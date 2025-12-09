De caipirinha a inhame: festival de sorvete mostra tendências para o verão no ES

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 14:53
Do sorvete rolo de inhame, com pegada saudável, aos picolés para harmonizar com drinques, novidades e tendências do mercado de alimentos refrescantes serão tema de mais uma edição do Festival Capixaba de Sorvete. O evento, que em suas últimas edições movimentou a Orla da Praia da Costa, em Vila Velha, estreia um novo formato em 2025.
Além de apresentar os lançamentos do setor para 2026, o festival, que acontece na próxima sexta-feira (12), em Vitória, será um encontro estratégico com debates sobre gestão, alta performance e força da indústria local. A realização é do Sindicato das Indústrias de Alimentos Congelados, Supercongelados, Sorvetes, Concentrados e Liofilizados do Espírito Santo (Sincongeles) com apoio do Sebrae-ES e da Associação Brasileira do Sorvete e Outros Gelados Comestíveis (Abrasorvete).
Das 17h às 19h30, estarão em exposição no Edifício FINDES, na Reta da Penha, sabores inusitados de frutas como pitaya, picolés que são versões de drinques famosos, como caipirinha, e até sorvetes de whey protein e de inhame. Opções com glitter estão entre as apostas para a temporada carnavalesca.
A edição 2025 do festival contará com a participação de especialistas em gestão e do presidente nacional da ABRASORVETE, Martin Eckhardt, para debater o futuro do setor. O objetivo é mostrar que o sorvete é um alimento rico, mas que, acima de tudo, movimenta a economia gerando empregos formais diretos em sua fabricação.
Mara Stocco, consultora e assessora empresarial, falará sobre boas práticas de gestão e inovação, com foco na profissionalização das micro e pequenas empresas capixabas.
A participação no Festival Capixaba do Sorvete de 2025 é gratuita e voltada exclusivamente para profissionais do setor, como empresários da indústria do sorvete, associados e não associados ao Sincongel, fornecedores e parceiros do segmento do sorvetes.
FESTIVAL CAPIXABA DO SORVETE
Quando: 12 de dezembro de 2025 (sexta-feira), das 17h às 19h30
Onde: Edifício FINDES, 3º andar. Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053, em Vitória
Entrada: gratuita e exclusiva para profissionais do setor: empresários da indústria do sorvete, associados e não associados ao Sincongel, fornecedores e parceiros do segmento do sorvete, mediante inscrição pelo Whatsapp (27) 99755-5681
Mais informações: @sincongeles.
