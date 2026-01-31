Quiches proteicas: 6 receitas práticas para o almoço

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 11:49
A quiche proteica é uma excelente opção de refeição para o almoço, pois combina sabor, praticidade e um alto valor nutricional. Rica em proteínas, ela ajuda a promover saciedade prolongada, reduzindo a fome ao longo do dia, além de fornecer os nutrientes necessários para a manutenção e o ganho de massa muscular.
A seguir, confira 6 receitas de quiches proteicas para o almoço de sábado!
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o ovo, o azeite de oliva e o sal. Amasse até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos para dar liga. Abra a massa em uma forma de fundo removível, pressionando com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o frango desfiado, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada, e misture. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo até ficar homogêneo.
Acrescente o leite e o queijo cottage e misture. Adicione o frango temperado e mexa até incorporar os ingredientes. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até a superfície dourar e o recheio firmar. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o azeite de oliva, o ovo, a linhaça hidratada e o sal. Amasse até formar uma massa homogênea. Forre uma forma de fundo removível, pressionando a massa com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola-roxa até ficar transparente. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo e adicione o leite desnatado, o queijo coalho, o tomate seco e a cebola-roxa refogada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o recheio firmar e dourar levemente. Finalize com salsinha e sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, o azeite de oliva, o sal e o ovo. Amasse até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos para dar liga. Forre uma forma de fundo removível, pressionando a massa com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o salmão desfiado e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo e acrescente o creme de ricota e a noz-moscada. Junte o salmão refogado e a cebolinha e mexa até incorporar os ingredientes. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar levemente e firmar. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de amêndoas, o azeite de oliva, o sal e a linhaça hidratada. Amasse até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos para dar liga. Forre uma forma de fundo removível, pressionando a massa com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o cogumelo, tempere com sal e pimenta-do-reino, e refogue até ficar macio. Reserve. Em um liquidificador, bata o tofu, o leite de amêndoas, a levedura nutricional, o açafrão-da-terra, o sal e a pimenta-do-reino até formar um creme homogêneo. Misture o creme com o cogumelo refogado. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar levemente e firmar. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, o azeite de oliva, o ovo e o sal. Amasse até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos até dar liga. Abra a massa em uma forma de fundo removível, pressionando com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o espinafre e refogue por 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo até ficar homogêneo. Acrescente o leite desnatado e misture.
Adicione o queijo feta e a noz-moscada e misture. Junte o espinafre refogado e mexa até incorporar os ingredientes. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até a superfície dourar e o recheio firmar. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de grão-de-bico, o azeite de oliva, o sal e o ovo e misture. Adicione a água gelada aos poucos até formar uma massa homogênea. Forre uma forma de fundo removível, pressionando a massa com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica picante. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo e acrescente o creme de ricota. Junte a carne moída e o cheiro-verde e mexa até incorporar os ingredientes. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar levemente e firmar. Sirva em seguida.
