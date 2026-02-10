Anúncio

Roberto Carlos fará show especial em Cachoeiro para comemorar os 85 anos

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, apresentação será realizada no dia 19 de abril, no Parque de Exposições da cidade

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:19

Última vinda do cantor ao Espírito Santo foi em 2023, em seu aniversário de 82 anos Crédito: Carlos Alberto Silva

Seguindo a tradição de voltar à cidade natal em datas importantes, Roberto Carlos comemorará seus 85 anos com um show especial em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Prefeitura do município, a apresentação será no dia do aniversário do Rei, 19 de abril, no Parque de Exposições da cidade, que já foi reservado pela equipe do cantor.

Perguntada sobre a agenda, a assessoria do Rei disse que “a princípio, está confirmado um show de aniversário” em Cachoeiro. Por enquanto, não serão divulgados mais detalhes.

