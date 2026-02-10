Editorias do Site
Roberto Carlos fará show especial em Cachoeiro para comemorar os 85 anos

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, apresentação será realizada no dia 19 de abril, no Parque de Exposições da cidade

Lívia Guerson

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:19

Roberto Carlos se apresenta na Praça do Papa, em Vitória, dois dias após comemorar 82 anos em Cachoeiro
Última vinda do cantor ao Espírito Santo foi em 2023, em seu aniversário de 82 anos Crédito: Carlos Alberto Silva

Seguindo a tradição de voltar à cidade natal em datas importantes, Roberto Carlos comemorará seus 85 anos com um show especial em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Prefeitura do município, a apresentação será no dia do aniversário do Rei, 19 de abril, no Parque de Exposições da cidade, que já foi reservado pela equipe do cantor.

Perguntada sobre a agenda, a assessoria do Rei disse que “a princípio, está confirmado um show de aniversário” em Cachoeiro. Por enquanto, não serão divulgados mais detalhes.

