Festival exalta música e gastronomia do ES em Santa Leopoldina

Confira a programação do 2º Mistura Capixaba, que terá shows de pop e rock e atrativos como artesanato e exposição interativa

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:51

A segunda edição do festival acontecerá em Santa Leopoldina Crédito: Prefeitura de Santa Leopoldina

Depois de conquistar o público em Pedra Azul, o Festival Mistura Capixaba está de malas prontas para Santa Leopoldina, na região serrana do Espírito Santo. Entre os dias 14 e 16 de novembro, a bucólica cidade vai se transformar em um ponto de encontro da cultura, da gastronomia e da música capixaba.

A segunda edição do festival itinerante acontecerá no ginásio de esportes da cidade, com uma programação de 10 shows musicais do pop ao rock, e atrativos como exposição cultural, artesanato e, claro, gastronomia. A entrada é gratuita.

Ao visitar o Espaço Mistura Capixaba dentro do evento, os visitantes poderão aprender mais sobre a história e a cultura capixaba por meio de painéis com personalidades do nosso estado, aromas da nossa terra, telas touch com experiências interativas sobre o Espírito Santo e também menções ao turismo, à arte, ao território e às tradições locais.

Sabores regionais

O festival começa na sexta-feira, às 18h, e a primeira atração é uma aula-show de culinária com o chef Murilo Goés, com uma receita que traz entre os ingredientes o gengibre, um dos principais produtos regionais. Góes vai cozinhar com um talento local, o italiano Luca Lonardi, e juntos os chefs farão ao vivo um nhoque de mandioca ao molho de abóbora com gengibre. Emerson Tesch, Richard Viana e Duets são as atrações musicais da noite.

No sábado, os portões abrem mais cedo, às 17h e a aula gastronômica fica a cargo da chef Claudine Silveira, que pretende destacar sabores típicos do Espírito Santo. Na parte musical, entram em cena AKA, Saulo Simonassi e Dona Fran. O encerramento, no domingo, terá atrações infantis, banda de congo e shows com Alexandre Borges Sexteto e Marcelo Ribeiro.

O rock de Dona Fran vai marcar presença na programação Crédito: Acervo/Mistura Capixaba

Programação:

Sexta-feira (14/11)

17h - Abertura

18h30 - Aula-show com o chef Murilo Goés



19h30 - Emerson Tesch



21h30 - Richard Viana



23h - Duets



1h Encerramento

Sábado (15/11)

16h - Abertura



18h - Aula-show com a chef Claudine Silveira



19h - Banda AKA



21h - Saulo Simonassi



23h - Dona Fran



1h - Encerramento

Domingo (16/11)

10h - Abertura



11h - Macakids



12h - Banda de Congo



13h - Alexandre Borges Sexteto



15h - Marcelo Ribeiro



17h - Encerramento

FESTIVAL MISTURA CAPIXABA - SANTA LEOPOLDINA

Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2025

Onde: no ginásio de esportes de Santa Leopoldina (Rua Bernardino Monteiro, 384-440, Centro)

Entrada gratuita

Mais informações: @festivalmisturacapixaba.

