De caipirinha a inhame: festival de sorvete mostra tendências para o verão no ES

Lançamentos do mercado capixaba para a estação mais quente do ano incluem ainda sabores como Whey protein e Chocolate Dubai

Redação de A Gazeta

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 14:53

Picolés para drinques da Originalle
Picolés para drinques da marca capixaba Originalle estarão no evento  Crédito: Maressa Moura

Do sorvete rolo de inhame, com pegada saudável, aos picolés para harmonizar com drinques, novidades e tendências do mercado de alimentos refrescantes serão tema de mais uma edição do Festival Capixaba de Sorvete. O evento, que em suas últimas edições movimentou a Orla da Praia da Costa, em Vila Velha, estreia um novo formato em 2025. 

Além de apresentar os lançamentos do setor para 2026, o festival, que acontece na próxima sexta-feira (12), em Vitória, será um encontro estratégico com debates sobre gestão, alta performance e força da indústria local. A realização é do Sindicato das Indústrias de Alimentos Congelados, Supercongelados, Sorvetes, Concentrados e Liofilizados do Espírito Santo (Sincongeles) com apoio do Sebrae-ES e da Associação Brasileira do Sorvete e Outros Gelados Comestíveis (Abrasorvete).

Das 17h às 19h30, estarão em exposição no Edifício FINDES, na Reta da Penha, sabores inusitados de frutas como pitaya, picolés que são versões de drinques famosos, como caipirinha, e até sorvetes de whey protein e de inhame. Opções com glitter estão entre as apostas para a temporada carnavalesca. 

Tendências para 2026

  • SORVETE DE INHAME - Um destaque entre os lançamentos que estarão disponíveis para degustação são os produtos voltados ao público vegano. Um deles é o sorvete de rolo de inhame, feito com leite de coco, desenvolvido pela empreendedora Gisele Drumond, que era técnica de enfermagem e apaixonou-se pelo universo dos sorvetes há quatro anos. “Uni a técnica artesanal, sem conservantes ou gordura hidrogenada, com recheios inusitados como inhame e pitaya. Outros sucessos do verão serão os rolos de sorvete que são verdadeiros drinques para a estação” conta. 

  • PICOLÉS PERSONALIZADOS - Com 10 anos de mercado, a Originalle Picolés Artesanais, comandada por Julie Ferrari, aposta no conceito de personalização. “Nosso diferencial é ser superartesanal. Temos 28 sabores de picolés e 16 sabores de gelato, com opções zero açúcar, sem aditivos, sem corantes e zero lactose. O cliente pode montar o picolé do jeito que quiser", explica Julie.

  • CHOCOLATE DUBAI - Maria Angela Contarato, da Fioretto, aposta em leveza para a estação mais quente do ano. "Com a chegada do verão, a busca por sabores mais frescos e leves é natural. Para 2026, estamos apostando em criações como o sorvete de cereja silvestre, o exótico Chocolate Dubai, que combina chocolate com pistache, sem esquecer do sorvete de jabuticaba, que já está em fase final de testes", adianta a empresária. 

  • DE PISTACHE A CAFÉ - A Sorvete Saboroso vai expor no evento os sabores Pistache Dubai, Dolce Limone e Expresso Amore - este desenvolvido para agradar aos amantes de café. "O mundo dos gelados é uma experiência gratificante. O sorvete traz felicidade para as pessoas e é exatamente isso que eu quis traduzir nesses lançamentos da marca para 2026", afirma a gestora Tina Ferraz. 

Fórum de debates

A edição 2025 do festival contará com a participação de especialistas em gestão e do presidente nacional da ABRASORVETE, Martin Eckhardt, para debater o futuro do setor. O objetivo é mostrar que o sorvete é um alimento rico, mas que, acima de tudo, movimenta a economia gerando empregos formais diretos em sua fabricação.

Mara Stocco, consultora e assessora empresarial, falará sobre boas práticas de gestão e inovação, com foco na profissionalização das micro e pequenas empresas capixabas. 

A participação no Festival Capixaba do Sorvete de 2025 é gratuita e voltada exclusivamente para profissionais do setor, como empresários da indústria do sorvete, associados e não associados ao Sincongel, fornecedores e parceiros do segmento do sorvetes. 

FESTIVAL CAPIXABA DO SORVETE 
Quando: 12 de dezembro de 2025 (sexta-feira), das 17h às 19h30 
Onde: Edifício FINDES, 3º andar. Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053, em Vitória
Entrada: gratuita e exclusiva para profissionais do setor: empresários da indústria do sorvete, associados e não associados ao Sincongel, fornecedores e parceiros do segmento do sorvete, mediante inscrição pelo Whatsapp (27) 99755-5681
Mais informações: @sincongeles.

