Festival gastronômico abre a temporada de verão em Piúma; veja programação

Cardápio do Piúma Gastronomia & Arte tem opções a partir de R$ 15, e programação de shows vai do pop ao sertanejo

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 20:19

Sanduíche e petiscos do Dino Burgs no Festival Piúma Gastronomia & Arte 2025
Hambúrguer e petiscos do Dino Burgs estão confirmados no cardápio Crédito: Astrisfilmes

Piúma, a Cidade das Conchas, já começa a entrar no clima do verão e realiza mais uma edição do festival Piúma Gastronomia & Arte, de 13 a 15 de novembro, reunindo sabores, arte, cultura e belas paisagens desse cantinho do litoral sul capixaba.

Aberto ao público, o evento acontecerá na Praça Dona Carmem, na nova orla da cidade. Durante os três dias de programação, os visitantes poderão saborear desde a tradicional mariscada até novidades como hot dog coreano e rocambole de pernil suíno recheado com presunto e queijo. 

Os preços dos pratos variam de R$ 15 a R$ 100, e as opções do cardápio prometem contemplar todos os gostos e bolsos. Além da praça de alimentação, o festival dará destaque à gastronomia com aulas-shows comandadas por chefs capixabas.  

Mariscada do restaurante Pedra do Caranguejo no Festival Piúma Gastronomia & Arte 2025
Mariscada do restaurante Pedra do Caranguejo é uma opção para compartilhar  Crédito: Astrisfilmes

A programação musical traz atrações locais com repertório de pop rock, samba, sertanejo e MPB. O entretenimento é garantido para toda a família, inclusive para os pequenos, que terão um parquinho à disposição. 

Programação de aulas-show: 

  • Sexta - 14/11
  • 18h - Chef Alessandro Eller e prefeito Paulo Cola
  • 19h - Amanda Magalhães e alunos do IFES
  • Sábado (15/11)
  • 18h - Chefs Marcelo e Sabrina da Cafeteria Divino Sabor
  • 19h - Hamilton Junior e alunos do IFES
Sanduíches da Hotdogueria Bendito Hot Dog no Festival Piúma Gastronomia & Arte 2025
Hot dogs da Bendito estarão entre as escolhas para um lanche Crédito: Astrisfilmes

Programação musical: 

  • Quinta-feira (13/11)
  • 18h – Abertura do festival
  • 20h – Banda Mofo (pop/rock)
  • 22h – Casaca (reggae/congo)
  • Sexta-feira (14/11)
  • 17h – Abertura da feira
  • 19h – Novelo (brasilidades)
  • 20h – Jackson Lima (flashback)
  • 22h – Picnic Dogs (rock 80 e 90)
  • Sábado (15/11)
  • 17h – Abertura da feira
  • 18h – Mafuá (forró)
  • 20h – Matheus Gaspari (pop/rock)
  • 22h – Ketlyn Araújo (brasilidades)
Banda Casaca
Renato Casanova, vocalista da banda Casaca, que se apresenta quinta (13) Crédito: Elo Entretenimento

FESTIVAL PIÚMA GASTRONOMIA & ARTE 
Quando: de 13 a 15 de novembro de 2025
Onde: Praça Dona Carmem, em Piúma 
Entrada gratuita
Mais informações: @piumagastronomiaearte. 

