Espaço Agazeh, que levará para o festival isca de tilápia com fritas, risole de camarão e linguiça da roça com polenta frita. Já o Moquém da Villa, outro endereço bastante conhecido na região, servirá arroz de polvo, torta capixaba e escondidinho de camarão com purê de banana-da-terra.

Para quem não dispensa uma boa massa, o Ttimfest garantiu no cardápio espaguete nas versões frutos do mar, bolonhesa e até com molho de estrogonofe de frango. 

Festival Sabores da Praia Fundão

Risoles de camarão do restaurante Mar à Vista por Astrisfilmes
Arroz de polvo do Moquém da Villa  por Astrisfilmes
Torta capixaba do Moquém da Villa por Astrisfilmes
Cheddar Bacon da Flavio Retroburguer  por Astrisfilmes
Espaguete à bolonhesa do Ttimfest por Astrisfilmes
1 de 5
Risoles de camarão do restaurante Mar à Vista por Astrisfilmes

Além da gastronomia, o artesanato local e produtos da agroindústria familiar farão parte da programação, que terá como destaque cultural o ritmo contagiante do forró. Na sexta-feira, após um aulão de dança para esquentar, o palco dará lugar às bandas Forrofiá, Havengar e Mafuá (com a participação de Renato Casanova, do Casaca).

O sábado também terá aulão de forró, seguido pelos shows de Luiz Marreta e Deco Bandeira, Forró Bemtivi e o convidado Anderson Ventura. No domingo, a programação começará mais cedo, com Bárbara Greco, e seguirá com apresentações de dança, Trio Maracá e Forró Raiz com Fred Macucos. 

Grupo Forró Bemtivi
O grupo Forró Bemtivi se apresenta no sábado (15) Crédito: Ciro Trigo / Divulgação

Estabelecimentos participantes:

  • Espaço Agazeh - Isca de tilápia com fritas (R$ 50); risole de camarão (R$ 50); linguiça da roça com polenta frita (R$ 40). Mais informações: (27) 99651-2549 e @espacoagazeh.
  • Flavio Retroburguer - Cheddar Bacon (R$ 30); torresmo de rolo (R$ 20). Mais informações: (27) 99996-0880.
  • Moquém da Villa - Arroz de polvo (R$ 60); torta capixaba (R$ 50); escondidinho de camarão com purê de banana-da-terra (R$ 50). Mais informações: (27) 99520-0333 e @moquemadavilla.
  • Pastelaria Rota do Mar - porção de pastéis (preço sob consulta). Mais informações: @pastelariarotadomar. 
  • Restaurante Mar à Vista - Risole de camarão com catupiry (10 unidades/R$ 38); bobó de camarão com arroz branco (R$ 30). Mais informações: (27) 99767-4408. Mais informações: @restaurante_maravista. 
  • Ttimfest - Escondidinho de camarão (R$ 30); espaguete com frutos do mar (R$ 25); espaguete ao molho bolonhesa (R$ 25); espaguete ao molho de estrogonofe de frango (R$ 25). Mais informações: (27) 99513-8389 e @ttimfest.
  • Padaria Pane Doro - Mais informações: (27) 99783-2777. 

Programação cultural:

Sexta-feira (14/11)

  • 17h - Abertura do evento
  • 17h30 - Aulão de forró com o professor Leonardo Santanna
  • 18h30 - Forrofiá
  • 20h30 - Havengar
  • 22h30 - Mafuá convida Renato Casanova
Sábado (15/11)
  • 17h - Abertura do evento
  • 17h30 - Aulão de forró com os professores Guilherme Miranda e Milena Cunha
  • 18h30 - Luiz Marreta
  • 20h30 - Deco Bandeira
  • 22h30 - Forró Bemtivi convida Anderson Ventura
Domingo (16/11)
  • 11h - Abertura do evento
  • 13h - Bárbara Greco
  • 14h30 - Apresentação de dança com os professores Allan Célio e Alice Moreira
  • 15h - Trio Maracá
  • 16h30 - Apresentação de dança com os professores Allan Célio e Alice Moreira
  • 17h - Forró Raiz convida Fred Macucos

FESTIVAL SABORES DA PRAIA - FUNDÃO
Quando: de 14 a 16 de novembro de 2025
Onde: Praia Grande, Fundão (na Av. Beira-mar, em frente à subprefeitura) 
Entrada gratuita
Mais informações: @saboresdapraiafundao.

