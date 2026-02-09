Polêmica

'O maior gay é o Mbappé': fala de Sarah no BBB 26 é apontada como LGBTfobia

'O maior gay é o Mbappé', diz veterana, deixando colegas confusos. Jogador francês teve suposto affair com modelo trans em 2022

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:39

Sarah Andrade no BBB 26 Crédito: Manoella Mello /Globo

Uma fala de Sarah Andrade no BBB 26 sobre o jogador Kylian Mbappé vem repercutindo negativamente nas redes sociais. A veterana especulou sobre a sexualidade do craque francês por ele supostamente ter namorado uma mulher trans.

Em papo na cozinha, os brothers perguntavam a Edilson Capetinha se existe muito jogador gay. "Tem vários. Assumido é mais difícil, mas ter, tem", respondeu o atleta.

"Acho que o maior gay é o Mbappé", comentou Sarah. Ao perceber que os colegas ficaram confusos, ela se explicou: "Ele namora uma mulher trans, então não sei se ele é gay ou bi. Ela é linda."

Em 2022, a mídia europeia especulou que Mbappé estaria tendo um affair com a modelo francesa Ines Rau, que é uma mulher trans. O relacionamento, porém, nunca foi assumido oficialmente por nenhum dos dois.

Nas redes sociais, telespectadores do reality criticaram Sarah pela frase. "Sarah no BBB 26 questionou a sexualidade do Mbappé por ele se relacionar com uma mulher trans é, além de transfobia, uma ignorância enorme. O amor e a atração são simples, o preconceito das pessoas é que é complexo", escreveu um usuário do X.

"Homem hétero que namora uma mulher trans continua sendo hétero pois ele namora uma mulher. Mesmo caso do Mbappé, ele continua sendo hétero. Sarah apenas tá entregando o que ela é: homofóbica e provavelmente transfóbica", acusou outro internauta.

"Sou trans e o homem que se envolve comigo jamais será considerado gay. Isso deveria ser algo tão básico e lógico. Infelizmente, o preconceito sempre vai coexistir", comentou uma telespectadora no Instagram.

