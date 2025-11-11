Entrada gratuita

Cozinha litorânea e aulão de forró são atrações de festival no ES; veja programação

Escondidinho de camarão e torta capixaba estão entre as opções à venda no Sabores da Praia, que terá bandas como Bemtivi, Havengar e Forró Raiz

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 10:59

Escondidinho de camarão com purê de banana-da-terra do Moquém Da Villa Crédito: Astrisfilmes

Comida boa ao som de forró pé-de-serra, de frente para o mar: é o que promete o festival gastronômico Sabores da Praia, que vai celebrar a cultura capixaba no balneário de Praia Grande, em Fundão, de 14 a 16 de novembro, com entrada gratuita.

Com foco na cozinha litorânea, o evento vai reunir bares e restaurantes da Orla de Praia Grande em torno de pratos clássicos do Espírito Santo, entre os quais estão moqueca, bobó de camarão e torta capixaba. Preparações como arroz de polvo, escondidinho de camarão e risole também estão na lista de opções, que custarão entre R$ 25 e R$ 60, em média.

Uma das casas participantes é o Espaço Agazeh, que levará para o festival isca de tilápia com fritas, risole de camarão e linguiça da roça com polenta frita. Já o Moquém da Villa, outro endereço bastante conhecido na região, servirá arroz de polvo, torta capixaba e escondidinho de camarão com purê de banana-da-terra.

Para quem não dispensa uma boa massa, o Ttimfest garantiu no cardápio espaguete nas versões frutos do mar, bolonhesa e até com molho de estrogonofe de frango.

Além da gastronomia, o artesanato local e produtos da agroindústria familiar farão parte da programação, que terá como destaque cultural o ritmo contagiante do forró. Na sexta-feira, após um aulão de dança para esquentar, o palco dará lugar às bandas Forrofiá, Havengar e Mafuá (com a participação de Renato Casanova, do Casaca).

O sábado também terá aulão de forró, seguido pelos shows de Luiz Marreta e Deco Bandeira, Forró Bemtivi e o convidado Anderson Ventura. No domingo, a programação começará mais cedo, com Bárbara Greco, e seguirá com apresentações de dança, Trio Maracá e Forró Raiz com Fred Macucos.

O grupo Forró Bemtivi se apresenta no sábado (15) Crédito: Ciro Trigo / Divulgação

Estabelecimentos participantes:

Espaço Agazeh - Isca de tilápia com fritas (R$ 50); risole de camarão (R$ 50); linguiça da roça com polenta frita (R$ 40). Mais informações: (27) 99651-2549 e @espacoagazeh.

- Isca de tilápia com fritas (R$ 50); risole de camarão (R$ 50); linguiça da roça com polenta frita (R$ 40). Mais informações: (27) 99651-2549 e @espacoagazeh. Flavio Retroburguer - Cheddar Bacon (R$ 30); torresmo de rolo (R$ 20). Mais informações: (27) 99996-0880.

- Cheddar Bacon (R$ 30); torresmo de rolo (R$ 20). Mais informações: (27) 99996-0880. Moquém da Villa - Arroz de polvo (R$ 60); torta capixaba (R$ 50); escondidinho de camarão com purê de banana-da-terra (R$ 50). Mais informações: (27) 99520-0333 e @moquemadavilla.

- Arroz de polvo (R$ 60); torta capixaba (R$ 50); escondidinho de camarão com purê de banana-da-terra (R$ 50). Mais informações: (27) 99520-0333 e @moquemadavilla. Pastelaria Rota do Mar - porção de pastéis (preço sob consulta). Mais informações: @pastelariarotadomar.

- porção de pastéis (preço sob consulta). Mais informações: @pastelariarotadomar. Restaurante Mar à Vista - Risole de camarão com catupiry (10 unidades/R$ 38); bobó de camarão com arroz branco (R$ 30). Mais informações: (27) 99767-4408. Mais informações: @restaurante_maravista.

- Risole de camarão com catupiry (10 unidades/R$ 38); bobó de camarão com arroz branco (R$ 30). Mais informações: (27) 99767-4408. Mais informações: @restaurante_maravista. Ttimfest - Escondidinho de camarão (R$ 30); espaguete com frutos do mar (R$ 25); espaguete ao molho bolonhesa (R$ 25); espaguete ao molho de estrogonofe de frango (R$ 25). Mais informações: (27) 99513-8389 e @ttimfest.

- Escondidinho de camarão (R$ 30); espaguete com frutos do mar (R$ 25); espaguete ao molho bolonhesa (R$ 25); espaguete ao molho de estrogonofe de frango (R$ 25). Mais informações: (27) 99513-8389 e @ttimfest. Padaria Pane Doro - Mais informações: (27) 99783-2777.

Programação cultural:

Sexta-feira (14/11)

17h - Abertura do evento



17h30 - Aulão de forró com o professor Leonardo Santanna



18h30 - Forrofiá



20h30 - Havengar



22h30 - Mafuá convida Renato Casanova

Sábado (15/11)

17h - Abertura do evento



17h30 - Aulão de forró com os professores Guilherme Miranda e Milena Cunha



18h30 - Luiz Marreta



20h30 - Deco Bandeira



22h30 - Forró Bemtivi convida Anderson Ventura

Domingo (16/11)

11h - Abertura do evento



13h - Bárbara Greco



14h30 - Apresentação de dança com os professores Allan Célio e Alice Moreira



15h - Trio Maracá



16h30 - Apresentação de dança com os professores Allan Célio e Alice Moreira



17h - Forró Raiz convida Fred Macucos

FESTIVAL SABORES DA PRAIA - FUNDÃO

Quando: de 14 a 16 de novembro de 2025

Onde: Praia Grande, Fundão (na Av. Beira-mar, em frente à subprefeitura)

Entrada gratuita

Mais informações: @saboresdapraiafundao.

