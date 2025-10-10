Destinos Capixabas

De rota de Roberto Carlos a cantinhos secretos, desbrave Cachoeiro de Itapemirim

Passeio em Cachoeiro ainda conta com Fábrica de Pios, café Giori e hospedagem aconchegante na localidade de São Vicente

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 15:54

A cachoeira de Bom Jardim, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Fabricio Christ

O Destinos Capixabas encerra a temporada em grande estilo explorando as riquezas de Cachoeiro de Itapemirim, a capital secreta do mundo. O episódio convida o público a embarcar em xperiências complementares: desde a Rota Emoções, que celebra as memórias do Rei Roberto Carlos até a Floresta Nacional de Pacotuba.

Há muito refúgio de biodiversidade e tradições locais. Entre uma parada e outra, o roteiro ainda serve café especial, banho de cachoeira, história viva em madeira e vistas de tirar o fôlego na região da Pedra da Penha.

Rota Emoções

Começamos pelo coração afetivo de Cachoeiro. Na Rota Emoções, percorremos os caminhos que moldaram a trajetória de Roberto Carlos, entre eles, a casa que o ‘rei’ morou até os 13 anos. Ali, o turista viaja no tempo, conhecendo o quarto onde o cantor nasceu, a cozinha onde Lady Laura cozinhava e até um quarto especial dedicado aos fãs.

A Casa de Cultura Roberto Carlos é um dos pontos principais da Rota Emoções Crédito: Fabricio Christ

O passeio é guiado e funciona como um álbum aberto: cada parada é um capítulo - infância, primeiros palcos, a cidade que embala a obra do artista - e rende belas imagens e boas histórias para abrir a viagem. O fã que percorrer os demais espaços da rota, como a Casa Carmô, ganhará um certificado no final do trajeto.

A Casa de Cultura Roberto Carlos é um dos pontos principais da Rota Emoções Crédito: Fabricio Christ

Flona de Pacotuba: trilhas, gente e saberes da Mata Atlântica

A poucos quilômetros do centro, a Floresta Nacional de Pacotuba apresenta a força da Mata Atlântica. Trilhas interpretativas, como a das árvores centenárias, aproximam visitantes da flora nativa enquanto a comunidade local compartilha saberes, sabores e modos de fazer. É um destino que encanta pela beleza e pela consciência ambiental: natureza, educação e turismo convivendo no mesmo cenário.

A Floresta Nacional de Pacotuba apresenta a força da Mata Atlântica em Cachoeiro Crédito: Fabricio Christ

Café especial na Fazenda Giori: do terroir à xícara

No distrito de Pacotuba, a câmera repousa sobre grãos e vapores: é hora do café especial da Fazenda Giori. A parada revela o trabalho por trás de uma xícara consistente, desde o cuidado com o cultivo sustentável e biodinâmico até às notas aromáticas. É o respiro perfeito entre trilhas e cidade, um convite a sentir o território no paladar.

Café especial na Fazenda Giori Crédito: Fabricio Christ

Cachoeira de Bom Jardim

Quando o calor bate forte, é preciso se refrescar. A Cachoeira de Bom Jardim entra em quadro. O acesso é simples, a estrutura é completa e a entrada custa R$ 5 por pessoa. O local funciona no verão, então vale checar a temporada antes de ir. A queda d’água compõe com a mata e a sensação é de banho de interior.

A cachoeira de Bom Jardim, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Fabricio Christ

Fábrica de Pios: patrimônio sonoro em madeira

A tradicional Fábrica de Pios é parada obrigatória para entender por que Cachoeiro também é sinônimo de ofício e criatividade. Ali, a madeira vira pio - instrumento que imita o canto de aves (e outros sons) - e preserva uma técnica que atravessa gerações, com o título de primeira fábrica do gênero na América Latina.

A primeira fábrica de pios da América Latina fica em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Fabricio Christ

Pedra da Penha e Rampa do Camilo

Para finalizar, a região da Pedra da Penha entrega uma das maiores surpresas da cidade. Vales, paredões e a luz certa para o pôr do sol estão entre os atrativos da localidade. Na Rampa do Camilo, ponto de voo livre, o horizonte se abre e a cidade ganha escala. É um ponto famoso entre os pilotos de parapente. Mesmo para quem fica em terra, o visual compensa.

A Rampa do Camilo, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Fabricio Christ

Hospedagem em São Vicente

A dica de hospedagem é o Chalé São João, na localidade de São Vicente. O refúgio é ideal para desacelerar depois do dia cheio: fogo de chão, marshmallows assados e escalda-pés compõem a experiência sensorial que o programa gosta de registrar. É o fechamento acolhedor que dá cara e calor ao episódio.

A dica de hospedagem é o Chalé São João, na localidade de São Vicente Crédito: Fabricio Christ

Temporada de Destinos Capixabas na TV Gazeta

A temporada 2025 do programa Destinos Capixabas chegou ao fim, mas é possível rever todos os episódios através do Globoplay. Sob o comando do jornalista Felipe Khoury, a atração leva o telespectador a diferentes localidades do Espírito Santo, revelando paisagens deslumbrantes, experiências de aventura, histórias marcantes e curiosidades que ajudam a compreender a identidade e a riqueza cultural de cada destino visitado.

Este vídeo pode te interessar