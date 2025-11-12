Festival gastronômico abre a temporada de verão em Piúma; veja programação

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 20:19
Piúma, a Cidade das Conchas, já começa a entrar no clima do verão e realiza mais uma edição do festival Piúma Gastronomia & Arte, de 13 a 15 de novembro, reunindo sabores, arte, cultura e belas paisagens desse cantinho do litoral sul capixaba.
Aberto ao público, o evento acontecerá na Praça Dona Carmem, na nova orla da cidade. Durante os três dias de programação, os visitantes poderão saborear desde a tradicional mariscada até novidades como hot dog coreano e rocambole de pernil suíno recheado com presunto e queijo.
Os preços dos pratos variam de R$ 15 a R$ 100, e as opções do cardápio prometem contemplar todos os gostos e bolsos. Além da praça de alimentação, o festival dará destaque à gastronomia com aulas-shows comandadas por chefs capixabas.
A programação musical traz atrações locais com repertório de pop rock, samba, sertanejo e MPB. O entretenimento é garantido para toda a família, inclusive para os pequenos, que terão um parquinho à disposição.
FESTIVAL PIÚMA GASTRONOMIA & ARTE
Quando: de 13 a 15 de novembro de 2025
Onde: Praça Dona Carmem, em Piúma
Entrada gratuita
Mais informações: @piumagastronomiaearte.
