Festival gastronômico abre a temporada de verão em Piúma; veja programação

Cardápio do Piúma Gastronomia & Arte tem opções a partir de R$ 15, e programação de shows vai do pop ao sertanejo

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 20:19

Hambúrguer e petiscos do Dino Burgs estão confirmados no cardápio Crédito: Astrisfilmes

Piúma, a Cidade das Conchas, já começa a entrar no clima do verão e realiza mais uma edição do festival Piúma Gastronomia & Arte, de 13 a 15 de novembro, reunindo sabores, arte, cultura e belas paisagens desse cantinho do litoral sul capixaba.



Aberto ao público, o evento acontecerá na Praça Dona Carmem, na nova orla da cidade. Durante os três dias de programação, os visitantes poderão saborear desde a tradicional mariscada até novidades como hot dog coreano e rocambole de pernil suíno recheado com presunto e queijo.

Os preços dos pratos variam de R$ 15 a R$ 100, e as opções do cardápio prometem contemplar todos os gostos e bolsos. Além da praça de alimentação, o festival dará destaque à gastronomia com aulas-shows comandadas por chefs capixabas.

Mariscada do restaurante Pedra do Caranguejo é uma opção para compartilhar Crédito: Astrisfilmes

A programação musical traz atrações locais com repertório de pop rock, samba, sertanejo e MPB. O entretenimento é garantido para toda a família, inclusive para os pequenos, que terão um parquinho à disposição.

Programação de aulas-show:

Sexta - 14/11

18h - Chef Alessandro Eller e prefeito Paulo Cola



19h - Amanda Magalhães e alunos do IFES



Sábado (15/11)

18h - Chefs Marcelo e Sabrina da Cafeteria Divino Sabor



19h - Hamilton Junior e alunos do IFES

Hot dogs da Bendito estarão entre as escolhas para um lanche Crédito: Astrisfilmes

Programação musical:

Quinta-feira (13/11)

18h – Abertura do festival



20h – Banda Mofo (pop/rock)



22h – Casaca (reggae/congo)



Sexta-feira (14/11)

17h – Abertura da feira



19h – Novelo (brasilidades)



20h – Jackson Lima (flashback)



22h – Picnic Dogs (rock 80 e 90)



Sábado (15/11)

17h – Abertura da feira



18h – Mafuá (forró)



20h – Matheus Gaspari (pop/rock)



22h – Ketlyn Araújo (brasilidades)

Renato Casanova, vocalista da banda Casaca, que se apresenta quinta (13) Crédito: Elo Entretenimento

FESTIVAL PIÚMA GASTRONOMIA & ARTE

Quando: de 13 a 15 de novembro de 2025

Onde: Praça Dona Carmem, em Piúma

Entrada gratuita

Mais informações: @piumagastronomiaearte.

